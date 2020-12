Les scientifiques ont découvert 12 nouvelles espèces des plus basses profondeurs de l’océan Atlantique.

Les chercheurs affirment que les mousses de mer, les mollusques et les coraux sont auparavant passés inaperçus car une grande partie du fond marin n’a pas encore été explorée.

Les espèces vivent jusqu’à 400 mètres sous la surface des océans sur des coraux noirs.

L’équipe du projet Atlas financé par l’UE a également déclaré avoir trouvé des dizaines d’espèces dans des zones où elles n’étaient pas connues auparavant.

Mais les nouvelles découvertes peuvent déjà être menacées par le changement climatique.

Comme plus de dioxyde de carbone est absorbé par les océans de la planète, les eaux deviennent plus acides, menaçant les habitats des espèces.

Le professeur Murray Roberts de l’Université d’Édimbourg, qui a dirigé le projet, a déclaré à Euronews que ces créatures sont associées aux coraux des eaux profondes ainsi qu’aux terrains d’éponges. Ce sont des habitats vraiment critiques dans l’océan profond.

«Ce sont les villes de la mer profonde. Ces endroits sont vraiment importants. Et alors que nous voyons les océans devenir plus chauds, plus acides et à certains endroits perdre l’oxygène qui est vital pour la vie, ces endroits sont à l’avant-garde de ces changements.

Le professeur Roberts a déclaré qu’il était vital que ces habitats soient protégés.

