Doula Care est devenue virtuelle

Une collaboration entre Hôpital Mont Sinaïle système de santé publique de la ville de New York et deux réseaux de doulas offrent des soins aux immigrants, aux personnes à faible revenu, femmes sans abri et incarcérées dans le Queens, à New York, souvent via FaceTime et WhatsApp. Cela leur a permis d’atteindre les femmes vivant dans des refuges pour victimes de violence domestique où les restrictions de visite sont strictes, par exemple, ainsi que les personnes qui vivent dans leur voiture.

Les femmes enceintes de ces populations se méfient souvent des systèmes médicaux formels, voire sont exclues. Mais celles qui ont participé au programme de doula hybride ont consulté davantage de médecins, en particulier des visites post-partum, par rapport aux nouvelles mères qui n’ont pas utilisé le programme, a déclaré le Dr Sheela Maru, professeur adjoint de santé mondiale, d’obstétrique, de gynécologie et de sciences de la reproduction. à l’École de médecine Icahn du Mont Sinaï et directrice du programme de doula.

Angelene Love, une doula basée au Michigan qui travaille avec Maéun réseau de doulas qui travaille avec Medicaid dans six États pour fournir des soins en personne et virtuels, a déclaré qu’en septembre, elle avait aidé l’un de ses clients via un iPad qu’un membre de la famille avait installé dans la salle de travail et d’accouchement.

«Quand elle a été induite, ils m’ont zoomé. Quand ils sont arrivés à l’hôpital, ils m’ont zoomé – sa mère tenait juste l’iPad.