Dow Jones Futures : le marché prolonge sa séquence de victoires, 5 actions technologiques dans les zones d’achat ; Rapport sur les rivaux Tesla

Le rallye boursier a prolongé sa séquence de victoires mardi, avec un recul des rendements du Trésor et des bénéfices généralement positifs. Chien de données (DDOG) a grimpé en flèche dans un rapport de battement et de relance, soulevant un certain nombre d’autres noms de logiciels cloud.

En plus du stock DDOG, MongoDB (BMD) et Dynatrace (DT) a effacé les premières entrées. Adobe (ADBE) et ServiceMaintenant (MAINTENANT) a dépassé les points d’achat officiels.

Cependant, l’ampleur du marché a été, au mieux, terne, avec la chute des valeurs énergétiques.

Tesla (TSLA) rivaux Rivien (RIVN) et Lucide (LCID), Akamai Technologies (AKAM), Entreprise Axone (AXONE), Travail préparatoire (UPWK) et soutenu par Warren Buffett Pétrole occidental (OXY) a rapporté mardi soir.

Gagnants: L’action UPWK a bondi de plus de 10 % en fin de séance après avoir clôturé juste au-dessus de la ligne de 50 jours. AKAM solid a augmenté solidement après avoir clôturé dans une zone d’achat. L’action RIVN a légèrement progressé grâce à des résultats du troisième trimestre meilleurs que prévu et à un objectif de production relevé pour l’ensemble de l’année. L’action AXON a légèrement augmenté, signalant un possible retour dans une zone d’achat. Le titre OXY a légèrement augmenté.

Perdants : L’action UPST a plongé en raison d’une perte plus importante que prévu et de faibles revenus. L’action ARRY a plongé alors que la société de suivi solaire a manqué de revenus et de prévisions. Le titre GILD a légèrement baissé. L’action LCID a fortement diminué alors que les revenus étaient bien inférieurs et que le fabricant de véhicules électriques de luxe a encore une fois réduit ses objectifs de production.

Pendant ce temps, les actions de Tesla ont peu changé du jour au lendemain, comme l’ont rapporté ses rivaux de démarrage de véhicules électriques haut de gamme. TSLA a clôturé en hausse de 1,3% à 222,18, de retour au-dessus de la ligne des 200 jours mais en dessous de la ligne des 21 jours.

Futures Dow Jones aujourd’hui

Les contrats à terme sur le Dow Jones ont légèrement augmenté par rapport à leur juste valeur. Les contrats à terme sur le S&P 500 et le Nasdaq 100 ont baissé.

N’oubliez pas que l’action du jour au lendemain sur les contrats à terme du Dow et ailleurs ne se traduit pas nécessairement par des transactions réelles lors de la prochaine séance boursière régulière.

Rassemblement boursier

Le rallye boursier a continué de progresser mardi, grâce à la baisse des rendements du Trésor et à un secteur des logiciels en plein essor.

Le Dow Jones Industrial Average a augmenté de 0,2% lors des échanges boursiers de mardi. L’indice S&P 500 a progressé de 0,3%. L’indice composite Nasdaq a bondi de 0,9 %.

Le Nasdaq 100 brise désormais clairement une ligne de tendance remontant à son plus haut du 19 juillet, en hausse de 0,9 %. Le FNB indiciel équipondéré Nasdaq 100 First Trust (QQEW) a gagné 0,8%, juste autour des 50 jours et d’une ligne de tendance, grâce aux gains logiciels.

Mais dans l’ensemble, l’ampleur du marché a été négative. Les gagnants menaient de peu sur le Nasdaq. Les nouveaux plus bas ont dépassé les nouveaux plus hauts sur les deux bourses.

L’indice à petite capitalisation Russell 2000 a glissé de 0,3%. Le FNB à pondération égale Invesco S&P 500 (REER) a chuté de 0,2%.

Le Nasdaq s’est redressé pendant huit séances consécutives, tandis que le Dow Jones et le S&P 500 ont augmenté au cours des sept dernières séances. Une pause ne serait pas une surprise, même si c’est le cas depuis quelques jours maintenant. Et alors que le Nasdaq et le S&P 500 se rapprochent de leurs sommets d’octobre et que l’ampleur du marché se rétrécit, les chances sont encore plus élevées désormais.

Les valeurs énergétiques ont fortement chuté mardi, certains dirigeants résilients craquant.

Les prix du pétrole brut américain ont plongé de 4,3% pour s’établir à 77,37 dollars le baril. Il s’agit de la clôture la plus basse depuis fin juillet.

Le rendement du Trésor à 10 ans a reculé de 9 points de base à 4,57 %, revenant à la ligne des 50 jours. Mais le dollar américain a enregistré une hausse décente.

ETF

Parmi les ETF de croissance, l’ETF iShares Expanded Tech-Software Sector (IGV) a augmenté de 2 %. Adobe stock et ServiceNow sont de gros composants IGV, avec Datadog et Dynatrace également en IGV. L’ETF VanEck Vectors Semiconductor (SMH) a progressé de 0,6%.

Reflétant les actions avec des histoires plus spéculatives, l’ARK Innovation ETF (ARKK) a augmenté de 2,9% et ARK Genomics (ARKG) a bondi de 3,2 %. L’action Tesla constitue un titre majeur parmi les ETF d’ARK Invest.

L’ETF SPDR S&P Métaux et Mines (XME) a glissé de 1,9%. SPDR S&P Constructeurs de maisons (XHB) a augmenté de 0,65%. Le FNB Energy Select SPDR (XLE) a reculé de 2,2 %, et le Health Care Select Sector SPDR Fund (XLV) a légèrement augmenté de 0,1%.

Le Fonds SPDR du secteur industriel sélect (XLI) a chuté de 0,25%, et l’ETF Financial Select SPDR (XLF) a chuté de 0,15%.

Stocks de logiciels dans les zones d’achat

Tôt mercredi, Datadog a annoncé que les bénéfices du troisième trimestre avaient bondi de 96 % par rapport à l’année précédente, dépassant facilement le chiffre d’affaires et que la croissance s’accélérait pour un deuxième trimestre consécutif. Les ventes ont augmenté de 25 % pour un deuxième trimestre consécutif, également en tête. Datadog, qui propose une plate-forme de surveillance et d’analyse pour les développeurs de logiciels, a également progressé au quatrième trimestre.

L’action DDOG a grimpé de 28,5% à 102,20, brisant une tendance à la baisse remontant à juillet. Les actions ont franchi un point d’achat de 102 en intrajournalier sur une base à double fond instable. Les investisseurs pourraient attendre que l’action DDOG récupère ce point d’achat, peut-être après une pause.

Les bénéfices de Datadog ont alimenté d’importants gains dans de nombreux noms de logiciels cloud.

L’action MDB a bondi de 11% à 369,04, dépassant la ligne de 50 jours et une ligne de tendance serrée, tout en effaçant également les plus hauts d’octobre de 374,67 en cours de journée. Cela a permis une entrée anticipée sur les actions MongoDB, bien que les actions aient reculé vers un sommet intrajournalier de 384,15. Les investisseurs pourraient l’utiliser comme entrée. Le point d’achat officiel est de 439. MongoDB, comme Datadog, entretient des relations avec Amazon Web Services, l’unité de cloud computing de Amazon.com (AMZN),

L’action DT a bondi de 3,15% à 48,77, rebondissant par rapport à la ligne de 50 jours et effaçant le sommet post-bénéfice de 48,70 de la semaine dernière. Les investisseurs pourraient l’utiliser comme entrée, même si le plus haut du 12 octobre de 49,90 n’est pas loin. L’action Dynatrace se situe toujours dans la moitié inférieure d’une consolidation de 23 % avec un point d’achat de 55,87.

Pendant ce temps, l’action Adobe a grimpé de 3,5 % à 585,20, franchissant à la fois un point d’achat à base fixe de 570,24 et une entrée alternative de 574,40. L’action NOW a légèrement augmenté de 0,8% à 613,91, se déplaçant encore au-dessus d’un double point d’achat de 607,90 et dépassant le sommet de la consolidation intrajournalière.

Les deux géants du logiciel ont progressé dans un volume supérieur à la moyenne, avec leurs lignes de force relative à des sommets. Cependant, les actions ADBE et ServiceNow sont sur le point d’être étirées par rapport à la ligne des 50 jours.

Que faire maintenant

Le rallye boursier continue de progresser, les principaux indices étant sur une séquence de victoires. De plus en plus d’actions émettent des signaux d’achat, tandis que d’autres prolongent leurs mouvements ou écartent leurs bases.

Les investisseurs ont eu l’occasion d’accroître leur exposition au cours des derniers jours.

N’accélèrez pas les achats un jour. Cela vous aide à éviter un retournement soudain du marché. Si vous constituez progressivement votre portefeuille dans un marché sain, il ne faut pas longtemps pour passer d’une exposition légère à un investissement important.

Une pause du marché est sans doute « due », même si elle n’est pas nécessairement immédiate. Une pause ou un retrait modeste et de faible volume serait sain, permettant à certains gagnants récents de reprendre leur souffle et peut-être de former des poignées.

Travaillez certainement sur vos listes de surveillance. Certaines actions sont sorties des zones d’achat tandis que d’autres se positionnent.

