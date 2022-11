Douleur Traitements en vente libre causant une hypertension artérielle ?

ANTIDOULEUR SUR ORDONNANCE

De nombreux analgésiques – y compris des doses plus élevées d’AINS – sont disponibles sur ordonnance. Puisqu’il s’agit de versions plus puissantes d’AINS en vente libre, ils présentent souvent des risques identiques ou supérieurs. Quelques exemples sont Daypro, Indocin, Lodine, Mobic, Naprosyn, Relafen et Voltaren.

Les inhibiteurs de la Cox-2 sont un type relativement récent d’AINS. Bien que ces médicaments soient censés avoir moins d’effets secondaires gastro-intestinaux que les AINS standard, ils peuvent néanmoins causer certains des mêmes problèmes. Ils peuvent également augmenter le risque de crises cardiaques et d’accidents vasculaires cérébraux. Ainsi, les personnes atteintes d’une maladie coronarienne, celles qui ont eu un accident vasculaire cérébral et celles qui ont rétréci les artères du cerveau — ou les personnes qui présentent un risque plus élevé que la moyenne de développer ces conditions — — ne devraient pas prendre de Cox-2 inhibiteurs.

Deux de ces médicaments, Vioxx et Bextra, ont été retirés du marché en raison de divers effets secondaires. Les inhibiteurs de Cox-2 encore disponibles sont Celebrex, Mobic, Relafen et Voltaren.

Les stupéfiants sont un autre type d’analgésique sur ordonnance. Les exemples incluent OxyContin, Percocet et Vicodin. Ces médicaments ne sont utilisés que chez les personnes souffrant de douleurs chroniques sévères. Ils ne présentent aucun risque pour les personnes souffrant d’hypertension artérielle. Ils ont d’autres effets secondaires, notamment la constipation, la fatigue et un risque de dépendance.