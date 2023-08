Douze leçons de la saison 2022 du football universitaire que nous devrions appliquer à 2023

La saison 2023 est dans une semaine, mais quelles leçons de la saison 2022 devrions-nous appliquer à la saison à venir ?

David Ubben et Ari Wasserman ont discuté d’un épisode de « Jusqu’à samedi », L’athlétisme‘s podcast de football universitaire, cette semaine. Voici ce qu’ils ont appris l’année dernière.

Leçon n° 1 : à l’ère des portails, les stars n’ont peut-être plus autant d’importance pour les résultats d’une équipe qu’auparavant.

Ubben : À l’ère du portail et à l’ère des éliminatoires du football universitaire, il existe des moyens de tromper votre niveau de talent total et de faire plus que ce qui était auparavant possible.

Wasserman : Je peux acheter ce processus de réflexion, surtout compte tenu de ce que TCU a fait il y a un an.

Ubben : Oui, c’est un argument TCU. Il a fait quelque chose que vous auriez dit impossible à cette époque l’année dernière. Pas TCU spécifiquement, mais qu’une équipe qui s’est classée 32e dans la composition des talents d’équipe pourrait jouer pour un titre national. Vous pourriez avoir besoin de toutes les pauses que TCU a obtenues – le Big 12 était en panne; il a remporté un tas de matchs serrés; est entré (les séries éliminatoires) malgré sa défaite dans le match pour le titre Big 12; et le Michigan a fait un défilé d’erreurs (en demi-finale). Les étoiles comptaient bien sûr dans le match pour le titre, mais cela m’a fait réévaluer la réalité qu’un nouvel entraîneur peut prendre en charge une équipe 5-7, embaucher un bon personnel, ajouter des gars du portail et faire ce que TCU a fait. Cela a repoussé la limite de ce qui est possible si vous n’êtes pas dans le ratio blue-chip.

Wasserman : TCU a bénéficié d’un parcours incroyablement avantageux. Ce n’est pas pour invalider ce qu’il a accompli ou à quel point une équipe était bonne à la fin de l’année, mais les grenouilles cornues ont perdu dans le match pour le titre national par 100 et n’ont même pas remporté le Big 12. C’était une Cendrillon histoire parce que TCU a surpassé ses stars et a réussi à éviter des équipes construites comme la Géorgie jusqu’à la toute fin. Lorsque TCU a joué contre la Géorgie, les stars comptaient. TCU est un bon exemple de la façon dont une équipe peut surpasser en fonction de ces classements par étoiles – ce qui rend ce sport amusant, d’autant plus que les Playoffs se développent – ​​mais un véritable test de la théorie «les étoiles comptent» doit être le Michigan cette année. Le Michigan n’est pas chargé dans le ratio blue chips, mais il pourrait remporter un titre national cette saison. Ce qui m’amène au point suivant.

Leçon n° 2 : le Michigan n’est pas un hasard. Prenez les Wolverines au sérieux.

Wasserman : Ils sont vraiment talentueux parce qu’ils se sont bien développés, pourraient avoir plus de 10 choix au repêchage cette année et pratiquent un sport qui n’a pas de programme authentique qui s’est déjà avéré exceptionnel. Tous les grands programmes qu’ils doivent battre pour remporter un titre national cette année – Ohio State, Georgia, Alabama – ne sont pas des super équipes complètes avec leurs situations de quart-arrière. Je suis sûr que l’une de ces équipes deviendra un monstre parce que c’est comme ça que le talent fonctionne, mais il y a une fenêtre pour une équipe comme le Michigan : plus âgée, plus expérimentée, a participé aux séries éliminatoires ces deux dernières années, a une tonne de choix au repêchage. Les Wolverines s’affrontent dans une saison où les plus gros chiens boitent en quelque sorte à l’approche de l’année.

Le Michigan serait une énorme exception à la règle du talent, mais il est mieux équipé pour le faire que TCU ne l’était l’année dernière. Reste à savoir si le Michigan peut battre l’État de l’Ohio avant de battre une équipe comme la Géorgie, mais les Wolverines pourraient être la combinaison parfaite de niveaux d’étoiles de niveau intermédiaire et d’une expérience et d’une évaluation de premier ordre.

Leçon n°3 : La loyauté est morte. L’argent est roi.

Ubben : Je me souviens des beaux jours du réalignement de la conférence lorsque les écoles étaient déchirées en laissant derrière elles leurs rivaux dans l’État et en passant à de nouvelles ligues. Mais ce temps est révolu. L’argent a toujours été le moteur de tout cela, mais maintenant, personne n’essaie même de vous convaincre du contraire.

J’espère que nous pourrons maintenant éliminer officiellement l’idée que tout ce qui compte en dehors des résultats de l’école qui décide est important. Nous avons déjà un Big Ten bicoastal. Nous tendons vers un ACC bicoastal, hilarante. Il y avait toujours d’autres choses que les gens voulaient au moins faire semblant d’avoir. Ces jours sont révolus.

Wasserman : Tout est juste dans l’amour, la guerre et le réalignement des conférences. Le réalignement, historiquement, a toujours été essentiel pour façonner ce sport. Mais maintenant, plus que jamais, il semble que les programmes essaient de s’accrocher à quelque chose qui non seulement rapportera plus d’argent, mais protégera leur capacité à gagner de l’argent à l’avenir.

Leçon n°4 : Et pourtant, l’argent ne peut pas tout arranger.

Ubben : À l’ère collective, je ne pense pas que l’argent fixe une liste du jour au lendemain. Si vous êtes une école avec un collectif qui distribue agressivement des chèques lors du recrutement, cela pourrait compliquer un peu les choses, même s’il s’agit d’une grande mise à niveau des talents.

Texas A&M était l’enfant de l’affiche pour cela. Les problèmes de chimie sont réels. Si les gars n’adhèrent pas au programme, les entraîneurs doivent être très prudents dans la constitution d’une liste. Quand l’argent entre en jeu, ce n’est pas aussi simple que le talent. Voulez-vous vraiment être là parce que vous croyez au programme ? Nous avons vu un exode après la saison de très bons joueurs. Qu’est-ce que cela signifie?

L’idée que vous pouvez construire une liste avec beaucoup d’argent avec un collectif ? Ce n’est pas si simple. Cela fonctionnera quelque part. Cela ne fonctionnera pas partout.

Wasserman : Il y a plusieurs équipes en ce moment qui sont mieux équipées pour dépenser de l’argent quand il s’agit de NIL. Si ces équipes restent en tête pendant des années, elles arriveront probablement à un point où elles auront de bien meilleurs joueurs sur leur liste. Et que se passe-t-il lorsque vous avez de meilleurs joueurs que votre adversaire dans le football universitaire ? Vous gagnez plus. De toute évidence, la chimie va jouer un rôle énorme à cet égard – et les dépenses n’ont tout simplement pas été suffisantes dans le football universitaire jusqu’à présent – ​​mais il sera intéressant de voir comment cela se passe avec plus d’années de données NIL.

Leçon n ° 5 : Les QB plug-and-play et les nouveaux entraîneurs peuvent réparer votre attaque du jour au lendemain.

Ubben : Nous sommes dans une nouvelle ère du football universitaire : l’ère de l’attaque par micro-ondes. Nous l’avons vu avec Michael Penix Jr. et Kalen DeBoer à Washington. Nous l’avons vu avec Caleb Williams et Lincoln Riley à l’USC. Nous l’avons vu, dans une moindre mesure, avec Bo Nix et (coordinateur offensif) Kenny Dillingham à Oregon.

Cette année, qu’est-ce que cela signifie pour Tanner Mordecai, Luke Fickell et Wisconsin ? Ce genre de changement du jour au lendemain n’était fondamentalement pas possible pendant la majeure partie de l’histoire de ce sport. Le Wisconsin s’est classé 63e l’an dernier en verges offensives par jeu. Quel genre de pointe verrons-nous avec une nouvelle attaque derrière un entraîneur et un quart-arrière éprouvés?

Leçon n ° 6: Brian Kelly est pour de vrai à LSU.

Wasserman : C’est peut-être parce que Kelly a pris un faux accent du Sud peu de temps après avoir accepté le poste de LSU. Ou peut-être était-ce sa réputation de quelqu’un qui n’aimait pas recruter pendant qu’il était à Notre-Dame. Mais une partie de moi avait l’impression que c’était un décalage culturel total lorsqu’il a repris le programme des Tigers. J’ai eu tort.

Kelly est un sacré entraîneur et LSU lui a répondu la première année. Maintenant, les Tigers ramènent l’essentiel des joueurs d’impact qu’ils avaient il y a un an et sont un prétendant légitime au titre national entrant cette saison. Avec Jayden Daniels en attaque et Harold Perkins en défense, il ne fait aucun doute que LSU devrait au moins être le favori pour remporter la SEC West. Bien que je ne sois pas entièrement d’accord avec l’idée que LSU pourrait tout gagner cette année, j’ai complètement changé mon processus de réflexion en ce qui concerne l’adéquation de Kelly avec ce programme.

Il semble inévitable qu’il remporte enfin un titre national là-bas, ce qui est probablement la raison pour laquelle il a accepté le poste.

Leçon n°7 : L’Alabama n’a plus le bénéfice du doute.

Wasserman : Il y a des gens qui croient vraiment que le comité CFP est biaisé envers l’Alabama et fera tout ce qui est en son pouvoir pour faire entrer le Crimson Tide. Eh bien, si le comité l’avait voulu, il aurait absolument pu mettre l’Alabama dans le CFP il y a un an, devant TCU.

Cette année, l’Alabama se présente comme une version fracturée de lui-même, malgré le fait qu’il s’agisse de l’équipe n ° 1 la plus talentueuse du football universitaire dans le 247Sports Team Talent Composite. Si l’Alabama veut faire le CFP cette année, il devra le faire en trouvant le bon quart-arrière et en remportant des matchs difficiles de manière à faire croire aux sceptiques que la marée est l’élite. C’est la première fois que je me souviens de l’entrée de l’Alabama dans une saison avec de vrais doutes.

Leçon n°8 : L’évaluation du portail reste la clé.

Ubben : De nos jours, tout le monde suppose : « Eh bien, notre équipe a un problème de personnel. Nous pouvons simplement aller le réparer dans le portail. Mais le taux de réussite du portail est toujours à peu près le même que le taux de réussite du juco : environ 50 % que vous obtenez un gars sur lequel vous pouvez compter pour être productif.

Wasserman : Et une grande partie de ces 50% sont des gars que vous savez déjà bons. « Oh, Sam Hartman est dans le portail ? »

Ubben : Oui. Mais beaucoup d’autres gars sont toujours dans le portail pour une raison. Vous devez faire vos devoirs. C’est une entreprise très difficile, surtout si l’on considère que les recrutements sur le portail peuvent prendre cinq jours ou moins.

Leçon n° 9 : Les percées dans les endroits affamés sont incroyables.

Ubben : Texas A&M, vous pourriez être le prochain.

Le match de l’an dernier contre l’Alabama au Tennessee a été une soirée incroyable. Il a surpassé le match du Nebraska au Texas A&M en 2010 comme la nuit de travail la plus mémorable que j’aie jamais eue et le match le plus fou que j’aie jamais couvert.

Quand les endroits ont eu faim pendant si longtemps et ont enfin ce moment « nous sommes arrivés » ? Homme. C’est le football universitaire à son meilleur.

Leçon n°10 : Avez-vous besoin d’un quart-arrière au premier tour pour remporter un titre national ?

Wasserman : Le match pour le titre national de l’an dernier comportait deux quarts-arrières, Max Duggan et Stetson Bennett, qui sont maintenant dans la NFL, mais qui n’étaient pas des choix de repêchage de la NFL au premier jour. Il y avait cette notion où vous deviez avoir une perspective vraiment élite de la NFL menant votre équipe pour tout gagner, probablement à cause de gars comme Trevor Lawrence, Joe Burrow, Deshaun Watson et Tua Tagovailoa.

Je ne suis pas sûr que ce soit vrai. Ce qui est incontestablement vrai, c’est que vous avez besoin d’un créateur de différence à ce poste, mais être un créateur de différence ne se traduit pas toujours par une perspective haut de gamme de la NFL. Il y a beaucoup de faiseurs de différence au poste de quart-arrière qui ne commenceront pas un match dans la NFL. C’est amusant.

Leçon n°11 : Ne craquez pas pour les chouchous de la mi-saison.

Ubben : L’année dernière, le Kansas a commencé 5-0. Syracuse a commencé 6-0. Ils se sont combinés pour gagner deux matchs au total lors de leurs 15 derniers concours. Les Jayhawks se sont beaucoup améliorés, mais il y a beaucoup d’or du fou à la mi-saison. Inspectez-le attentivement.

Leçon n°12 : Arrêtez-vous avec vue sur l’Utah.

Ubben : Ne le faites pas. Ne le faites pas.

Wasserman : Les Utes sont deux fois champions en titre du Pac-12 et ils jouent un style qui semble être de la kryptonite pour les équipes de finesse de la côte ouest. Ils jouent au bully ball et si vous n’êtes pas devant, vous allez recevoir des coups de poing dans la bouche des deux côtés.

Ubben : Je les ai choisis pour aller aux Playoffs l’année dernière et j’ai reculé quand ils ont perdu contre la Floride. Ensuite, tout ce qu’ils ont fait, c’est gagner le Pac-12.

(Photo de TCU contre Michigan lors de la demi-finale des éliminatoires de football universitaire de la saison dernière: Matt Kartozian / USA Today)