Les premiers ferries et trains à traverser la Manche dans le cadre de la nouvelle relation entre le Royaume-Uni et l’UE après le Brexit ont fait leur chemin.

Jusqu’à présent, il y a eu peu de signes de la perturbation tant attendue des nouvelles règles frontalières qui résultent du départ du Royaume-Uni du marché unique et de l’union douanière de l’UE.

Ce n’est pas inattendu – c’est le jour de l’An, un jour férié, les restrictions pandémiques ont freiné les voyages de vacances et de nombreuses entreprises ont agi pour stocker des marchandises à l’approche de Noël et à la fin de la période de transition.

Le chauffeur de camion bulgare Slavi Shumeykov a été le premier chauffeur à diriger son camion à bord de l’Eurotunnel à Folkestone après le changement, qui a débuté à minuit CET (11h00 heure du Royaume-Uni).

« Incroyable. Je suis très heureux d’être le premier pilote, non seulement pour la nouvelle année, mais le premier pilote pour le Brexit, vous savez, pour le nouveau départ pour le Royaume-Uni. Bla bla bla », at-il déclaré.

Les nouvelles formalités comprennent les déclarations en douane et les contrôles des marchandises – bien que le Royaume-Uni les retarde de plusieurs mois pour le trafic entrant.

Eurotunnel a mis en place un «arrêt au stand» à Folkestone où les camions ne sont pas seulement contrôlés pour la sécurité mais un code-barres est scanné sur leurs papiers de douane qui est ensuite récupéré par les douaniers en France.

Environ 3 500 camions voyagent normalement sur Eurotunnel en 24 heures, mais jeudi soir, seuls 17 camions sont montés à bord du train Eurotunnel de 12 h 20.

Les premiers Euroshuttles ont également voyagé dans la direction opposée, de Coquelles près de Calais, en direction de l’Angleterre. Différents canaux ont été mis en place pour les véhicules en fonction de leur statut.

« Lors de la traversée, le logiciel douanier fixera le statut: orange ou vert. Si c’est vert c’est bien, si c’est orange le client devra passer au centre CDS », a déclaré Pierre Sailliot, employé d’Eurotunnel.

Les premiers ferries ont également fait leurs traversées sur la route Douvres-Calais normalement fréquentée, transportant des camions dans les deux sens.

La circulation ici était également calme vendredi matin, comme en témoignent les journalistes d’Euronews des deux côtés de la Manche.

« Il y a des contrôles en cours … pour leurs nouveaux documents et je les ai vus abandonner un ou deux camions parce qu’ils ont les anciens documents et non les nouveaux », a rapporté Victoria Smith de Douvres. « Il y a beaucoup de nouveaux documents que les transporteurs peuvent prendre en main, mais tous ne l’ont apparemment pas fait. »

À Calais, l’opération est en grande partie électronique, les autorités encourageant les entreprises de transport à compléter la plupart de la documentation en ligne avant d’arriver au port. Plusieurs centaines de camions ont utilisé les services du port et d’Eurotunnel vendredi matin, ont-ils indiqué.

« J’ai vu des dizaines de camions sortir du terminal des ferries et passer, et seule une petite poignée d’entre eux ont été arrêtés par des autorités françaises pour des fouilles très rapides et ils ont ensuite été autorisés à procéder normalement », a déclaré le journaliste David Chazan à Calais. .

Le chef de l’administration portuaire de Calais s’est dit convaincu que de gros retards pourraient être évités dans les semaines à venir, grâce en grande partie à des investissements dans de nouveaux systèmes informatisés.

«Certains transporteurs m’ont dit qu’ils gardaient leurs camions hors de la route pendant les prochaines semaines, car ils veulent s’assurer que les nouveaux systèmes sont entièrement équipés, ils ne veulent pas que leurs chauffeurs restent coincés dans la circulation. confitures », a ajouté Chazan.

Les gouvernements britannique et français ont déclaré que des perturbations étaient à prévoir en raison des nouveaux arrangements frontaliers. Les panneaux d’autoroute à l’approche du port du nord de la France mettent en garde contre les embouteillages, donnant le Brexit comme raison. Plans britanniques les camions se dirigeant vers Douvres auront besoin d’un « permis d’accès Kent ».

La période précédant Noël a provoqué de graves retards pour les camions dans le sud de l’Angleterre, la France et d’autres pays de l’UE ayant fermé leurs frontières aux voyageurs en provenance du Royaume-Uni au milieu d’une épidémie d’une nouvelle souche du coronavirus.

Les conducteurs qui traversent la Manche doivent fournir un test COVID-19 négatif datant des 72 heures précédentes.