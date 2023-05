Douleur hypothécaire à venir alors que la Banque d’Angleterre augmente les taux d’intérêt pour lutter contre l’inflation « tenace »

Pour recevoir gratuitement des alertes d’actualité en temps réel directement dans votre boîte de réception, inscrivez-vous à nos e-mails d’actualité Inscrivez-vous à nos e-mails gratuits d’actualité

Des millions de Britanniques sont confrontés à des augmentations douloureuses de leurs coûts hypothécaires après que la Banque d’Angleterre a relevé les taux d’intérêt pour la 12e fois consécutive pour lutter contre une inflation « obstinément élevée ».

La Banque a rejeté les accusations selon lesquelles elle était allée trop loin et « surcorrigait » la crise de l’inflation après que le Comité de politique monétaire (MPC) ait voté pour relever le taux d’intérêt de base de 4,25% à 4,5%.

La banque centrale a averti que l’inflation devrait baisser moins rapidement cette année que prévu, car les hausses des prix alimentaires ont duré plus longtemps que prévu, en partie à cause de la guerre en Ukraine et des mauvaises récoltes en Europe.

Cependant, malgré les pressions continues sur le coût de la vie et les difficultés liées aux paiements hypothécaires, la Banque a proposé une prévision plus optimiste pour l’ensemble de l’économie – prédisant que la Grande-Bretagne éviterait la récession au cours de l’année à venir.

Le parti travailliste a déclaré que Rishi Sunak devrait assumer la responsabilité de « la pénalité hypothécaire des conservateurs », affirmant que les Britanniques qui se retirent des hypothèques à taux fixe seront « rongés par l’anxiété » à l’idée de payer des centaines de livres de plus par mois.

Les propriétaires dont les hypothèques suivent directement le taux de base font face à une hausse annuelle moyenne d’environ 5 000 £ à la suite de la 12e hausse consécutive, selon UK Finance. L’organisme a averti que le paiement moyen du tracker avait augmenté de 420 £ par mois depuis le début des hausses des taux de base.

Offrant de meilleures perspectives de croissance, la Banque s’attend maintenant à ce que le produit intérieur brut (PIB) ne baisse au cours d’aucun trimestre cette année. Le gouverneur Andrew Bailey a averti que la croissance économique est « encore faible », mais a déclaré que l’économie était plus « résiliente » que prévu.

En février, le comité a estimé que l’économie pourrait tomber dans une récession peu profonde à partir des trois premiers mois de l’année. Maintenant, il s’attend à ce que le PIB augmente de 0,25 % cette année avant une augmentation de 0,75 % l’année prochaine et l’année suivante.

M. Bailey a déclaré qu’une forte baisse des coûts de l’énergie explique une partie des perspectives plus optimistes. « La plus grande nouvelle a été la chute très substantielle des prix de l’essence et cela se répercute, clairement, et cela se répercute de manière positive », a-t-il déclaré.

Le gouverneur a admis avoir des « incertitudes considérables » quant à la rapidité avec laquelle l’inflation va baisser cette année, mais s’attend à ce que la « forte chute » commence à se faire sentir dans le chiffre global d’avril de l’inflation de l’indice des prix à la consommation, qui est restée à 10,1% en mars.

Rishi Sunak et le chancelier Jeremy Hunt devraient à peu près tenir leur promesse de réduire de moitié l’inflation en 2023, selon la Banque (AFP via Getty)

L’Institut national de recherche économique et sociale a averti jeudi que M. Sunak risquait d’échouer dans sa promesse de réduire de moitié l’inflation en 2023 – prévoyant qu’elle serait toujours à 5,4% à la fin de l’année.

Mais la Banque a déclaré qu’elle s’attend à ce que l’inflation atteigne un peu plus de 5,1% d’ici le dernier trimestre de cette année, ce qui signifierait que le Premier ministre conservateur parviendrait à tenir sa promesse de réduire de moitié l’inflation.

Les libéraux démocrates ont appelé le chancelier Jeremy Hunt à démissionner si l’objectif d’inflation n’est pas atteint, affirmant qu’il était « loin de » son objectif de faire baisser « des niveaux d’inflation vertigineux ».

M. Hunt a déclaré que c’était une « bonne nouvelle » que la Banque ne prévoie plus de récession, mais a reconnu que la hausse des taux d’intérêt d’aujourd’hui « sera évidemment très décevante pour les familles avec des hypothèques ».

La chancelière fantôme du Labour, Rachel Reeves, a déclaré que M. Sunak « doit admettre sa responsabilité dans la pénalité hypothécaire des conservateurs, laissant tant de personnes dans une situation pire ».

Les propriétaires font face à de nouvelles hausses des versements hypothécaires (PENNSYLVANIE)

Seuls deux des neuf membres de la Banque MPC ont voté pour maintenir les taux d’intérêt à 4,25 %. L’économiste en chef adjointe de la CBI, Anna Leach, a soutenu l’augmentation, affirmant que la Banque craignait à juste titre qu’une inflation « obstinément élevée » ne devienne « enracinée ».

Mais le groupe de réflexion de gauche IPPR a déclaré que la Banque aurait dû suspendre à nouveau la hausse des taux d’intérêt, mettant en garde contre une « augmentation continue des inégalités ». Et le groupe de réflexion de droite l’Institut des affaires économiques a également averti que la Banque risquait de « surcorriger ».

L’Institute of Chartered Accountants d’Angleterre et du Pays de Galles a déclaré que la Banque risquait d' »exagérer » les hausses de taux, affirmant que l’augmentation serait « un coup dur » pour les propriétaires et les entreprises.

La Fédération des petites entreprises a également accusé la Banque d’être «déconnectée» de la réalité des hausses de taux – affirmant que les entreprises étaient «martelées» par l’augmentation des coûts d’emprunt.

M. Bailey a évoqué la possibilité de nouvelles hausses des taux d’intérêt cette année. « S’il devait y avoir des preuves d’une plus persistante [inflationary] pressions, alors un nouveau resserrement de la politique monétaire serait nécessaire », a-t-il déclaré.

Pendant ce temps, le gouverneur a déclaré que l’économiste en chef de la Banque, Huw Pill, avait choisi les mauvais mots lorsqu’il a averti que les Britanniques devaient simplement accepter qu’ils étaient «plus pauvres» à cause de l’inflation.

« Nous sommes très conscients que toute inflation est difficile, et particulièrement pour les moins nantis », a-t-il déclaré. « Je ne pense pas que le choix des mots de Huw était le bon dans ce sens, je dois être honnête, et je pense qu’il serait d’accord avec moi. »