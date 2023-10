« Douteux pour le moment » – Michael Owen rejette les discussions sur le titre de Liverpool

Liverpool a réalisé un bon début de saison et n’est actuellement qu’à un point du champion de la saison dernière, Manchester City.

Mais l’ancien Red Michael Owen, qui a marqué 118 buts en Premier League pour Liverpool entre 1996 et 2004, estime que l’équipe de Jürgen Klopp est encore loin de défier Man City pour la couronne cette saison.

« Eh bien, en dehors de Man City, ils ont autant de chances que n’importe qui d’autre », a déclaré Owen. QuatreQuatreDeux via AceCotes. « Arsenal est évidemment une équipe exceptionnelle et elle s’améliore de plus en plus. Mais Manchester City est l’équipe à battre en ce moment. Je pense qu’il est juste de dire que Liverpool a plongé un peu.

VIDÉO : Quelle est votre prédiction la plus folle pour cette saison ?

« Man City a été assez implacable dans sa qualité et Liverpool a fait des progrès comparables à eux pendant des années et des années. Mais je pense qu’il est juste de dire qu’au cours de la dernière année, ils ont pris du recul. et Man City leur a volé la marche. »

Contrairement à City, Liverpool a dû faire face à une refonte majeure de son équipe avant la nouvelle campagne, en particulier au milieu de terrain. Des joueurs expérimentés tels que le capitaine Jordan Henderson, James Milner, Fabinho et Alex Oxlade-Chamberlain sont tous partis cet été, avec de nouveaux arrivants dont Alexis Mac Allister, Dominik Szoboszlai et Wataru Endo. Malgré les changements, Owen a été impressionné jusqu’à présent.

Michael Owen a percé à Liverpool (Crédit image : Phil Cole / Allsport via Getty Images)

« Ils ont eu quelques oscillations, mais je pense qu’ils sont de retour en train de jouer de bonnes choses », déclare l’ancien attaquant anglais. « Que ce soit assez bon pour être aussi bon que Man City est probablement douteux pour le moment.

« Mais ils sont dans une bien meilleure position que beaucoup d’autres équipes. Pour le moment, beaucoup d’autres grandes équipes ont du mal à s’éloigner, et Liverpool est toujours dans une position relativement bonne.

Liverpool a un long chemin à parcourir avant de se battre pour le titre, selon Michael Owen (Crédit image : Getty Images)

« Comme je l’ai dit, si c’est assez bon pour pouvoir remporter des trophées, le temps nous le dira. Man City place la barre haute, mais ils sont toujours là-haut.

« Et je pense que si j’envoyais un message aux fans de Liverpool, ce serait : ‘Restez patients et gardez la foi’, car ils sont toujours compétitifs. »

Plus d’histoires de Liverpool

Tottenham contre Liverpool : pourquoi le but de Luis Diaz a-t-il été refusé à tort par le VAR ?

Patron des Rouges Jurgen Klopp dénonce des décisions « injustes » et « folles » lors du récent affrontement en Premier League, tandis que le patron des Spurs Ange Postecoglou admet qu’il n’est pas fan du VAR.

Et Klopp a suggéré que le seul résultat équitable serait de rejouer le match. contre les Spurs.