douze tentes rocheuses de plates-formes en acier à couches line+ brace flottant au-dessus des montagnes

Les douze tentes au-delà des nuages ​​du studio line+ revitalisent Xiayanbei

ligne+ studioLe projet de Twelve Tents Beyond Clouds réutilise des terres inutilisées dans le village de Xiayanbei, Xinchangen un espace public multifonctionnel. Situé à plus de 300 mètres d’altitude sur la crête montagneuse orientale du Zhejiang, le projet reconfigure la zone d’entrée du village, offrant des équipements aux touristes et aux habitants locaux, tels que des plates-formes de camping et des terrasses d’observation. La conception intègre une planification opérationnelle précoce pour créer un système d’espaces ouverts centré sur les activités publiques et intègre des espaces commerciaux, des sentiers interconnectés et des environnements qui répondent à la fois à la vie locale et au tourisme, établissant ainsi un point de repère communautaire.

Le refonte a commencé par réduire l’usine de thé existante sur le site et deux plates-formes d’observation décalées à flanc de falaise. L’usine originale de 54,5 mètres sur 48,6 mètres a été divisée en modules modulaires plus petits. acier unités, reliant des zones clés comme le parking, les plates-formes d’observation et les passerelles en falaise. Les nouvelles structures construites le long de la pente suivent la hauteur du deuxième étage de l’ancienne usine, créant des plates-formes ouvertes en couches qui intègrent des formes géométriques simples inspirées des tentes de camping. Des passerelles flottantes en acier et des espaces ombragés sous les surplombs améliorent l’expérience d’itinérance.



toutes les images par Photographie Arch-Exist sauf indication contraire

line+ studio utilise une disposition dispersée d’espaces en couches

Pour l’agencement, line+ studio équipe de conception adopte une approche d’habitat dispersé, mettant l’accent sur la connectivité et l’intégration entre les espaces intérieurs et extérieurs. Douze unités au rez-de-chaussée sont disposées en groupes, avec des ouvertures tournées vers l’intérieur vers une cour centrale. Des structures superposées en forme de plaques recouvrent la cour, créant une définition spatiale semblable à celle d’un toit. Les ouvertures forment des éléments semblables à des lucarnes, permettant une lumière et une ventilation suffisantes dans la cour et l’atrium du deuxième étage. Cet espace flexible en couches prend en charge les rassemblements villageois, les activités touristiques et les marchés ruraux. L’agencement crée une façade extérieure unifiée, tandis que les structures de toiture en couches définissent la configuration spatiale de la cour.

La forme non standard des unités utilise une structure en acier recouverte d’un matériau PTFE semi-transparent. Des bandes lumineuses LED sont uniformément réparties sous la membrane, créant un effet translucide et brumeux qui transforme le bâtiment en une structure auto-éclairante, offrant un environnement de lumière naturelle et uniforme pour les activités nocturnes. La face inférieure du grand toit est finie avec des planches de pin carbonisées de couleur bois naturel, tandis que la partie supérieure comporte une base de toit en métal. Il comprend un toit praticable protégé par du gravier et un toit vert non praticable utilisant des systèmes de plantation modulaires en mousse.



le site, autrefois une grande usine de transformation de thé, contraste avec les maisons voisines

Douze tentes au-delà des nuages ​​transforment l’usine en un centre public ouvert

La plate-forme d’observation supérieure comprend un café au coucher du soleil et des installations de camping, la plate-forme inférieure s’étendant vers l’extérieur pour former le toit d’une famille d’accueil, utilisant des matériaux en pierre naturelle et en cèdre brûlé pour se fondre dans le paysage montagneux. Les chambres donnent directement sur la falaise et les nuages. Le design intérieur maximise les vues panoramiques, traduisant les caractéristiques naturelles du site en éléments spatiaux et en matériaux qui reflètent l’environnement environnant.

Le bâtiment se développe simultanément dans des dimensions commerciales et publiques en transformant une usine de thé fermée en un espace de rassemblement ouvert. Ce changement fait passer l’environnement de fermé à ouvert, créant de la transparence et de l’ouverture, remodelant ainsi l’échelle, l’accessibilité et l’inclusivité des espaces publics ruraux. La conception s’adresse à divers utilisateurs et facilite la collision de différentes expériences. Servant à la fois de toile de fond pour des activités et de conteneur pour de nouveaux contenus commerciaux, Twelve Tents Beyond Clouds cherche à construire une nouvelle interaction entre les villageois, les touristes, la campagne et la nature.



le projet est situé à plus de 300 mètres au-dessus du niveau de la mer dans le village de Xiayanbei, offrant une vue panoramique sur les montagnes



les panneaux superposés se forment autour des douze unités, créant une enceinte semblable à un toit



l’espace intègre des plates-formes de camping, des terrasses d’observation et des zones commerciales pour les touristes et les locaux



des formes géométriques simples, inspirées des tentes de camping, définissent les nouvelles structures



la disposition dispersée des établissements améliore la connectivité entre les espaces intérieurs et extérieurs | image par ligne+



la conception réduit l’usine de thé d’origine en unités modulaires en acier, reliant les zones clés du site



les passerelles flottantes en acier et les plates-formes ombragées créent une expérience dynamique à plusieurs niveaux