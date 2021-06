Dow chute pour un deuxième jour, perd plus de 200 points à la suite de la mise à jour de la politique de la Fed

Le Dow Jones Industrial Average a chuté pour une deuxième journée alors que les investisseurs ont digéré la dernière mise à jour de la politique de la Réserve fédérale, dans laquelle elle a avancé son calendrier de hausse des taux d’intérêt et prévu une inflation plus élevée.

Les actions liées aux matériaux ont mené les pertes alors que la décision de la Fed d’augmenter éventuellement les taux, ainsi qu’une campagne actuelle de la Chine pour tasser les prix des métaux, ont mis fin à la flambée des prix des matières premières cette année.

Les pertes sur le marché global ont cependant été modérées et le S&P 500 n’était encore qu’à 1% en dessous d’un sommet historique, la banque centrale ayant toujours maintenu son programme d’achat d’actifs, qui, selon certains investisseurs, soutiendrait davantage les actions à court terme.

Le Dow Jones Industrial Average a chuté d’environ 230 points, plombé par les plus gros perdants Dow Inc. et Caterpillar, car la plupart des prix des matières premières ont été touchés pour une deuxième journée. Le S&P 500 a chuté d’environ 0,1%. Le Nasdaq Composite a gagné 0,7% alors que les investisseurs se sont regroupés dans certaines actions Big Tech avec Tesla, Snowflake et Shopify, tous en hausse d’environ 1%. Twilio a gagné plus de 5%.

La réunion très surveillée de la Réserve fédérale mercredi a provoqué une vente massive d’actions après que la banque centrale a repoussé son calendrier de hausse des taux, avec deux augmentations en 2023. Le Dow a perdu environ 265 points et le S&P 500 a légèrement baissé de 0,5%.

La Fed a également relevé ses prévisions d’inflation à 3,4% pour l’année, un point de pourcentage supérieur aux prévisions du FOMC en mars.

Les actions des matières premières étaient plus faibles jeudi, car des taux plus élevés pourraient encore atténuer un grand rallye des matières premières en 2021. La Chine s’attaque également à la flambée des matières premières pour apaiser les craintes d’inflation. Freeport-McMoRan a conduit les stocks de matériaux à la baisse, en baisse d’environ 5%. Les contrats à terme sur le cuivre étaient en baisse de 5%.

« La perspective d’une réduction anticipée ralentirait l’offre de dollars américains et entraînerait une baisse importante des prix des matières premières dans tous les domaines », a déclaré à CNBC Jim Paulsen, stratège en chef des investissements au groupe Leuthold. « Les matières premières ont été un investissement populaire au cours de la dernière année, car les investisseurs ont ajouté une certaine protection à leur portefeuille contre l’inflation. De nombreux investisseurs étaient probablement surexposés lors de la réunion de la Fed et la réponse du dollar américain oblige à un certain réexamen. »

La légende des hedge funds, David Tepper, a déclaré à Scott Wapner de CNBC que la Fed avait fait du bon travail mercredi et que « le marché boursier va toujours bien pour le moment ». Le S&P 500 est à moins de 0,8% d’un sommet historique.

Les marchés sont sortis de leurs creux intrajournaliers mercredi après que le président de la Fed, Jerome Powell, a déclaré que les projections pour les futures augmentations des taux devraient être « prises avec un gros grain de sel » et a réitéré qu’il pensait que l’inflation était transitoire. Powell n’a pas non plus publié d’indications sur le moment où la banque centrale commencera à réduire son programme d’achat d’obligations.

« Vous pouvez considérer cette réunion que nous avons eue comme la réunion » parler de parler « , si vous le souhaitez », a déclaré Powell lorsqu’on lui a posé des questions sur la réduction. « Je suggère maintenant que nous retirions ce mandat, qui a atteint son objectif. »

Le président de la Fed a déclaré que la banque centrale continuerait de surveiller la reprise économique et fournirait un « préavis » avant d’annoncer des mises à jour concernant la réduction.

Le département du Travail a indiqué que les demandes initiales de chômage ont augmenté la semaine dernière à 412 000, contre 375 000 la semaine précédente. Les économistes interrogés par Dow Jones tablaient sur 360 000 inscriptions au chômage.

Lennar a bondi de 3,5% après avoir annoncé des bénéfices meilleurs que prévu.