Dow en deuxième victoire hebdomadaire alors que les valeurs technologiques alimentent un rebond majeur Par Investing.com

© Reuter.



Investing.com — Le Dow Jones s’est redressé pour remporter une deuxième victoire hebdomadaire consécutive vendredi alors que les grandes sociétés technologiques ont mené un rebond des actions après une oscillation un jour plus tôt lorsque le président de la Fed, Jerome Powell, a rappelé que les hausses de taux ne sont pas terminées, a ébranlé les marchés.

À 16h00 HE (21h00 GMT), le a augmenté de 391 points ou 1,2%, tandis que le a augmenté de 1,5% et le a augmenté de 2,1%.

Certains intervenants de la Fed optent pour des remarques moins bellicistes suite au discours de Powell ; la technologie mène le rallye

Le président de la Fed d’Atlanta, Raphael Bostic, a déclaré vendredi qu’il pensait que la Fed atteindrait son objectif de 2% “sans que nous ayons à faire quoi que ce soit de plus”, car le plein impact des hausses de taux aura besoin de plus de temps pour se répercuter sur l’économie.

Ces remarques contrastent avec celles de Powell jeudi, lorsque le chef de la Fed a déclaré que la Fed “n’était pas convaincue” d’avoir atteint un niveau de taux suffisamment restrictif pour faire baisser l’inflation.

“En dépit d’un message clair, les investisseurs n’ont que modestement augmenté leurs attentes concernant une hausse des taux en janvier, passant d’un minimum de moins de 1% à une probabilité de 19% récemment”, a déclaré Stifel dans une note.

Le rebond du marché dans son ensemble a été soutenu par le rallye des grandes technologies, Microsoft Corporation (NASDAQ 🙂 menant la hausse dans les grandes technologies.

Apple accepte un règlement de 25 millions de dollars

La saison des résultats trimestriels touche à sa fin, mais Branchez l’alimentation (NASDAQ 🙂 s’est négocié en forte baisse, en baisse de 39 %, après que les revenus de l’entreprise de piles à hydrogène pour le troisième trimestre aient manqué les estimations.

De plus, Apple (NASDAQ 🙂 devrait payer jusqu’à 25 millions de dollars pour régler les réclamations du ministère de la Justice selon lesquelles le géant de la technologie aurait favorisé l’embauche de travailleurs immigrés plutôt que de citoyens américains et de titulaires légaux de carte verte pour certains emplois. Les actions ont augmenté de 1%.

Plug Power tombe à 52 semaines, Illumina plonge alors que des conseils plus doux apportent des nuages ​​d’orage

Plug Power Inc (NASDAQ 🙂 a annoncé un troisième trimestre inférieur aux estimations des analystes, tant en termes de chiffre d’affaires que de résultat, en raison de pénuries d’approvisionnement en hydrogène qui ont perturbé les opérations. Ses actions ont chuté de 40 %.

Les résultats trimestriels décevants ont entraîné une série de dégradations de la part des analystes de Wall Street, RBC a abaissant la note de la société d’énergie propre en fonction de sa performance sectorielle et réduisant son objectif de cours sur l’action de 12 $ à 5 $.

Illumina Inc (NASDAQ 🙂 a chuté de plus de 8 % après avoir réduit ses prévisions annuelles après le troisième trimestre qui ont manqué les attentes. La société de séquençage génétique a déclaré que « l’environnement macroéconomique difficile » pesait sur la demande.

Le pétrole s’apprête à connaître une nouvelle semaine perdante

Les prix du pétrole ont augmenté vendredi, mais se dirigeaient toujours vers une troisième semaine consécutive de fortes pertes en raison des inquiétudes persistantes concernant le ralentissement de la demande mondiale et des craintes résurgentes d’une hausse des taux d’intérêt américains.

Les deux indices de référence sont actuellement en baisse de plus de 5 % cette semaine et sont en passe de connaître la plus longue séquence de défaites hebdomadaires depuis une baisse de quatre semaines entre la mi-avril et le début mai.

Inflation et ventes au détail au centre de l’attention la semaine prochaine

Une mise à jour sur l’inflation et les ventes au détail dominera l’attention des investisseurs la semaine prochaine après une semaine de discours de la Fed qui a largement repoussé les attentes d’une réduction des taux plus tôt que tard.

Le noyau, plus surveillé par la Fed, devrait être resté stable en octobre, à un rythme mensuel et annuel de 0,3% et 4,1% respectivement.

pendant ce temps, pourrait signaler un ralentissement de la consommation, qui a été plus fort que prévu, les économistes prévoyant une baisse de 0,1% en octobre après une baisse de 0,7% un mois plus tôt.

(Liz Moyer, Peter Nurse et Oliver Gray ont contribué à cet article.)