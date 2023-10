© Reuter.



Investing.com — Le Dow Jones a accumulé des gains pour clôturer en hausse lundi, alors que les grandes technologies ont mené la hausse plus large avant les résultats trimestriels d’Apple attendus plus tard cette semaine et la décision de la Réserve fédérale sur les taux d’intérêt prévue mercredi.

Le a bondi de 1,6% ou 511 points, et le a augmenté de 1,2%, le a gagné 1,2%.

Les grandes technologies se redressent avant les bénéfices d’Apple

Les grandes technologies, notamment Alphabet (NASDAQ :), Meta Platforms Inc (NASDAQ 🙂 et Meta Platforms (NASDAQ :), se sont rassemblées pour stimuler le secteur technologique dans son ensemble alors que les investisseurs attendaient les bénéfices d’Apple.

Apple Inc (NASDAQ 🙂 devrait publier ses résultats pour son trimestre de juin – généralement un trimestre saisonnièrement faible pour l’entreprise – jeudi après la clôture du marché, de nombreux Wall Street étant impatients d’avoir un aperçu des ventes d’iPhone dans un contexte de ralentissement de la demande.

Apple devrait également annoncer sa puce Apple Silicon de troisième génération plus tard lundi.

General Motors conclut un accord de principe avec l’UAW

Les Travailleurs unis de l’automobile et General Motors ont conclu un accord lundi, mettant fin à une grève de six semaines chez les constructeurs automobiles de Detriot, a rapporté Bloomberg, citant des sources anonymes.

Les termes de l’accord sont similaires à l’accord récent signé par Ford et Stellantis avec l’UAW, comprenant des augmentations de salaire et des indemnités de vie chère.

General Motors Company (NYSE 🙂 a clôturé en hausse, tandis que Ford Motor Company (NYSE 🙂 et Stellantis NV (NYSE 🙂 ont terminé la journée dans le rouge.

Les rendements du Trésor augmentent avant l’annonce du refinancement et la réunion de la Fed

Les rendements du Trésor ont augmenté lundi alors que les investisseurs attendaient l’annonce du remboursement du Trésor prévue mercredi, qui détaille ses projets de ventes de billets et d’obligations.

La récente liquidation des bons du Trésor, qui a poussé les rendements à des sommets pluriannuels, a été en partie attribuée par certains à l’augmentation de l’offre de bons du Trésor.

Avant cette annonce, le département du Trésor a abaissé son estimation d’emprunt net pour le trimestre d’octobre à décembre à 776 000 milliards de dollars, contre 852 milliards de dollars qu’il avait prévu fin juillet.

Outre l’annonce du refinancement, la décision de la Réserve fédérale sur les taux d’intérêt mercredi attirera également l’attention dans un contexte d’attentes d’une pause des taux.

McDonald’s et SOFI réalisent des bénéfices

McDonald’s Corporation (NYSE 🙂 a augmenté de plus de 2 % après que le fabricant de restauration rapide a annoncé avoir dépassé les estimations des analystes en termes de chiffre d’affaires et de résultat, les récentes hausses de prix ayant soutenu la croissance.

SoFi Technologies Inc. (NASDAQ 🙂 a également publié des résultats trimestriels meilleurs que prévu et a relevé ses perspectives pour l’ensemble de l’année, la demande de refinancement des prêts étudiants étant meilleure que prévu. Le titre a réduit l’essentiel de ses gains intrajournaliers, mais a clôturé en hausse de 1 %.

ON Semiconductor est le maillon le plus faible des stocks de puces, mais Numérique occidental brille

SUR Semi-conducteur Corporation (NASDAQ 🙂 a chuté de 21 % après que le troisième trimestre meilleur que prévu du fabricant de puces ait été éclipsé par des prévisions pour le quatrième trimestre qui étaient en deçà des estimations des analystes.

La société a guidé son BPA au quatrième trimestre dans une fourchette de 1,13 $ à 1,27 $ sur un chiffre d’affaires compris entre 1,95 milliard de dollars et 2,05 milliards de dollars, bien en dessous des estimations de Wall Street de 1,36 $ et 2,18 milliards de dollars respectivement.

Western Digital Corporation (NASDAQ :), cependant, a bondi de 7 % après que ses prévisions fiscales pour le deuxième trimestre et le premier trimestre aient dépassé les estimations. La société a annoncé son intention de scinder son activité de mémoire flash, ce qui la verra scindée en deux, son activité de fabrication de disques durs devenant également une activité autonome.

La nouvelle d’une scission vient après l’échec des négociations visant à fusionner son activité de mémoire flash avec Kioxio.