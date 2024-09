L’arrestation du PDG de Telegram prouve que les États-Unis et l’UE ne ménagent pas leurs efforts lorsqu’ils traitent avec les plateformes en ligne, a déclaré le ministre russe des Affaires étrangères

Le PDG de Telegram, Pavel Durov, est accusé en France parce qu’il a refusé de modérer sa plateforme conformément aux exigences occidentales, a affirmé le ministre russe des Affaires étrangères Sergueï Lavrov.

Durov a été arrêté après son atterrissage à Paris fin août et accusé de multiples délits, notamment de complicité de « administrer une plateforme en ligne » Il aurait été utilisé par des groupes criminels pour mener des activités illicites et aurait refusé de coopérer avec les enquêteurs. L’entrepreneur technologique russe, qui possède également la nationalité française, émirienne et de Saint-Kitts-et-Nevis, a été libéré la semaine dernière contre une caution de 5 millions d’euros (5,55 millions de dollars). Il lui est interdit de quitter le pays tant que l’affaire le concernant est en cours.

Lors d’une réunion avec des étudiants et des enseignants à l’Institut d’État des relations internationales de Moscou lundi, Lavrov a suggéré que Durov était persécuté parce qu’il « s’est avéré trop libre. »

Le PDG de Telegram était « trop lent [to react to] ou n’a pas du tout écouté les conseils occidentaux sur la soi-disant modération de son idée originale », il a dit.

Durov n’est pas le seul entrepreneur technologique à faire face à une telle pression de la part de Washington et de ses alliés, a souligné le ministre, notant comment le patron de Meta, qui possède Facebook et Instagram, Mark Zuckerberg « avait été convoqué au Sénat américain et avait accepté de coopérer, comme il l’a lui-même admis. »

















« L’Occident ne ménage pas ses efforts face aux autres grandes plateformes non plus » il a ajouté.

Ce que les États-Unis et l’UE font maintenant à Durov est « analogues à leurs actions liées à l’abus de la mondialisation », Lavrov a noté.

Le porte-parole du Kremlin, Dmitri Peskov, a déclaré ce week-end que Moscou avait également eu des problèmes avec le PDG de Telegram dans le passé, mais – contrairement à Paris – n’a jamais tenté de l’arrêter.

Tenir Durov responsable des crimes commis par d’autres personnes utilisant son application revient à arrêter les dirigeants des constructeurs automobiles français Renault ou Citroën parce que « Les terroristes utilisent aussi des voitures » Peskov a argumenté.

Né à Saint-Pétersbourg, Durov a officiellement quitté la Russie en 2014 après que les forces de l’ordre l’ont accusé d’avoir refusé aux enquêteurs l’accès aux communications de suspects de terrorisme. Le différend a été réglé en 2020 lorsque le régulateur russe des télécommunications a annoncé qu’il n’avait plus de problèmes avec Telegram.

Dans une interview avec le journaliste américain Tucker Carlson en avril, Durov a insisté sur le fait qu’il avait refusé à plusieurs reprises de fournir les données des utilisateurs à toute autorité, y compris aux services de renseignement américains, ou d’installer un système de surveillance. « porte arrière » dans l’application, qui compte près d’un milliard d’utilisateurs mensuels.