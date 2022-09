C’est le doux moment où Meghan Markle a montré son soutien au prince Harry avec un joli geste de la main lors d’une promenade royale.

Le prince de Galles, Kate Middleton, le duc et la duchesse de Sussex ont rencontré des sympathisants samedi soir alors qu’ils voyaient des milliers d’hommages floraux touchants laissés à la reine.

Meghan semblait donner à Harry un coup de pouce alors que le couple lisait des hommages à la reine Crédit : Ciel

Le langage corporel affiché par Harry et Meghan a donné des indices sur les véritables sentiments des Sussex – avec quelques révélations surprenantes. Crédit : AP

Les quatre membres de la famille royale ont discuté et serré la main des membres du public lors de la longue promenade de Windsor alors que des centaines de personnes se rassemblaient pour rendre hommage à Sa Majesté.

Cela a été considéré comme un effort pour laisser de côté la fracture des couples et présenter un front uni.

Cela vient comme…

Mais le langage corporel affiché par Harry et Meghan a donné des indices sur les vrais sentiments des Sussex – avec quelques révélations surprenantes.

L’un de ces signes était un adorable frottement du pouce que Meghan semblait donner à Harry alors que le couple lisait des hommages à la reine.

Ce qui rend le geste mignon remarquable, c’est que Harry a semblé faire exactement la même caresse à Meghan le jour de leur mariage en 2018.

À l’époque, on pouvait voir le prince Harry face à sa mariée, absolument transpercé alors qu’il se frottait le pouce.

Meghan regardait anxieusement.

S’adressant à The Sun, l’experte en langage corporel Judi James a suggéré que le geste pourrait être un signal de “soutien” que le couple se donne.

Mme James a expliqué: “Une fois que le couple a pu se tenir la main et reculer légèrement pour la marche, elle avait l’air plus assurée.

“Et c’était son pouce qui frottait celui d’Harry dans le fermoir pour montrer que le besoin de soutien était passé d’elle à lui.”

Mme James estime que la paire se réconforte en se frottant le pouce lorsqu’elle ressent une gêne ou une inquiétude.

Mais l’expert en langage corporel a ensuite suggéré que l’inconfort de Meghan était contrebalancé par la foule.

Les sympathisants de Windsor ont offert une chaleur qui “a créé une Meghan et un Harry plus détendus”, a noté Judi James.

Mais cela n’a pas duré longtemps.

Après avoir fait le tour, les deux couples se sont regroupés à la fin et l’ambiance a changé en une “maladresse”.

C’était son pouce qui frottait celui d’Harry dans le fermoir pour montrer que le besoin de soutien était passé d’elle à lui. Judi James, experte en langage corporel

Mme James a déclaré: “Alors que Kate ouvrait la portière de sa propre voiture et sautait sur le siège avant, Meghan s’arrêta.”

Cela a incité Harry à ouvrir la porte de sa femme et à “la diriger vers son siège”.

C’est un signe que “la maladresse est revenue” lorsque les Sussex se sont retrouvés en compagnie de William et Kate.

À 14 h 35 aujourd’hui, le roi Charles III conduira la famille royale à pied dans une procession poignante derrière le cercueil de la reine lorsqu’il traversera Édimbourg aujourd’hui.

Sa Majesté sera emmenée du palais de Holyroodhouse à la cathédrale Saint-Gilles voisine dans un sombre voyage pour permettre au public de lui rendre hommage.

On ne sait pas si les princes William et Harry et les épouses Kate et Meghan Markle seront impliqués dans le cortège – mais il y a des spéculations qu’ils feront partie du cortège.

On pense que les frères en conflit marchent côte à côte mercredi, lorsque leur grand-mère arrive à Londres, et lundi prochain pour les funérailles de la reine.

Ce matin, le roi a assisté à une cérémonie avec les chambres du Parlement et du Lord dans la grande salle de Westminster.

Lui et la reine cosort, Camilla, ont reçu les condoléances de députés et de lords de tous les horizons politiques.

Meghan a tenu la main de Harry tout au long de la visite des hommages floraux à Windsor samedi Crédit : Ciel

Meghan a frotté le pouce de Harry comme il l’a fait le jour de leur mariage en 2018 Crédit : AP

Les quatre membres de la famille royale ont tenté de montrer un front uni alors qu’ils rencontraient des membres du public lors de la longue marche de Windsor samedi Crédit : PA