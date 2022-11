«Douleur atroce»: un homme de la Colombie-Britannique a attendu 59 heures avec une hanche cassée pour être transféré en ambulance

Un homme de Grand Forks, âgé de 82 ans, avec une hanche cassée, a ressenti une douleur intense pendant 59 heures alors qu’il attendait qu’une ambulance le transporte à Trail pour une intervention chirurgicale, lors de la récente tempête de neige.

Marion Duralia a déclaré que son père Frank Duralia avait été initialement admis à l’hôpital du district de Boundary à Grand Forks dimanche matin (6 novembre) et devait subir une intervention chirurgicale le même jour à l’hôpital régional de Kootenay Boundary – mais l’opération a dû être annulée lorsqu’elle est devenu clair qu’il n’y avait pas d’ambulance capable de l’y emmener.

« Trois ou quatre fois, on nous a donné des horaires différents. Cela ne s’est jamais produit », a déclaré Duralia à Black Press Media.

Lundi c’était pareil. À de nombreuses reprises, Duralia et son père ont été informés qu’il était le prochain à partir, et à chaque fois une ambulance ne s’est pas présentée.

‘Douleur atroce’

En préparation de chaque intervention chirurgicale potentielle, Frank a été contraint d’arrêter de manger et de boire. Duralia a déclaré que son père avait reçu une intraveineuse et des analgésiques, mais qu’il souffrait de “douleurs atroces” chaque fois qu’il bougeait un peu.

Et Frank n’était pas le seul à endurer la douleur en attendant une ambulance, a déclaré Duralia.

“Je pouvais voir d’autres personnes vivre la même expérience en cas d’urgence, et je suis sûr qu’il y a des milliers d’autres cas là-bas.”

Duralia a déclaré qu’elle avait parlé avec d’autres membres de la famille à l’hôpital et découvert que certains d’entre eux choisissaient de conduire eux-mêmes leurs proches malades ou blessés à Trail. Le trajet dure environ une heure et 15 minutes dans de bonnes conditions, mais peut prendre beaucoup plus de temps lorsque le col est recouvert de neige ou de glace comme c’était le cas dimanche et lundi.

“Plusieurs ont pris ce risque, mettant en danger leur vie et celle de leurs proches.”

Les mauvaises conditions de conduite étaient la raison pour laquelle une ambulance n’a pas pu transporter Frank lundi, ont déclaré les services de santé d’urgence de la Colombie-Britannique à Black Press Media.

Les services privés ne sont pas autorisés à effectuer des transferts inter-hôpitaux à Kootenay Boundary

D’autres membres de la famille de l’hôpital de Grand Forks cherchaient un service de transport médical privé, a découvert Duralia. Elle a dit qu’elle ne pouvait pas conduire son père elle-même parce qu’elle n’avait pas de place pour qu’il se couche en toute sécurité avec sa hanche cassée, mais qu’elle envisageait de payer pour un service privé.

Dans la région de Kootenay Boundary de Interior Health, cependant, les services de transport médical privés ne sont pas autorisés à effectuer des transferts inter-hôpitaux – un service disponible dans d’autres parties de la province.

Interior Health a déclaré à Black Press Media qu’il n’envisageait pas de changer son modèle d’ambulance pour le moment, mais qu’un service privé n’aurait pas été approprié pour la blessure de Frank, quoi qu’il en soit. Les services privés dans d’autres parties de la province ne sont généralement utilisés que pour les transferts à faible risque.

Frank a finalement été emmené par une ambulance à Trail vers midi mardi, où il a ensuite subi une intervention chirurgicale. Duralia a déclaré qu’elle ne blâmait pas les travailleurs de la santé impliqués, qui, selon elle, faisaient clairement de leur mieux, mais que la qualité des soins que son père avait reçus était “inacceptable”.

« Nous sommes en crise. Les gens passent entre les mailles du filet.

Là où Duralia blâme, c’est le gouvernement de la Colombie-Britannique et le ministre de la Santé Adrian Dix.

“Je le tiens responsable et responsable de ce gâchis dans lequel nous nous trouvons.”

Dix a passé lundi et mardi à rencontrer d’autres ministres provinciaux et territoriaux de la Santé et le gouvernement fédéral à Vancouver. Les ministres avaient espéré parvenir à un accord sur une augmentation du financement des soins de santé, mais le gouvernement fédéral s’est retiré des pourparlers mardi après-midi sans que rien ne soit réglé. Dix n’a pas répondu à une demande de commentaire au moment de la publication.

La perte de soins hospitaliers signifie des transferts jusqu’à quatre heures

Le maire nouvellement assermenté de Grand Forks, Everett Baker, et le député provincial de Boundary-Similkameen, Roly Russell, ont déclaré qu’ils avaient tous deux été en contact avec Duralia et qu’ils travaillaient avec Interior Health et la province pour trouver des solutions.

Baker a déclaré qu’il avait rencontré Dix lors du congrès de l’Union des municipalités de la Colombie-Britannique en septembre et l’avait invité à visiter Grand Forks pour voir ses luttes de première main. La ville rurale est sans soins hospitaliers depuis mars en raison d’une pénurie de personnel et n’a pas de maternité, laissant de nombreux patients sans autre choix que de traverser eux-mêmes un col de montagne ou d’attendre qu’une ambulance les emmène dans un autre hôpital.

Baker a déclaré que la communauté dispose généralement de trois ambulances, mais si l’une d’entre elles doit faire le trajet jusqu’à Trail et revenir, par exemple, elle pourrait être absente pendant trois heures. Depuis qu’ils ont perdu leurs services d’hospitalisation, Baker a déclaré que les patients ont été transférés jusqu’à Kelowna (2,5 heures aller simple) ou Kamloops (plus de quatre heures aller simple) selon l’hôpital qui dispose d’un lit libre. Cela signifie que l’une des trois ambulances pourrait être occupée jusqu’à huit heures pour un seul patient.

Si les conditions de conduite sont jugées trop dangereuses, les ambulances ne feront pas du tout le déplacement.

“Les autoroutes ne sont pas sûres”, a déclaré Baker.

Il a dit qu’il n’avait pas de solutions immédiates, mais qu’il était déterminé à faire entendre sa voix et à faire en sorte que Grand Forks reçoive de meilleurs soins.

“Nous avons besoin d’une solution maintenant.”

