D’Ovie Soko au rival Love de Dani Dyer, où sont maintenant les stars de Casa Amor ?

L’île de l’amour de CETTE année bat officiellement son plein – mais il y a une chose que les téléspectateurs veulent désespérément faire un retour : Casa Amor.

Après des spéculations selon lesquelles il pourrait ne pas revenir cette année, le mois dernier, il a été confirmé que la villa dérivée apparaîtra dans cette série – mais dans un endroit différent.

Casa Amor est un moyen infaillible de provoquer un drame à chaque série[/caption]

Casa Amor a été présenté pour la première fois dans la troisième saison de Love Island en 2017 et a ajouté du piquant et du drame à ne pas manquer à la série au fil des ans.

La célèbre tournure voit les garçons et les filles se séparer dans deux villas différentes avec de nouveaux insulaires du sexe opposé.

Les fidélités sont mises à l’épreuve au fur et à mesure que les débutants se greffent pour s’assurer une place permanente dans la villa principale, et les couples originaux sont souvent déchirés.

Et bien qu’il y ait eu des réussites majeures à Casa Amor, pour certains, c’est un temps très bref pour briller dans l’émission de rencontres ITV2.

Jetons un coup d’œil à ce qui est arrivé à certaines de nos bombes Casa Amor préférées et les plus dramatiques des trois dernières années…

Ovie Soko

Ovie était un beau gosse de Casa Amor en 2019[/caption]

Ovie Soko est entré dans l’histoire de Love Island comme l’un des meilleurs candidats de Casa Amor de tous les temps – et a même obtenu la troisième place de la série 2019.

Il a été emmené dans la villa principale par Anna Vakili, mais est ensuite entré dans un couple d’amis avec l’éventuelle championne Amber Gill lorsqu’elle a été snobée par Michael Griffiths – s’associant à la bombe India Reynolds après qu’Amber ait trouvé une relation amoureuse avec Greg O’Shea.

Ovie et India n’ont pas duré en dehors de la villa, mais sa popularité l’a fait et le beau gosse a continué à profiter d’un contrat de mode à six chiffres avec Asos, et même d’un documentaire de la BBC sur la vie après la télé-réalité.

Sa carrière de basketteur avant Love Island s’est également renforcée et il est actuellement signé avec Le Mans Sarthe.

Molly Smith

Molly a volé Callum à Shaughna dans l’édition hivernale de Love Island l’année dernière[/caption]

S’il y a une chose pour laquelle Casa Amor est bonne, ce sont les one-liners emblématiques que les insulaires sortent lors du recouplage tendu, où ils découvrent si leur partenaire a été fidèle ou non.

Molly Smith était responsable de l’une des plaisanteries les plus célèbres de tous les temps de la rivale amoureuse Shaughna Phillips qui a sèchement prononcé: « Félicitations, hun » lorsqu’elle est entrée dans la villa au bras du partenaire d’origine de Shaughna, Callum Jones.

Plus d’un an plus tard, Molly et Callum sont toujours adorées, Molly ayant également une carrière réussie en tant que mannequin, travaillant avec des marques telles que ISawItFirst.

Joanna Chimonides

Joanna a déclenché un autre one-liner épique lors du recouplage de Casa Amor 2019[/caption]

Joanna Chimonides a aidé à créer un autre moment célèbre de recouplage de Casa Amor, avec Amber Gill ne se retenant pas quand elle a vu avec qui son beau Michael Griffiths était revenu.

Alors qu’Amber était restée fidèlement célibataire, il s’était égaré vers la beauté Joanna – avec Amber provoquant des ondes de choc lorsqu’elle a marmonné « de mort » à propos de la paire alors qu’elle était assise près du foyer.

Joanna et Michael se sont séparés peu de temps après avoir quitté la villa, mais elle est maintenant une influenceuse des médias sociaux et a des accords avec ISawItFirst, Ann Summers et QUIZ – ainsi que sa propre chaîne YouTube et sa page populaire TikTok.

Jack Fowler

Jack Fowler était un favori des fans[/caption]

Jack Fowler avait les yeux des téléspectateurs qui lui sortaient de la tête lorsqu’il a fait ses débuts à Casa Amor en 2018, avec Laura Anderson qui l’a rapidement capturé.

Il s’est rapidement retrouvé au centre d’un scandale, Georgia Steel affirmant qu’il l’avait embrassée lors d’un rendez-vous romantique – avec des images montrant qu’elle l’avait en fait attiré pour le baiser, ce que Jack avait rejeté.

Mais malgré la preuve de sa loyauté envers Laura A, le couple a fini par décider de rester amis dans la villa lorsqu’elle s’est associée à Paul, et il a surfé Laura C.

Le couple s’est séparé après avoir été largué, et bien qu’il soit un footballeur semi-pro avant de participer à l’émission, Jack s’est concentré sur sa carrière de mannequin et de musique après Love Island.

Ellie Jones

Ellie est apparue dans la série 2018 de l’émission[/caption]

Ellie Jones a été le catalyseur du moment le plus critiqué de l’histoire de Love Island lorsqu’elle est entrée à Casa Amor et s’est retrouvée face à son ex Jack Fincham en 2018.

On a montré à sa petite amie Dani Dyer un clip vidéo de sa tête apparemment tournée dans la villa séparée, ce qui n’était pas exactement le cas, et 2 644 téléspectateurs furieux se sont plaints à l’Ofcom alors que Dani fondait en larmes.

Jack est resté fidèle, lui et Dani ont remporté le spectacle puis se sont séparés peu de temps après – les deux stars ont ensuite accueilli des bébés avec d’autres personnes.

Pendant ce temps, Ellie a atteint le statut d’influenceuse en ligne et publie régulièrement des photos de ses tenues et de ses vacances à ses 120 000 abonnés Instagram.

Chyna Ellis

Chyna a failli changer la fin de Love Island 2017[/caption]

Chyna Ellis a provoqué des ondes de choc lors de la toute première torsion de Casa Amor en 2017, où elle a presque changé toute la fin de la série.

Kem Cetinay a abandonné de manière sensationnelle Amber Davies pour s’associer à Chyna – mais a ensuite fait demi-tour et a retrouvé son partenaire d’origine – la paire remportant la série.

Chyna a peut-être quitté la villa célibataire, mais sa vie amoureuse à l’extérieur a été loin d’être solitaire, profitant de romances avec le mauvais garçon de Love Island, Jonny Mitchell, et Jordan Davies d’Ibiza Weekender.

Elle est maintenant mannequin et influenceuse avec un quart de million de followers sur Instagram.

Jourdan Riane

La présence de Jourdan a également déclenché des plaintes de l’Ofcom[/caption]

Le pauvre Jourdan Riane n’a rien fait pour déclencher un scandale autre que d’exister et d’être belle, avec la raison pour laquelle Curtis Pritchard a brutalement largué Amy Hart.

Amy était dévouée à son « demi-petit ami » Curtis depuis le lancement de la série, et a été soulagée lorsqu’il est revenu du single Casa Amor – mais ce n’était pas faute d’avoir essayé.





Curtis a laissé Amy inconsolable lorsqu’il a admis qu’il avait essayé de se débrouiller avec l’étonnant Jourdan pour être rejeté, elle s’est plutôt associée à Danny Williams.

Le chagrin d’Amy a déclenché des centaines de plaintes officielles de téléspectateurs inquiets alors qu’elle décidait de quitter la série, mais Jourdan a eu une fin plus heureuse.

Alors qu’elle et Danny se sont séparés peu de temps après avoir quitté la série, elle a été recrutée par des agences de mannequins et d’acteurs – faisant ses débuts d’actrice dans un court métrage de 2019.

