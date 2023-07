Doutes-tu de Victor Wembanyama ?

Mélissa Rohlin FOX Sports Rédacteur NBA

LAS VEGAS – C’est le Victor Wembanyama que nous attendions de voir.

Deux jours seulement après avoir déclaré qu’il était « épuisé » et « ne savait pas vraiment » ce qu’il faisait après ses débuts chancelants vendredi, Wembanyama a montré des lueurs de grandeur lors de son deuxième match de NBA Summer League dimanche.

Il a utilisé son envergure de 8 pieds pour effacer la vue des adversaires sur le panier.

Il a utilisé sa combinaison sans précédent de hauteur (7 pieds 3 pouces sans chaussures) et de vitesse pour dominer, même à un moment donné, manquant un sauteur, puis se rendant de l’autre côté du panier pour saisir son propre rebond avant de faire un lay-up.

En d’autres termes, il a utilisé son corps de licorne pour faire des choses que bon nombre des basketteurs les plus talentueux au monde ne sont tout simplement pas physiquement capables de faire.

Alors, oui : c’est de cela qu’il s’agit.

Wembanyama a terminé avec 27 points sur un tir de 9 en 14, 12 rebonds et trois tirs bloqués lors de la défaite 85-80 des San Antonio Spurs contre les Portland Trail Blazers dimanche, laissant sa performance de neuf points et huit rebonds vendredi en la poussière.

« C’est juste que je me sens à l’aise avec moi-même et mon corps sur le terrain », a déclaré Wembanyama. « Avant aujourd’hui, j’avais comme deux entraînements et un match. Je commençais juste. »

Les dernières semaines ont été un tourbillon pour Wembanyama.

C’était émouvant, avec lui étouffant ses larmes après avoir été sélectionné comme premier choix au total lors du repêchage du mois dernier.

C’était épuisant, avec lui faisant tellement d’interviews que même certains membres des médias étaient stupéfaits.

C’était sous pression, avec lui faisant des débuts très attendus avec les Spurs devant une foule à guichets fermés au Thomas & Mack Center qui comprenait l’un des meilleurs grands à avoir jamais joué, Kareem Abdul-Jabbar.

C’était épuisant, il défilait d’événement en événement le lendemain de ses débuts, notamment en participant à une table ronde aux côtés d’Abdul-Jabbar et Isiah Thomas, ainsi qu’en apparaissant sur scène pour l’annonce flashy de la NBA de son tournoi en cours de saison.

Pour Wembanyama, 19 ans, dimanche a été formidable et tout, surtout après ses débuts médiocres.

Mais ce qui le passionne vraiment, c’est de se faufiler dans l’ombre pendant quelques mois, où il peut travailler sur son corps et son jeu avec certains des plus grands esprits du basket-ball au monde, y compris l’entraîneur NBA le plus titré de tous les temps, Gregg Popovich.

[Popovich signs five-year contract to remain Spurs coach and president]

« Au cours du mois dernier, je pense que le basket-ball ne représentait même pas 50% de mon emploi du temps », a déclaré Wembanyama. « Je ne peux pas le supporter. Je sais que c’est un moment spécial dans ma vie, mais je suis content que ce soit fini. Honnêtement, je veux juste faire du cerceau. Je veux juste m’entraîner, soulever et c’est ma vie. Évidemment, chaque premier choix doit passer par là. »

Ce n’est vrai que dans une certaine mesure.

Wembanyama est sous une loupe plus puissante que la plupart des autres, avec lui étant présenté comme la perspective la plus excitante des 20 dernières années, depuis qu’un jeune de 18 ans nommé LeBron James est entré dans la ligue.

Wembanyama est devenu un nom familier avant même d’avoir joué un match de saison régulière, ce qui est loin d’être vrai du premier choix de 2022 Paolo Banchero ou du choix de 2021 Cade Cunningham, et ainsi de suite, et ainsi de suite.

C’est beaucoup de pression pour un jeune de 19 ans.

Et on ne sait pas si Wembanyama jouera un autre match de la Summer League. Les Spurs ont tendance à être l’une des franchises les plus prudentes en termes de prévention des blessures, Popovich étant célèbre pour avoir inventé la « gestion de la charge ». Wembanyama est une cargaison précieuse, et tant de choses peuvent mal tourner dans un match de la Summer League, comme nous l’avons vu vendredi lorsque le choix n ° 3 Scoot Henderson s’est blessé à l’épaule droite.

Indépendamment du fait que nous le revoyions jouer cet été, Wembanyama a laissé une impression durable dimanche.

Après un départ lent, il a récolté 11 points au deuxième quart, dépassant son total de points à ses débuts. Il y a eu plusieurs jeux de mise en évidence, y compris lui faisant un bloc qui a été immédiatement suivi d’un dunk à l’autre bout.

Il a ensuite presque aidé les Spurs à revenir d’un déficit de 16 points au quatrième trimestre, faisant un 3 points avec un peu moins de deux minutes à jouer pour amener son équipe à moins d’un point des Trail Blazers, 79-78.

« Victor, il est incroyable », a déclaré Blake Wesley, qui a récolté 14 points et cinq passes. « … Tout ce que tu as à faire, c’est de le jeter, et ensuite il pourra l’attraper. »

Au cours des prochains mois, Wembanyama a hâte de creuser dans son vrai travail. Il a l’intention de parler à Popovich du moment où il devrait faire une pause et partir en vacances, et quand il devrait se consacrer au levage, au conditionnement et à la montée en puissance.

Il est déjà clair que Wembanyama respecte profondément l’entraîneur quintuple champion et lui fait confiance pour l’aider à réaliser son potentiel, comme Popovich l’a fait avec Tim Duncan.

Lorsqu’on lui a demandé sa réaction face à l’accord de Popovich, âgé de 74 ans, sur une prolongation de contrat de cinq ans d’une valeur de plus de 80 millions de dollars, Wembanyama n’a pas hésité.

« C’est juste un autre signe de sa part et de la franchise qu’ils se soucient du projet », a-t-il déclaré. « Il se passe quelque chose de génial qui commence. »

Quiconque a regardé Wembanyama jouer dimanche peut également ressentir cela.

Il a un potentiel passionnant. Il y a quelque chose d’excitant de savoir que nous pourrions assister aux premières étapes des prochains James, Duncan ou Kobe Bryant.

Quant à Wembanyama, il est juste heureux que la folie soit derrière lui. Cependant, si les choses se passent comme prévu, il y aura bien plus à faire pour lui.

En attendant, il a hâte que les rideaux se ferment pendant une courte période avant de faire sa grande révélation en octobre.

« J’ai deux à trois mois formidables qui s’en viennent », a-t-il déclaré. « Ils vont changer ma vie. »

Melissa Rohlin est rédactrice NBA pour FOX Sports. Elle a précédemment couvert la ligue pour Sports Illustrated, le Los Angeles Times, le Bay Area News Group et le San Antonio Express-News. Suivez-la sur Twitter @ melissarohlin .

