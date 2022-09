Doux moment, le prince William conduit Harry et Meghan à leurs sièges pour le service d’engagement de la reine à Windsor

C’est le doux moment où le prince William a conduit le prince Harry et Meghan Markle à leurs sièges alors qu’ils prenaient place dans la chapelle St George.

Le prince de Galles, 40 ans, a conduit sa famille au service d’inhumation de la reine à Windsor alors que Sa Majesté a finalement été inhumée cet après-midi.

Le prince William a conduit le reste de sa famille à leurs sièges avant de prendre le sien

Meghan Markle et le prince Harry sont allés avant William et Kate, et ont été suivis par la princesse Charlotte

Le prince de Galles, le prince George, la princesse de Galles, la princesse Charlotte, le duc de Sussex et la duchesse de Sussex au service d’intronisation de la reine à la chapelle St George aujourd’hui Crédit : PA

Rejoignant la congrégation de 800 personnes, William a conduit ses deux enfants aînés, la princesse Charlotte de Galles et le prince George de Galles, à leurs sièges sur les bancs.

Les enfants ont été rejoints par leur mère, la princesse de Galles, et ont été suivis par leur tante et leur oncle, le duc et la duchesse de Sussex.

On pouvait voir William faire une pause avant de s’asseoir – et dans un moment émouvant, il fit signe à son frère et à sa belle-sœur de passer devant.

Il laissa ensuite George et Charlotte passer devant lui également, plaçant Kate entre eux avant de s’asseoir au bout de la rangée.

Le roi Charles s’est tenu côte à côte avec ses proches en deuil pendant le service d’incarcération d’une heure cet après-midi.

Cela s’est terminé de manière poignante lorsque le cercueil du défunt monarque a été descendu dans la voûte royale de 16 pieds sous la chapelle Saint-Georges.

Là, elle reposera à côté de sa “force et reste”, le duc d’Édimbourg, après 18 mois de séparation.