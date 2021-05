Dow saute de plus de 200 points à un autre record alors que les investisseurs regardent au-delà des gros emplois manqués

Les actions américaines ont bondi à des niveaux records vendredi, même après un rapport décevant sur l’emploi en avril, car le faible nombre a fait croire aux investisseurs que les politiques monétaires faciles qui ont alimenté le rebond historique du marché resteront en place plus longtemps. Certains investisseurs ont également rejeté le rapport comme une erreur ponctuelle qui ne signale aucun ralentissement de la reprise économique.

Le S&P 500 a grimpé de 0,7% à 4 232,60, atteignant un record. Le Dow Jones Industrial Average a augmenté de 229,23 points, ou 0,7%, à 34 777,76 pour atteindre un autre sommet de clôture. Le composite Nasdaq, très technologique, a bondi de 0,9% à 13752,24.

Pour la semaine, le Dow Jones a rallié 2,7% pour briser une séquence de défaites de deux semaines. Le S&P 500 a gagné 1,2%, tandis que le Nasdaq Composite a perdu 1,5% cette semaine.

Le ministère du Travail a déclaré que la masse salariale non agricole n’avait augmenté que de 266 000 en avril, bien moins que le million d’économistes au total attendaient, selon Dow Jones. Le taux de chômage est passé à 6,1% le mois dernier dans un contexte de pénurie croissante de travailleurs disponibles, plus que prévu de 5,8%. Pendant ce temps, le total initialement estimé à 916 000 pour mars a été révisé à 770 000.

Les investisseurs parient que les gros emplois manqués pourraient maintenir les politiques faciles de la Réserve fédérale en place, notamment des taux d’intérêt historiquement bas et un programme massif d’achat d’obligations. Les actions technologiques, qui ont gagné sous le régime des taux bas pendant la pandémie, ont surperformé après la publication des données. Microsoft et Tesla ont tous deux progressé de plus de 1%, tandis que Netflix, Alphabet et Apple ont tous enregistré des gains. Les taux plus élevés ont tendance à frapper le plus les actions de croissance, car ils réduisent la valeur de leurs bénéfices futurs.

« La Fed ressentira une certaine justification dans son hésitation à adopter la réduction progressive », a déclaré Adam Crisafulli, fondateur de Vital Knowledge, dans une note à la suite du rapport sur l’emploi vendredi.

Les recherches de la Bank of America ont averti pas plus tard que vendredi que de solides données économiques pourraient frapper les actions, en particulier les actions technologiques, si elles incitaient la banque centrale à revenir sur ses politiques monétaires faciles.

Certains investisseurs estiment également que le nombre d’emplois en avril n’est pas exactement ce qu’il semble.

« C’était une énorme surprise », a déclaré l’économiste en chef de Goldman Sachs, Jan Hatzius, sur « Squawk on the Street » de CNBC. « Je pense que vous devez toujours prendre chaque publication de données avec un grain de sel et celle-ci, je pense que vous devrez peut-être prendre avec une pierre de sel », a-t-il déclaré, citant les ajustements saisonniers comme une source potentielle d’erreur.

Pourtant, le nombre d’emplois décevant a jeté l’eau froide sur de nombreux économistes qui ont estimé un fort rebond de la croissance de l’emploi. Les économistes de Goldman Sachs s’attendaient à ce que 1,3 million d’emplois au total aient été ajoutés en avril.

Certains économistes prévoient une croissance à deux chiffres au cours du trimestre en cours après que le produit intérieur brut a augmenté à un rythme annualisé de 6,4% au premier trimestre et que des données plus faibles pourraient compromettre ces prévisions.

« Ce fut une lecture décevante sur la création d’emplois et remet en question l’hypothèse selon laquelle le T2 va reporter l’élan positif établi au début de l’année », a déclaré Ian Lyngen, responsable des taux américains chez BMO, dans une note.

Les actions de Roku ont augmenté de plus de 11% après que la société de streaming ait dépassé les attentes avec ses résultats du premier trimestre. Roku a affiché un bénéfice ajusté de 54 cents par action, contre une perte estimée de 13 cents par action, selon Refinitiv. Les revenus ont augmenté de 79% par rapport à il y a un an et ont dépassé les attentes.