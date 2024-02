Douleur, sueur et vers des sables : dans ‘Dune 2’ Timothée Chalamet, Zendaya et les acteurs relèvent le défi

LOS ANGELES — Timothée Chalamet et Austin Butler attendaient vraiment avec impatience leur combat. Les acteurs s’étaient entraînés séparément avec un instructeur Kali à Los Angeles pour se préparer à la confrontation décisive entre Paul Atreides et Feyd Rautha dans « Dune : Deuxième partie » de Denis Villeneuve. » Lorsqu’ils se sont finalement rencontrés à Budapest, ils n’étaient même pas censés, techniquement, faire un tour d’horizon. Mais ils ne pouvaient cacher leur enthousiasme.

“Nous nous en sommes occupés tout de suite”, a déclaré Chalamet.

Tout le monde dans l’ensemble a les yeux un peu étoilés en parlant de ce combat. C’était un spectacle de voir Butler et Chalamet faire tout eux-mêmes, plusieurs fois en prises quasi continues pour les plans larges.

« C’était comme si je me tenais dans les coulisses avant de monter sur scène ou quelque chose du genre, cette intensité incroyable que l’on ressent. Et puis « Action ! » est appelé. Et nous nous sommes mis au travail », a déclaré Butler. “C’est le moment de vérité où vous voulez tout laisser sur le terrain.”

Mais c’était aussi la rare occasion où la plupart des acteurs, y compris Zendaya,Florence Pugh, Josh Brolin, Stellan Skarsgard, Christopher Walken, Charlotte Rampling, Rebecca Ferguson et Javier Bardem, étaient ensemble dans la même pièce.

Pugh, une nouvelle venue dans le monde de « Dune » en tant que fille de l’empereur, la princesse Irulan, a décrit l’atmosphère de la pièce comme une « énergie pétillante qui ne peut qu’à ce stade, espérez-vous, créer de la grandeur ».

Le laisser sur le terrain n’était pas seulement l’objectif de Butler dans le combat. Cela semblait être le principe directeur de tous ceux qui avaient la chance de revenir à Arrakis pour la « Deuxième partie », qui débutera le 1er mars. n’avait pas été acquis et dépendait du succès de « Partie un», qui avait son propre handicap en sortant simultanément sur Max (anciennement HBOMax) et en salles.

Chalamet craignait qu’ils se terminent sur un arc incomplet. D’autres acteurs, comme Zendaya dans le rôle d’un combattant Freman (et objet de l’affection de Paul), Chani et Bautista dans le rôle du voyou Harkonnen Beast Rabban, avaient à peine effleuré la surface de leurs personnages dans “Part One”.

“Cette incertitude était inconfortable”, a déclaré Bautista. “Ma récompense pour le personnage était dans le deuxième film.”

Le temps intermédiaire a donné à Zendaya et Chalamet une marge de manœuvre pour établir une véritable amitié l’un avec l’autre, avant que leurs personnages ne tombent amoureux dans la « Deuxième partie » – au milieu de tous les enjeux accrus.

“Ce que j’apprécie dans l’histoire d’amour, c’est qu’elle se mérite”, a déclaré Zendaya. « Il faut abattre un vrai mur. »

Mais ce fut un soulagement d’avoir le feu vert officiel, même s’ils savaient que beaucoup de sueur et d’inconfort attendaient pour donner vie à ce monde de science-fiction ambitieux et visionnaire, avec une action multipliée par trois.

“C’est exténuant, mais c’est une éprouvante que j’aime personnellement”, a déclaré Brolin, revenant sous le nom de Gurney Halleck. «J’aime souvent remettre en question mon idée du confort.»

Certains étaient plus intimidés par le retour, comme Skarsgård, sachant qu’il lui faudrait encore une fois passer huit heures assis complètement immobile pour devenir baron Harkonnen. Le look comprendrait un gilet rafraîchissant et plus de 80 livres (36 kilogrammes) de combinaison en caoutchouc qui rendaient les déplacements difficiles et les pauses aux toilettes impossibles.

“Je n’étais pas vraiment ravi parce que je pensais à ces heures passées à me maquiller”, a déclaré Skarsgård. “Mais d’un autre côté, j’aime beaucoup ce personnage, non pas parce qu’il est psychologiquement décrit avec beaucoup d’élégance, mais parce que nous avons réussi à créer une présence… Il est utilisé dans très peu de scènes, mais il planera quand même sur tout le film comme un personnage dangereux. , chose dangereuse.

Une chose à laquelle il n’était pas préparé était Butler dans le rôle du neveu « psychotique » de son personnage, Feyd Rautha. Butler a eu l’idée de modeler sa voix sur celle de Skarsgård.

“C’est un détail plutôt amusant”, a déclaré Skarsgård. «Mais alors, mon Dieu, il était tranchant comme un rasoir. C’est comme un serpent. C’était fantastique à voir.

Butler s’est également transformé pour incarner un personnage que Villeneuve a décrit comme « un croisement entre un maître d’épée et Mick Jagger ». Cela a pris environ trois heures pour se coiffer et se maquiller, et une à la fin de la journée pour lui retirer la casquette.

“C’est un véritable cadeau en tant qu’acteur de se regarder dans le miroir et de ne pas se voir”, a déclaré Butler. “Je savais que j’avais beaucoup de latitude pour jouer.”

Pour Pugh, c’était un « rêve » d’être témoin de l’ampleur des décors et de faire partie non seulement d’une expérience transformatrice, mais aussi « d’être entouré d’un tel dévouement, d’un tel amour, d’une telle passion et d’un tel talent ».

Comme la plupart de ses pairs, elle a déclaré que le fait d’être dans cette pièce pendant la semaine où le combat était un moment fort de sa carrière.

«C’était impressionnant», a déclaré Brolin. “(C’étaient des gars qui) répétaient vraiment, qui s’y mettaient vraiment, qui se faisaient mal, qui tombaient… Vous vous dites ‘oui, c’est de la vieille école.'”

Brolin a été particulièrement impressionné par les jeunes acteurs, dont aucun ne s’appuyait sur leur célébrité, a-t-il déclaré.

Bien sûr, au cœur de « Dune » se trouve Chalamet, un acteur qui n’avait que 23 ans lorsqu’il a réalisé le premier. Il avait été nominé pour un Oscar et s’imposait rapidement comme la prochaine star du cinéma M majuscule. Mais c’était la première fois qu’il dirigeait une production de cette envergure.

Au moment où il est revenu pour commencer la production de « Dune : Part Two », quelques années plus tard, la différence était frappante : comme son personnage Paul Atreides, il avait également grandi.

« Il était comme un petit enfant et il ne le cachait pas. Il dit : « Qu’est-ce que c’est ? Qu’est-ce qu’on fait? Oh mon Dieu. Tellement gros. Tant de caméras », a ri Brolin. “Et en ce moment, il est exactement là où il devrait être.”

Chalamet se dévalorise à ce sujet, se moquant du fait qu’il n’était « qu’un garçon » au début et qu’entre-temps il a obtenu des meubles. Mais tout le monde autour de lui a remarqué le changement.

Bautista a été particulièrement impressionné par son dévouement à un programme d’entraînement et de repas pour se transformer en un combattant incroyablement puissant (et un cavalier de vers des sables).

“Je sais qu’il s’est entraîné parce qu’il voulait avoir l’air à la hauteur”, a déclaré Bautista. “Il passe littéralement du statut de garçon à celui d’homme, comme il commande dans le deuxième film.”

Villeneuve était sûr qu’il y arriverait aussi, mais toujours un peu soulagé que cela se soit déroulé comme il l’avait imaginé.

“Timothée avait beaucoup appris sur le cinéma entre les deux films”, a déclaré Villeneuve. « Dans ‘Part One’, c’était la première fois qu’il apparaissait dans un film de cette envergure, entouré de nombreux débuts de film. Mais dans la « Deuxième partie », c’était lui qui menait. Et il a fait un travail formidable pour donner vie à la tragédie de Paul.

“Dune : Part Two” est le genre de “cinéma événementiel” auquel les acteurs semblent véritablement (et pas seulement contractuellement) excités de participer et de voir sur grand écran – un spectacle propulsif et plein d’action qui satisfera sûrement tout le monde. qui s’est plaint, le premier était trop méditatif.