Dougald Lamont lance un nouveau balado politique

L’ancien chef du Parti libéral du Manitoba et ancien député provincial représentant Saint-Boniface, Dougald Lamont, lance un nouveau balado traitant de la politique. « Il y a tellement d’enjeux qui sont très très importants. Il faut les expliquer pour les comprendre », dit-il.

Dans le cadre du balado intitulé Clean Slate : New Ideas for Justice and Democracy, M. Lamont présente les théories et les enjeux politiques de plusieurs experts, politologues et chercheurs. Je ne veux pas parler en tant que chef précise-t-il.

« J’ai l’occasion de rassembler toutes ces idées et de les partager parce qu’il y a vraiment des gens qui demandent ou font des recommandations qui sont excellentes. On devrait les écouter parce qu’on peut sortir de ces crises qu’on a de façon beaucoup plus facile. » — Une citation de Dougald Lamont, créateur du balado Clean Slate : de nouvelles idées pour la justice et la démocratie