Douglas McGrath, dramaturge, cinéaste et acteur, décède à 64 ans

Sa mort a été annoncée par les producteurs de l’émission, Daryl Roth, Tom Werner et John Lithgow. Leur représentant a déclaré que la cause était une crise cardiaque.

Douglas McGrath, dramaturge, scénariste, réalisateur et acteur qui a été nominé pour un Oscar, un Emmy et un Tony Award, et dont le one-man Off Broadway, “Everything’s Fine”, a ouvert il y a quelques semaines à peine, est décédé jeudi à son bureau à Manhattan. Il avait 64 ans.

M. McGrath a eu une vaste carrière bien que discrète à la télévision, au cinéma et au théâtre. Au cours de la saison 1980-81, tout juste sorti de Princeton et encore au début de la vingtaine, il était écrivain pour “Saturday Night Live”. Au cours de la décennie suivante, il a écrit des pièces d’humour pour The New Republic, The New York Times et d’autres publications.

Dans les années 1990, il faisait des percées à Hollywood. Il a écrit le scénario du remake de 1993 de la comédie romantique “Born Yesterday” de 1950, et l’année suivante, lui et Woody Allen ont collaboré au scénario de “Bullets Over Broadway” de M. Allen. Les deux ont partagé une nomination aux Oscars du meilleur scénario original.

En 1996, il a adapté le roman de Jane Austen “Emma” pour le grand écran et a également réalisé le film, qui mettait en vedette Gwyneth Paltrow. En 2000, lui et Peter Askin ont partagé les tâches de réalisation et de scénarisation de la comédie “Company Man”, dans laquelle il a également joué, en tant qu’enseignant qui se lance dans une carrière d’officier de la CIA.

Ce film a suscité des critiques peu flatteuses. Mais son prochain, “Nicholas Nickleby” (2002), une adaptation de l’histoire de Dickens qu’il a à la fois écrit et réalisé, a été bien accueilli. Dans The Times, AO Scott a déclaré que l’adaptation de M. McGrath avait été rendue “avec l’oreille d’un érudit et le flair d’un showman”.