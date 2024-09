Dour : le Centre Athéna, tout nouveau centre citoyen

L’endroit n’est pas exclusivement réservé aux Dourois. Des travailleurs, entrepreneurs, lecteurs, étudiants, membres d’associations d’ailleurs y sont également les bienvenus.

Vous y trouverez la toute nouvelle bibliothèque communale équipée d’un nouveau centre numérique, une salle d’exposition pour des journées thématiques, expositions ou conférences, un centre de travail divers et des salles de réunion.

Présentations en compagnie d’Alisson Payen, gestionnaire et Aude Brichaux, responsable communication, invitées de Hainaut Matin sur Vivacité ce mercredi 11 septembre 2024. Regardez leur interview ci-dessus.

Et plus d’infos via le site CENTRE ATHÉNA