Douleur économique, les frappes turques poussent les Kurdes syriens vers l’Europe

QAMISHLI, Syrie (AP) – Baran Ramadan Mesko se cachait avec d’autres migrants depuis des semaines dans la ville côtière algérienne d’Oran, attendant une chance de prendre un bateau à travers la mer Méditerranée vers l’Europe.

Quelques jours avant que le Kurde syrien de 38 ans ne commence son voyage, il a appris qu’un bateau de contrebande transportant certains de ses amis avait coulé peu après avoir quitté la côte algérienne. La plupart de ses passagers s’étaient noyés.

Cela a été un choc, après avoir passé des semaines à se rendre en Algérie depuis la Syrie, puis attendu un mois qu’un passeur le mette sur le bateau.

Mais après avoir versé des milliers de dollars dans le voyage, et avec sa femme et ses filles de 4 et 3 ans qui comptent sur lui pour assurer une vie à l’abri des conflits, l’ingénieur devenu journaliste citoyen est monté à bord d’un petit bateau de pêche avec une douzaine d’autres hommes et ont pris un selfie de groupe à envoyer à leurs familles avant de se déconnecter.

Après un voyage de nuit de 12 heures, Mesko s’est rendu à Almería, en Espagne, le 15 octobre, puis s’est envolé pour l’Allemagne quatre jours plus tard, où il est maintenant demandeur d’asile dans un camp de migrants près de Bielefeld. Il s’habitue encore au froid et utilise une application de traduction sur son téléphone pour l’aider à se déplacer tout en apprenant l’allemand. Il a dit qu’il espérait que ses papiers seraient bientôt réglés afin que sa famille puisse le rejoindre.

Au moins 246 migrants ont disparu alors qu’ils tentaient de traverser la Méditerranée occidentale vers l’Europe en 2022, selon l’Organisation internationale pour les migrations.

Mesko fait partie d’un nombre croissant de Kurdes syriens effectuant le voyage vers l’Europe sur un parcours sinueux qui comprend des voyages en voiture et en avion à travers le Liban, l’Égypte, la Libye, l’Algérie, puis enfin en bateau vers l’Espagne. Les migrants disent qu’ils optent pour cette route détournée parce qu’ils craignent d’être détenus par les forces turques ou des militants soutenus par la Turquie en Syrie s’ils tentent de se faufiler en Turquie, la voie la plus directe vers l’Europe.

Selon les données de l’agence frontalière de l’Union européenne Frontex, au moins 591 Syriens ont traversé la Méditerranée depuis l’Algérie et le Maroc vers l’Espagne en 2022, soit six fois plus que le total de l’année dernière.

Un passeur kurde syrien en Algérie a déclaré que des dizaines de Kurdes de Syrie arrivent chaque semaine dans la ville côtière algérienne d’Oran pour le voyage en mer.

“Je n’ai jamais eu de chiffres aussi élevés auparavant”, a déclaré le passeur à l’Associated Press, s’exprimant sous le couvert de l’anonymat par crainte d’être arrêté par les autorités algériennes.

Des années de conflit et de troubles économiques ont laissé des traces dans les régions du nord de la Syrie, qui abritent quelque 3 millions de personnes sous contrôle kurde de facto. La région a été ciblée par des militants du groupe État islamique, des forces turques et des groupes d’opposition syriens de l’enclave tenue par les rebelles du nord-ouest du pays. Le changement climatique et l’aggravation de la pauvreté ont provoqué une épidémie de choléra ces derniers mois.

Comme Mesko, de nombreux migrants viennent de la ville syrienne de Kobani, qui a fait la une des journaux il y a sept ans lorsque des combattants kurdes ont résisté à un siège brutal par le groupe militant de l’État islamique.

La ville a été laissée en ruines, et depuis lors, “il ne s’est pas passé grand-chose” pour essayer de reconstruire, a déclaré Joseph Daher, professeur à l’Institut universitaire européen de Florence, en Italie, ajoutant que la plupart des fonds de développement allaient aux villes plus à l’est.

Les événements récents dans le nord-est de la Syrie ont donné à ses habitants une incitation supplémentaire à partir.

La Turquie a intensifié ses attaques contre les zones kurdes de Syrie après qu’un attentat à la bombe à Istanbul en novembre a tué six personnes et en a blessé plus de 80 autres. Ankara blâme le Parti des travailleurs kurdes interdit et la milice kurde soutenue par les États-Unis, l’Unité de protection du peuple en Syrie. Tous deux ont nié toute responsabilité.

Depuis lors, les frappes aériennes turques ont pilonné des régions du nord-est de la Syrie, y compris Kobani, frappant davantage son infrastructure déjà pulvérisée, et Ankara a juré une invasion terrestre.

Bozan Shahin, un ingénieur de Kobani, a rappelé une frappe aérienne turque le mois dernier.

“J’ai vu ma mère trembler de peur et tenir ma sœur de 4 ans pour qu’elle reste calme”, ​​a déclaré Shahin.

Il veut maintenant rejoindre le flux de Kurdes qui se dirigent de la Syrie vers l’Europe.

“J’ai des amis qui ont trouvé un moyen d’arriver au Liban par l’intermédiaire d’un passeur et de passer quelque part par la Libye”, a-t-il déclaré. “Je ne connais pas tous les détails, mais j’essaie de voir comment je peux faire ce voyage en toute sécurité.”

L’opération, qui prend des semaines et coûte des milliers de dollars, est dirigée par un réseau de passeurs qui soudoie des soldats syriens pour faire passer les migrants par des points de contrôle où ils pourraient être détenus pour esquive de conscription ou activisme anti-gouvernemental, puis à travers la frontière poreuse vers le Liban. , disaient les migrants et les passeurs.

Là, les migrants restent généralement dans des appartements surpeuplés à Beyrouth pendant environ une semaine en attendant des passeports accélérés de l’ambassade de Syrie par l’intermédiaire d’un passeur.

Passeports en main, les migrants s’envolent pour l’Égypte, où les Syriens peuvent entrer sans visa, puis prennent un autre vol pour Benghazi dans la Libye déchirée par la guerre avant de se lancer dans le voyage vers l’Algérie via un autre réseau de passeurs.

“Nous sommes allés dans des camionnettes et des jeeps et ils nous ont emmenés à travers la Libye via Tripoli et la route côtière et nous changeions de voiture tous les 500 kilomètres environ”, a déclaré Mesko.

Au cours de la traversée du désert, ils ont dû franchir des points de contrôle tenus par la mosaïque de groupes armés libyens.

“Certains des gardes aux points de contrôle nous ont horriblement traités quand ils savaient que nous étions syriens, prenant notre argent et nos téléphones, ou nous obligeant à rester dehors dans la chaleur pendant des heures”, a-t-il déclaré.

Un groupe armé a enlevé le groupe de migrants qui était parti avant le sien et a exigé 36 000 dollars pour leur libération, a déclaré Mesko.

Au moment où ils ont atteint la ville algérienne d’Oran, Mesko a été soulagé de se réfugier dans un appartement tenu par les passeurs. Pendant qu’ils attendaient depuis des semaines, lui et les autres migrants passaient la plupart de leur temps à l’intérieur.

“Nous ne pouvions pas nous déplacer librement autour d’Oran, car les forces de sécurité sont partout et nous ne sommes pas entrés dans le pays légalement”, a déclaré Mesko. “Il y avait aussi des gangs en ville ou même sur la côte qui essayaient d’agresser les migrants et de prendre leur argent.”

Des groupes de défense des droits humains ont accusé les autorités algériennes d’arrêter des migrants et, dans certains cas, de les expulser à travers les frontières terrestres. Selon l’agence des Nations Unies pour les réfugiés, l’Algérie a expulsé plus de 13 000 migrants vers le Niger voisin dans son sud au cours du premier semestre 2021.

Malgré son soulagement d’arriver en toute sécurité en Allemagne avec une chance d’y amener sa femme et ses filles, Mesko éprouve des remords d’avoir quitté Kobani.

“J’ai toujours été opposé à l’idée de migrer ou même d’être déplacé”, a-t-il déclaré. “Chaque fois que nous devions déménager dans une autre région à cause de la guerre, nous revenions à Kobani dès que nous le pouvions.”

Mesko passe une grande partie de son temps aux entretiens d’asile et aux audiences du tribunal, mais dit qu’il est de bonne humeur sachant qu’il a entamé une procédure dont il rêvait depuis des mois. Il espère obtenir bientôt le statut d’asile, afin que sa femme et ses filles puissent le retrouver en Europe.

« La Syrie est devenue l’épicentre de la guerre, de la corruption et du terrorisme », a-t-il déclaré. “Nous avons vécu ainsi pendant 10 ans, et je ne veux pas que mes enfants vivent ces expériences et voient toutes les atrocités.”

____

Chehayeb a rapporté de Beyrouth. L’écrivain d’Associated Press, Renata Brito, a rapporté de Barcelone, en Espagne.

Kareem Chehayeb et Hogir Al Abdo, The Associated Press