Douze des plus grands clubs européens ont annoncé lundi leur intention de lancer une Super League séparatiste, malgré la menace d’une interdiction internationale pour eux et leurs joueurs.

« L’AC Milan, Arsenal, l’Atletico Madrid, Chelsea, Barcelone, l’Inter Milan, la Juventus, Liverpool, Manchester City, Manchester United, le Real Madrid et Tottenham Hotspur ont tous rejoint en tant que clubs fondateurs », a déclaré le groupe.

Les clubs fondateurs recevront «un paiement unique de l’ordre de 3,5 milliards d’euros».

«Trois clubs supplémentaires seront invités à les rejoindre avant le début de la saison inaugurale qui débutera dès que possible», ont ajouté les organisateurs.

L’UEFA a déclaré dimanche plus tôt que les joueurs des 12 clubs étaient confrontés à l’exil international et l’a décrit comme « un projet cynique, un projet fondé sur l’intérêt personnel de quelques clubs ».

Cependant, les 12 ont insisté sur le fait que la nouvelle compétition profitera au jeu en général.

«En réunissant les plus grands clubs et joueurs du monde pour qu’ils s’affrontent tout au long de la saison, la Super League ouvrira un nouveau chapitre pour le football européen, garantissant une compétition et des installations de classe mondiale, et un soutien financier accru pour la pyramide du football plus large», a déclaré Joel Glazer, coprésident de Manchester United et vice-président de la Super League.

Si le chiffre d’une manne de 3,5 milliards d’euros se confirme, il représentera un chiffre d’affaires plus important que celui actuellement généré par l’UEFA pour l’ensemble de ses compétitions interclubs – Ligue des champions, Ligue Europa et Super Coupe d’Europe – qui ont généré 3,2 milliards d’euros de revenus TV en 2018. -2019.

Selon les promoteurs, la Super League fonctionnerait sous la forme d’une saison régulière entre 20 clubs.

Les 15 fondateurs se qualifieront automatiquement chaque année et les cinq autres seront tirés des invitations «grâce à un système basé sur leurs performances de la saison précédente».

A l’issue de cette première phase débutant en août, des barrages de fin de saison seraient organisés jusqu’en mai pour remettre le trophée.

Les jeux auront lieu en milieu de semaine.

L’annonce de lundi est intervenue quelques heures à peine avant la rencontre de l’UEFA en Suisse pour annoncer ses propres réformes de la Ligue des champions, avec une extension à 36 équipes de 32 et deux emplacements «wildcard» qui devraient faire partie des plans.

Il y aurait un minimum de 10 matchs pour chaque équipe.

La Super League a déclaré qu’elle espérait travailler avec l’UEFA et la FIFA pour éviter une guerre civile dans le sport.

« À l’avenir, les clubs fondateurs attendent avec impatience de discuter avec l’UEFA et la FIFA pour travailler ensemble en partenariat afin d’obtenir les meilleurs résultats pour la nouvelle Ligue et pour le football dans son ensemble », ont-ils déclaré.

Florentino Perez, président du Real Madrid et président de la Super League, a également insisté sur le fait que le jeu dans son ensemble en bénéficierait.

« Nous aiderons le football à tous les niveaux et le porterons à sa juste place dans le monde », a-t-il déclaré.

«Le football est le seul sport mondial au monde avec plus de quatre milliards de fans et notre responsabilité en tant que grands clubs est de répondre à leurs désirs.»

Tout ce que tu as besoin de savoir:

Qui est dans la Super League européenne?

Manchester United, Liverpool, Arsenal, Chelsea, Manchester City, Tottenham (tous ENG), Barcelone, Real Madrid, Atletico Madrid (tous ESP), Juventus, AC Milan, Inter Milan (tous ITA) sont confirmés jusqu’à présent, le total des équipes étant 20. Ils en veulent trois autres pour compléter une liste de 15 clubs dits fondateurs. Ces clubs recherchés sont probablement le Bayern Munich et le Borussia Dortmund en Allemagne, et le Paris Saint-Germain de France. Les 15 membres permanents seraient rejoints par cinq autres qui pourraient se qualifier chaque année «sur la base des réalisations de la saison précédente».

Combien gagneront les équipes?

Les 15 partageraient au moins 3,5 milliards d’euros (4,2 milliards de dollars) chaque année avec des paiements échelonnés. Dans les propositions précédentes de janvier, les six meilleurs clubs devraient recevoir chacun 350 millions d’euros (420 millions de dollars).

Comment fonctionne la Super League européenne?

Deux groupes de 10 clubs; Les trois premiers de chaque groupe se qualifient pour les quarts de finale, les barrages entre les équipes classées quatrième et cinquième pour les huit dernières places

Quand débute la Super League européenne?

« Dès que possible »; Date de début annuelle en août

Qui dirige la Super League européenne?

Florentino Perez, président du Real Madrid, agira en tant que président de la Ligue avec le président de la Juventus, Andrea Agnelli, et le coprésident de Manchester United, Joel Glazer, en tant que vice-présidents de la Ligue.

Pourquoi l’annonce a-t-elle été faite?

Le comité exécutif de l’UEFA doit commencer une réunion lundi à Montreux, en Suisse, qui approuverait un nouveau format élargi de la Ligue des champions qui entrerait en vigueur en 2024. Ce plan est maintenant menacé. Un groupe de 12 clubs a finalement confirmé sa proposition de compétition à 20 équipes dans des déclarations coordonnées alors que dimanche tournait à lundi en Europe centrale, à un moment apparemment conçu pour attirer de nouveaux fans en Asie et en Amérique du Nord.

Qu’adviendra-t-il de la Premier League, de la Serie A, de la Liga…?

Les clubs disent vouloir continuer à jouer dans leurs ligues nationales le week-end. La Juventus a déclaré qu’elle serait disposée à continuer à jouer dans les compétitions interclubs de l’UEFA jusqu’au lancement de la Super League. L’UEFA et les ligues nationales d’Angleterre, d’Italie et d’Espagne ne laisseront probablement pas cela se produire. Ils ont été rejoints par la fédération nationale de chaque pays plus tôt dimanche, s’engageant à «rester unis dans nos efforts pour mettre fin à ce projet cynique». Expulser un club de Super League de la structure traditionnelle du football européen est la meilleure défense de l’UEFA et des compétitions nationales.

Les joueurs pourront-ils jouer pour leur pays?

La FIFA et l’UEFA ont déjà averti que les joueurs des clubs de Super League seraient interdits de représenter les équipes nationales dans les compétitions qu’ils organisent. Le Championnat d’Europe de l’UEFA et la Copa America d’Amérique du Sud débutent en juin. Les matchs de qualification pour la Coupe du Monde de la FIFA 2022 reprennent en Europe en septembre. Les clubs de la Super League ont déclaré vouloir des discussions avec la FIFA, dont la propre déclaration lundi matin a exprimé sa «désapprobation» sans fermer entièrement la porte à un tel projet. Un précédent document de projet de Super League expliquait comment 12 des équipes pourraient passer à la Coupe du monde des clubs élargie à 24 équipes que la FIFA souhaite lancer en Chine éventuellement en 2023.

