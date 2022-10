Dove, Nexxus et d’autres shampooings secs rappelés pour des produits chimiques cancérigènes

New York

Unilever a rappelé certains shampooings secs en aérosol Dove, Nexxus, Suave, TIGI et TRESemmé en raison de la présence potentielle de benzène, un produit chimique qui peut causer le cancer.

Les produits concernés ont été fabriqués avant octobre 2021 et ont été distribués chez les détaillants à l’échelle nationale, a annoncé vendredi la Food and Drug Administration dans un communiqué.

Ils comprennent des produits tels que Dove Dry Shampoo Volume and Fullness, Dove Dry Shampoo Fresh Coconut, Nexxus Dry Shampoo Refreshing Mist et Suave Professionals Dry Shampoo Refresh and Revive.

Le benzène est un cancérogène pour l’homme. L’exposition au benzène peut se produire par inhalation, par voie orale et à travers la peau, et elle peut entraîner des cancers, notamment la leucémie et le cancer du sang, selon l’avis de rappel.

Les consommateurs doivent cesser d’utiliser les shampooings secs en aérosol concernés et visiter UnileverRecall.com pour obtenir des instructions sur la façon de recevoir le remboursement des produits éligibles, a déclaré la FDA.

Unilever n’a pas immédiatement répondu à une demande de commentaire.

L’année dernière, Procter & Gamble (PG) a rappelé plus de 30 produits de soins capillaires en aérosol, y compris de nombreux shampooings secs et revitalisants secs, avertissant que les produits pourraient contenir du benzène. P&G a également émis l’année dernière un rappel similaire pour plus d’une douzaine de déodorants et sprays en aérosol de marque Old Spice et Secret, avertissant que les produits pourraient également contenir du benzène.

Et la société de cosmétiques L’Oréal, ainsi que plusieurs autres parties, sont poursuivies en justice pour des allégations selon lesquelles leurs produits chimiques de lissage des cheveux exposent les femmes à un risque accru de cancer de l’utérus.