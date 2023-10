Plus de couverture en direct du WSJ : Pour suivre le procès Sam Bankman-Fried aujourd’hui, cliquez ici.

Les stocks étaient en baisse. Les valeurs industrielles du S&P 500 et du Dow ont chuté aux côtés du Nasdaq. Le Dow Jones de premier ordre a perdu plus de 100 points.

Les rendements du Trésor ont fluctué. Le rendement du titre de référence à 10 ans a oscillé entre gains et pertes après avoir approché le niveau de 5 % de lundi plus tôt dans la séance. Il était récemment plus proche de 4,9 %.

La saison des résultats s’est poursuivie. United Parcel Service, Spirit Airlines et Comcast ont abandonné après des rapports. Les actions d’IBM ont augmenté.