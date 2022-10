Dow monte, Meta rate, les gains du Club

Chaque jour de la semaine, le CNBC Investing Club avec Jim Cramer organise une diffusion en direct “Morning Meeting” à 10h20 HE. Voici un récapitulatif des moments clés de jeudi. Le Dow grimpe Récapitulatif des bénéfices: META, HON, F, LIN Les noms des clubs font rapport après la cloche taux au troisième trimestre, dépassant l’estimation du Dow Jones d’une croissance de 2,3 %. Nous restons convaincus que les investisseurs devraient se tourner vers les actions du Dow Jones, car nombre d’entre elles sont des sociétés de soins de santé, de biens de consommation et de base fiables et résistantes à la récession. Ces entreprises ont eu la prévoyance de se préparer à un ralentissement économique en prenant des mesures agressives de réduction des coûts – une décision que nous n’avons pas systématiquement vue de la part des géants de la technologie. “Vous voulez des entreprises qui fabriquent des choses, font des choses et ne gaspillent pas votre argent en tant qu’actionnaire”, a déclaré Jim Cramer jeudi. 2. Récapitulatif des bénéfices : META, HON, F, LIN L’une de ces entreprises qui n’a pas réussi à gérer correctement ses coûts est Meta Platforms (META), qui a annoncé mercredi un manque à gagner au troisième trimestre et de faibles prévisions, faisant chuter les actions. La société semble avoir perdu le contrôle de ses dépenses au milieu d’un ralentissement de la publicité. Au Club, on croyait à tort que Meta maîtriserait ses coûts élevés en réduisant ses effectifs et en se serrant la ceinture. “J’ai fait une erreur ici. J’avais tort. J’ai fait confiance à cette équipe de direction. C’était malavisé”, a déclaré Jim jeudi. Meta s’échangeait jeudi matin de plus de 20 %, à environ 100,51 $ par action. Honeywell (HON), d’autre part, a annoncé un trimestre spectaculaire avant la cloche jeudi et a réaffirmé notre position haussière sur le titre. La société a vu ses bénéfices battre en flèche au cours de son dernier trimestre, avec une expansion des marges dans les quatre segments d’activité. Nous pensons que l’entreprise est sur les bons marchés finaux pour l’économie actuelle, y compris l’aérospatiale. Ford (F) a dépassé les attentes de Wall Street concernant les revenus et les bénéfices du troisième trimestre après la cloche de clôture mercredi. Alors que l’entreprise est toujours aux prises avec des pénuries de semi-conducteurs et de plaques signalétiques, nous apprécions que Ford s’éloigne de la technologie des véhicules autonomes pour se concentrer sur les véhicules électriques. Et nous continuons de croire que vendre le titre serait une erreur. Le géant du gaz industriel Linde (LIN) a annoncé une baisse de ses bénéfices jeudi matin. Nous apprécions la société et ses actions, et gardons un œil sur l’évolution de sa proposition de radiation de la Bourse de Francfort – une décision que nous maintenons est une décision intelligente à long terme. 3. Les noms des clubs font leur rapport après la cloche Trois titres de club publient leurs résultats pour le dernier trimestre jeudi après la fermeture du marché. Apple (AAPL) publie ses résultats du quatrième trimestre fiscal, et nous nous en tenons à notre mantra : possédez-le, ne l’échangez pas. Amazon (AMZN) a été un titre torturé, et nous chercherons des signes indiquant qu’il gère des dépenses élevées lorsqu’il annoncera ses résultats du troisième trimestre. Pioneer Natural Resources (PXD) devrait publier ses résultats du troisième trimestre dans la foulée de Club Energy holding Halliburton (HAL) qui a enregistré un solide rythme plus tôt dans la semaine. (Jim Cramer’s Charitable Trust est long AAPL, AMZN, F, HON, LIN, META, PXD, HAL. Voir ici pour une liste complète des actions.) En tant qu’abonné au CNBC Investing Club avec Jim Cramer, vous recevrez un alerte commerciale avant que Jim ne fasse une transaction. Jim attend 45 minutes après avoir envoyé une alerte commerciale avant d’acheter ou de vendre une action dans le portefeuille de sa fiducie caritative. Si Jim a parlé d’une action sur CNBC TV, il attend 72 heures après avoir émis l’alerte commerciale avant d’exécuter la transaction. LES INFORMATIONS SUR LE CLUB D’INVESTISSEMENT CI-DESSUS SONT SOUMISES À NOS CONDITIONS GÉNÉRALES ET À NOS POLITIQUE DE CONFIDENTIALITÉ, AINSI QUE NOTRE AVIS DE NON-RESPONSABILITÉ. AUCUNE OBLIGATION OU OBLIGATION FIDUCIAIRE N’EXISTE, OU N’EST CRÉÉE, EN VERTU DE VOTRE RÉCEPTION DE TOUTE INFORMATION FOURNIE EN RELATION AVEC LE CLUB D’INVESTISSEMENT. AUCUN RÉSULTAT OU PROFIT SPÉCIFIQUE N’EST GARANTI.