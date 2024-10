Dower reconduit dans ses fonctions par la West Virginia First Foundation Région 4

15 octobre — MORGANTOWN — Pour la deuxième fois en un peu plus de cinq mois, Jonathan Dower a été sélectionné pour représenter la région 4 au sein de la West Virginia First Foundation.

La fondation est un conseil d’administration de 11 membres chargé de distribuer des centaines de millions de dollars en dollars de règlement des opioïdes dans tout l’État.

Dower a été initialement nommé à ce poste en mai pour remplir le mandat non expiré de Jonathan Board. Le conseil d’administration a démissionné de son siège deux mois plus tôt lorsqu’il a été nommé directeur exécutif de la fondation.

Au cours d’une réunion organisée mardi matin par la commission du comté de Monongalia, Dower a été reconduit à l’unanimité pour un mandat de trois ans par un petit nombre de personnes désignées représentant une poignée des 13 comtés et environ 70 municipalités incluses dans la région 4.

Le commissaire du comté de Monongalia, Tom Bloom, a déclaré que sept comtés et sept municipalités avaient participé à la réunion.

Dower était le seul candidat.

Il a dit qu’il était prêt à retourner au travail.

« Les choses que nous faisons au cours de ces deux premières années de création de la fondation indiqueront certainement où la fondation ira. De mon point de vue, il est extrêmement important que nous soyons très pragmatiques et réfléchis sur le développement de la fondation. fondation et comment nous créons un précédent pour les futurs conseils d’administration de la fondation », a déclaré Dower au Dominion Post.

Il a salué les récentes embauches de Jessicah Cross en tant que chef de cabinet de la fondation et de Rachel Thaxton en tant que chef des opérations, car cela est nécessaire pour aider le conseil d’administration à gérer les opérations quotidiennes et à soutenir le travail de la fondation.

Et ce travail reprend considérablement.

L’organisme est actuellement en possession de quelque 174 demandes de financement provenant de tout l’État, dont 33 de la région 4. L’objectif est que ces demandes soient évaluées et que les annonces et récompenses soient finalisées d’ici la fin de 2024.

Même si le financement futur sera basé sur une prochaine évaluation des besoins à l’échelle de l’État, ce premier cycle répartira les dollars de manière égale, en envoyant jusqu’à 3,2 millions de dollars à chacune des six régions.

Au sein de chaque région, ces dollars sont répartis à 800 000 $ pour quatre domaines cibles : programmes de déjudiciarisation et d’interdiction, prévention des jeunes et développement de la main-d’œuvre, centres de défense des enfants et programmes sur le syndrome d’abstinence néonatale, et logements de transition/récupération.

« À ce stade, nous n’avons pas cette feuille de route, donc ce premier cycle de financement est vraiment équitable entre toutes les régions. Elles ont toutes les mêmes priorités et domaines et elles disposent toutes du même montant de fonds », a déclaré Dower. « Au fur et à mesure que cette évaluation des besoins sera formalisée, elle créera une feuille de route et nous verrons différentes répartitions de financement. »

Dower a passé plus d’une décennie à travailler dans le domaine du traitement des dépendances.

Il est directeur exécutif de WVSL Solutions, enseigne sur la toxicomanie aux niveaux du premier cycle et des cycles supérieurs à la WVU et fait partie du groupe de travail du gouverneur sur la toxicomanie depuis 2018.

Il est également en convalescence à long terme.

« Je suis très reconnaissant envers tous les représentants qui m’ont réélu aujourd’hui. Je n’ai pas perdu la confiance qu’ils m’accordent et j’ai l’intention de représenter extrêmement bien la Région 4 en tant que membre du conseil de fondation pour garantir que nous obtenions un accès juste et équitable. aux fonds dont nous avons besoin pour atténuer la consommation d’opioïdes dans notre région », a-t-il déclaré.