Douleur, colère et espoir, le bilan de la pandémie COVID-19 à Bergame

En mars 2020, le principal hôpital de Bergame, dans la région de Lombardie en Italie, est devenu l’épi-centre européen d’une pandémie en cours.

Dans certains endroits autour de Bergame, le COVID-19 a fait plus de morts en trois semaines que dans l’ensemble de 2019. Ce lourd bilan a laissé de nombreuses cicatrices encore visibles à ce jour.

Matteo Cella est prêtre depuis 10 ans en Nembro, l’une des communes les plus durement touchées de Bergame. Entre mars et avril 2020, près de 2% de la population y est décédée. Les services du soir du Père Cella se tournent désormais souvent vers le souvenir des personnes prises par le virus.

Il dit que ce n’est pas seulement une question de statistiques, derrière les chiffres, il y a des gens, des gens spéciaux pour les communautés. Il se souvient d’une sage-femme de 58 ans et bénévole active dans sa paroisse. Il raconte à quel point elle était connue et à quel point elle était désireuse d’aider les mères dans le besoin. Elle s’est occupée de sa mère qui est tombée malade du COVID-19 et est décédée. Elle-même est décédée peu de temps après de la même maladie, quelques semaines à peine après être devenue grand-mère.

Début 2020, le taux de mortalité à Bergame a augmenté de 400% par rapport à l’année précédente. Les cloches de l’église ont cessé d’annoncer la mort des paroissiens; ils étaient devenus une source d’angoisse et de peur.

Les salons funéraires ont été submergés. Les cimetières locaux ont dû interrompre les opérations.

Le père Cella se souvient de ce moment avec tristesse:

«Nous sommes venus ici en nombre limité; seulement des parents proches. Nous avons célébré juste un bref rite funéraire, une bénédiction des âmes. Chaque rite ne durait que quelques minutes. C’était un moment très intense. C’était le seul moyen, le seul langage à notre disposition pour ramener un peu d’humanité aux dernières étapes de ces vies si négligées. Beaucoup de victimes sont mortes dans la solitude totale, loin de leurs proches ».

Sara et Diego savent ce que c’est que de perdre des êtres chers dans une solitude totale. Diego est métallurgiste, il a perdu sa mère et son père en l’espace de 4 jours. À peu près au même moment, Sara, agent de sécurité à l’aéroport de Bergame, a perdu son père.

Diego essaie de retenir ses larmes lorsqu’il décrit ce qui est arrivé à son père. Il me dit que son père « a donné sa vie pour ses fils et pourtant mon père est mort seul. Ma mère était la même, elle est morte aussi seule. Personne ne devrait être dans une telle situation ».

L’histoire de Sara est similaire. Son père avait 67 ans et en bonne santé. Il est tombé avec une fièvre qu’il ne pouvait pas secouer. Leurs médecins ont dit que c’était une maladie respiratoire et qu’ils ne devraient pas paniquer parce que s’il n’avait pas de problèmes respiratoires et n’avait pas été en contact avec des Chinois, alors il irait bien, c’était probablement juste la grippe. Quand la fièvre ne s’est pas arrêtée, la mère de Sara a emmené son père à l’hôpital et c’était la dernière fois qu’un membre de la famille le voyait.

Sara et Diego se sont rencontrés alors qu’ils pleuraient encore. Ils vivent maintenant ensemble. Ils sont membres de « Noi Denunceremo« (Nous dénoncerons) une association à la recherche de réponses et de justice pour ce qui s’est passé d’abord à Bergame, puis dans tout le pays.

Diego dit qu’il est en colère que ses parents soient partis avant l’heure. Être membre de « Noi Denunceremo » l’aide à lutter pour la justice. Ils cherchent des réponses et essaient de comprendre si les règles ont été respectées.

Le capitaine Karim Rachedi travaille dans un centre d’essai au volant à Milan qui peut traiter jusqu’à 500 personnes par jour. Il a 29 ans et est médecin militaire. Il a servi en Afghanistan et au Liban. Au début de la première vague, il a été envoyé à Bergame débordé hôpital principal.

Il a accepté de nous accompagner là où tant de tragédies se sont déroulées sous ses yeux.

Il se souvient d’un homme en particulier. Il était à l’hôpital et n’arrêtait pas de pleurer. Il a dit à Karim que son fils y avait été hospitalisé pendant plusieurs jours et que l’homme était très inquiet. Son fils était jeune, dans la quarantaine. Karim a vérifié la base de données et a vu que son fils était aux soins intensifs. Après un appel téléphonique au service, il a constaté que son fils était décédé quelques minutes plus tôt.

Après avoir connu des zones de guerre en tant que médecin de l’armée, Karim dit n’avoir jamais été dans ce genre de poste auparavant. Il a dû dire au père que son fils venait de décéder.

Malgré cela, Karim se souvient également de moments qui ont redonné espoir:

« Mon plus beau souvenir concerne l’un de nos patients. Il avait été hospitalisé dans un état critique. Il s’est finalement rétabli et a ensuite été libéré. ​​Il a travaillé comme menuisier. Quelque temps plus tard, il est revenu avec plusieurs petits cœurs sculptés dans du bois, qui indiquaient » Mola mai « . C’est l’argot bergamasque pour l’expression italienne » Non mollare mai « , » Never give up « .

Bergame et ses environs apprennent encore à vivre avec la pandémie.

Le père Matteo a créé des groupes de soutien pour les adolescents, dont la vie a été fortement perturbée par la pandémie.

Outre la douleur et la souffrance, il pense que la tragédie a apporté un nouveau sentiment d’appartenance et de solidarité. Il m’a dit que de nombreuses personnes dans la région ont utilisé la pandémie pour trouver des moyens d’être utiles à la communauté. Ils ont utilisé le temps pour réfléchir à leur croissance personnelle et devenir plus responsables. Tout le monde n’a pas pu le faire, mais il existe «des exemples positifs de personnes qui ne se sont pas laissées vaincre par la peur et la résignation».