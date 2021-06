Dow perd 400 points, se dirigeant vers la pire semaine depuis janvier

Les actions ont prolongé leurs pertes à Wall Street vendredi, après qu’un responsable de la Réserve fédérale a déclaré que la banque centrale pourrait devoir augmenter les taux d’intérêt dès l’année prochaine, plus tôt que prévu.

Les investisseurs tentent toujours d’évaluer dans combien de temps la Fed commencera à relever les taux d’intérêt de leurs niveaux ultra-bas et à réduire ses achats d’obligations. Le chef de la succursale de Saint-Louis de la Fed, James Bullard, a déclaré vendredi à CNBC que l’inflation était plus forte que prévu et que la première hausse des taux d’intérêt pourrait intervenir dès l’année prochaine.

C’est plus tôt que la dernière estimation de la Fed d’une possible augmentation des taux en 2023.

« Le gouverneur de la Fed, Jim Bullard, a surpris les investisseurs en insinuant que l’inflation pourrait persister l’année prochaine et forcer la Fed à augmenter les taux d’intérêt », a déclaré Callie Cox, stratège senior en investissement chez Ally Invest, dans une note.

« Cette poussée d’inflation peut être temporaire, et si c’est le cas, cela pourrait n’être qu’un écho sur le radar pour l’économie et le marché », a ajouté Cox. « Cependant, l’inflation peut être une prophétie auto-réalisatrice, et Wall Street commence à penser que cette poussée d’inflation pourrait persister. »

La moyenne industrielle du Dow Jones a perdu 400 points, soit 1%. Avant vendredi, la moyenne des blue chips avait perdu près de 2% cette semaine, la mettant sur la bonne voie pour sa pire semaine depuis janvier.

L’indice de référence S&P 500 a cédé 1,1%, avec les banques et les sociétés énergétiques en tête. Cela l’a mis sur la bonne voie pour sa première semaine perdante au cours des quatre dernières. L’indice se situe toujours à seulement 1,9% de moins que son record de lundi.

Le Nasdaq Composite, riche en technologie, a chuté de 0,9%, tombant le moins parmi les principaux indices.

Les actions ont subi des pressions après que la Fed a relevé mercredi ses anticipations d’inflation et a avancé le calendrier de la prochaine hausse des taux, ce qui influence de nombreux prêts à la consommation et aux entreprises.

Les décideurs de la Fed ont signalé qu’une hausse des taux d’intérêt pourrait se produire deux fois d’ici la fin de 2023, après avoir indiqué en mars qu’ils n’avaient vu aucune augmentation avant au moins 2024. La banque centrale a également relevé ses anticipations d’inflation à 3,4%, un point de pourcentage supérieur à ses projections. en mars. Pendant de nombreuses années, l’inflation a été inférieure à l’objectif de 2 % de la Fed.

Tout assouplissement de l’aide de la Fed à l’économie serait un grand changement pour les marchés, qui se sont régalés de conditions faciles après que la banque centrale a réduit les taux à court terme à zéro et mis en place d’autres programmes d’urgence.

L’économie a commencé à exploser hors de son coma alors que des vaccinations plus répandues aident le monde à se rapprocher de la normale. Dans le même temps, la hausse des prix des matières premières oblige les entreprises de l’ensemble de l’économie à augmenter leurs propres prix pour les clients, de la restauration rapide aux voitures d’occasion.

Les rendements obligataires étaient légèrement plus élevés après les commentaires de Bullard. Le rendement du bon du Trésor à 2 ans a augmenté à 0,25% contre 0,23% un jour plus tôt.

Les marchés boursiers américains restent ouverts vendredi même si le président Joe Biden a signé un projet de loi qui ajoutera Juneteenth, qui commémore la date en 1865 où les esclaves du Texas ont appris pour la première fois la proclamation d’émancipation, comme 11e jour férié fédéral.

Les marchés devraient rester ouverts vendredi en raison de la rapidité avec laquelle la législation a été adoptée par le Congrès, selon des personnes proches du dossier.

Le vendredi est également le « quadruple jour de la sorcière », l’expiration trimestrielle des options et des contrats à terme américains qui peuvent augmenter le volume des transactions et accroître la volatilité du marché.

« [Friday] est un jour d’expiration des options avec un nombre inhabituellement élevé de contrats expirant, de sorte que, ajouté au fait qu’il s’agit désormais d’un jour férié fédéral où les volumes seront probablement faibles, cela ne fera qu’ajouter à la volatilité potentielle », Paul Hickey, analyste chez Bespoke Investment Group, dit dans une note.

Dans le commerce de l’énergie, le brut américain de référence a chuté de 47 cents à 70,57 $ le baril dans les échanges électroniques sur le New York Mercantile Exchange. Il a chuté de 1,11 $ à 71,04 $ le baril jeudi. Le brut Brent, la norme internationale, a perdu 58 cents à 72,50 $ le baril.

Dans le commerce des devises, le dollar américain est tombé à 110,14 yens japonais contre 110,23 yens. L’euro a grimpé à 1,1916 $ contre 1,1908 $.

