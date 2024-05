douleurs menstruelles, baisse de libido, anxiété liée au test Pap : NPR

Une visite chez le gynécologue n’est pas seulement un élément essentiel de votre routine de santé. C’est l’occasion pour toute personne ayant un col, un vagin ou des ovaires de poser des questions sur sa santé reproductive, des règles douloureuses à la baisse de libido.

Si parler de ce genre de choses à votre prestataire vous rend timide ou dégoûté, vous n’êtes pas seul, dit Dr Rachel Bervell. Elle est médecin avec une formation en obstétrique et gynécologie et co-fondatrice de Le projet Black OBGYN.

« Je viens d’un foyer d’immigrés stricts », dit-elle. « Je n’ai jamais fait parler les oiseaux et les abeilles. Je n’ai jamais eu ce genre de conversations. »

Aujourd’hui, Bervell s’exprime beaucoup plus ouvertement sur ce sujet. une vidéo virale sur Instagram d’elle parlant de ce qui se passe lors d’un test Pap… lors du dîner de Thanksgiving de sa famille.

Vous ne devriez pas non plus avoir peur de vous exprimer, surtout lorsque votre santé est en jeu, explique Bervell. Pour vous donner une idée des types de questions que vous pouvez poser à votre fournisseur, Bervell répond aux questions de nos auditeurs. Que vous soyez une femme, trans ou non binaire, cette histoire est faite pour vous. Cette interview a été éditée pour des raisons de longueur et de clarté.

J’éprouve une terrible anxiété à propos des tests Pap. Y a-t-il des changements que je peux apporter lors d’un examen de routine et que les gynécologues seraient prêts à prendre en compte ?

Parfois, l’anxiété est due à une mauvaise expérience, qu’il s’agisse de conditions comme le vaginisme. [an involuntary tensing of the vagina] ou d’autres douleurs, ou en raison d’antécédents [sexual] agression.

Il y a des choses que vous pouvez faire pour faciliter le test Pap. Considérez votre prestataire comme un partenaire dans vos soins. Si vous sentez qu’il y aura un problème de douleur ou d’inconfort, demandez au prestataire d’utiliser un spéculum plus petit. Demandez-leur d’utiliser plus de lubrifiant. Et [get them to help you] comprenez pourquoi vous faites cet examen. En fin de compte, c’est pour prévenir le cancer. Mais cela peut être fait d’une manière qui donne la priorité à vos besoins et à votre confort.

J’ai des douleurs de règles intenses. Comment savoir si ma douleur n’est pas normale ?

Une douleur excessive pendant ou en dehors de votre cycle peut être remarquable car elle peut indiquer un problème de santé sous-jacent : quelque chose ne va pas « tout à fait bien » et contribue à la douleur/l’inconfort qui en résulte. Dans ce cas, il est important de consulter un médecin pour identifier la source de ce problème, diagnostiquer la cause sous-jacente et recevoir un traitement. La dernière chose que nous voulons faire est d’attendre une aggravation de la situation ou des complications.

Des conditions telles que l’endométriose, lorsque le tissu menstruel censé se trouver dans l’utérus se retrouve à l’extérieur de l’utérus, peuvent provoquer une douleur et un inconfort débilitants pour les patientes.

Si vous ressentez des douleurs menstruelles intenses et que vous ne parvenez pas à obtenir un soulagement avec un médicament en vente libre comme le Tylenol ou l’ibuprofène, envisagez de discuter avec votre médecin ou votre professionnel de la santé d’autres moyens de soulager cette douleur.

Je suis une femme ménopausée dont les deux ovaires ont été enlevés et je ne prends aucun traitement hormonal substitutif. Comment retrouver ma libido ?

Lorsque nous arrêtons notre fonction ovarienne, ce qui est en réalité l’essence même de la ménopause, vous ne libérez plus d’ovules. Vous ne pouvez plus féconder ces œufs. Et il y aura une diminution des œstrogènes. L’œstrogène est nécessaire pour maintenir la lubrification, l’élasticité et la circulation sanguine dans le vagin. Lorsque les œstrogènes diminuent, une sécheresse vaginale se produit.

Je recommande une conversation ouverte et honnête avec votre professionnel de la santé. Ils peuvent suggérer un traitement hormonal substitutif, des œstrogènes vaginaux, des lubrifiants et des hydratants ou des médicaments pour traiter le dysfonctionnement sexuel. Ils peuvent s’assurer que vous maintenez des habitudes de santé positives et évaluer globalement les facteurs de stress et psychologiques. Profiter du sexe et avoir une libido n’est pas seulement biologique, c’est aussi un mode de vie et un comportement.

Je souffre de sclérose en plaques, qui provoque une spasticité sévère. Pour que je puisse passer un simple examen gynécologique, deux personnes doivent soutenir mes genoux et les maintenir ouverts. Mais la plupart des cabinets de médecins ont déclaré qu’ils ne pouvaient pas m’accueillir. En conséquence, je ne consulte pas un gynécologue aussi souvent que je le devrais, tout simplement parce que c’est inconfortable et embarrassant lorsque mon pied donne un coup de pied au médecin sans mon contrôle. Que faire si vous avez du mal à trouver un gynécologue qui puisse répondre à vos besoins ?

Ce n’est pas la meilleure réponse, car cela signifie au patient qu’il doit faire le travail lui-même. Mais le numéro 1 est que vous savez ce dont vous avez besoin. Et vous savez que les prestataires sont censés répondre à vos besoins en tant que patient handicapé.

S’assurer que la clinique vous est accessible devrait être votre priorité, et la clinique devrait être en mesure de respecter cela et de réagir en conséquence, car c’est notre devoir. Alors parlez-en, envoyez un message à l’avance.

Si votre prestataire ne peut pas vous accommoder, trouvez quelqu’un d’autre qui respectera la manière dont vous venez chez le prestataire et veillera à ce que vous receviez les soins nécessaires.

Comment dois-je parler de contrôle des naissances à un gynécologue ?

La première question est de déterminer quels sont vos objectifs. Est-ce parce que vous ne voulez pas tomber enceinte et que vous n’êtes pas prête à fonder une famille pour le moment ? Vous craignez que vos règles ne soient pas régulières et vous souhaitez une certaine cohérence ? Ou est-ce pour aider à traiter d’autres problèmes de santé comme l’acné ou des saignements abondants ? [during your period]?

Une fois que vous aurez compris cela, votre fournisseur pourra vous parler de toutes les options. L’une des organisations à laquelle je fais toujours référence est Beder.org. Ils ont fait un travail remarquable en énumérant tous les types de contraception avec leur efficacité et ce qu’ils font, ce qui est inclus, à quoi ils ressemblent, où ils vont.

