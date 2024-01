Doug Williams pense que le match sur la route n’est pas un souci pour le quart-arrière des Chiefs de Kansas City – Andscape

Pour la première fois sous l’ère Patrick Mahomes, les Chiefs de Kansas City joueront sur la route lors des séries éliminatoires de la NFL.

Eh bien, en quelque sorte.

Depuis que Mahomes, le quart-arrière de l’équipe inscrit au Temple de la renommée, est devenu leur partant, les Chiefs ont participé à trois matchs éliminatoires loin de leur terrain : tous dans le cadre du Super Bowl, qui est considéré comme un site neutre.

Dimanche soir, lors de la ronde de division de l’AFC, les Buffalo Bills accueilleront les champions en titre du Super Bowl au Highmark Stadium d’Orchard Park, New York. Sans aucun doute, jouant devant la mafia des Bills, la base de fans enragés et tapageurs de Buffalo, les Chiefs seront en territoire hostile.

Le légendaire signaleur Doug Williams, pour sa part, pense que Mahomes sera un guerrier sur la route des séries éliminatoires. Williams, le premier quarterback noir à débuter le Super Bowl et à remporter le prix MVP du match, a hâte de voir Mahomes travailler loin du GEHA Field au Arrowhead Stadium pendant la période la plus importante de l’année de la ligue.

“Laissez-moi vous dire quelque chose, Patrick Mahomes peut gagner n’importe où », a déclaré Williams au téléphone à Andscape mardi. “Avec la façon dont Pat joue, avec la confiance qu’il a et la confiance que ces gars-là ont [Chiefs players and coaches] qu’ils ont en lui, il a la capacité de le faire, qu’ils soient à la maison ou sur la route.

“Maintenant, il y a des gars [quarterbacks] là-bas pour qui vous ne ressentez pas la même chose. Il y a des gars qui ne donnent pas ce type de confiance à leurs joueurs lorsqu’ils entrent sur le terrain. [away from their home fields]. Mais pas Pat. À la maison ou sur la route, c’est pareil.

Les chiffres soutiennent la position de Williams.

Le quart-arrière des Chiefs de Kansas City, Patrick Mahomes, fait un lancer lors d’un match éliminatoire contre les Dolphins de Miami au GEHA Field du Arrowhead Stadium, le 13 janvier à Kansas City, Missouri. Kara Durrette/Getty Images

Pendant six saisons en tant que leader sur le terrain de Kansas City, Mahomes a un bilan routier de 38-11 en saison régulière. C’est un pourcentage de victoires époustouflant de 0,776, la meilleure note de l’histoire de la NFL parmi les passeurs qui ont disputé au moins 14 matchs sur la route. Le membre du Temple de la renommée Otto Graham, qui a disputé 36 matchs sur la route, est deuxième de tous les temps avec un pourcentage de victoires de 0,764.

De plus, la note de passeur routier de Mahomes de 107,6 est également en tête du classement. Avec 119 touchés par la passe en dehors de Kansas City, Mahomes se classe respectivement derrière Tom Brady, Peyton Manning et Joe Montana. Lorsque vous figurez sur une liste avec ces trois-là, vous faites partie des meilleurs quarts-arrières du jeu sur la route. Enfin, d’ailleurs, partout.

Williams, qui a bien connu Mahomes au fil des ans, trouve amusant le récit selon lequel Mahomes joue pour la première fois sur la route en séries éliminatoires, “parce que Pat a joué dans trois Super Bowls et en a remporté deux”, a déclaré Williams. . « Que dois-tu savoir d’autre ?

« Lorsque vous gagnez en séries éliminatoires et surtout lorsque vous gagnez au Super Bowl, et deux fois en plus, nous savons qui vous êtes dans ces grands moments. Pat nous a déjà montré de quoi il s’agit. C’est partout où il joue.

Encore une fois, Williams a des reçus à montrer.

En 15 départs en séries éliminatoires, Mahomes a une fiche de 12-3. Son incroyable pourcentage de victoires de 0,800 est le premier sur la liste parmi les passeurs qui ont commencé au moins 10 matchs éliminatoires. Pour référence, Brady, le quart-arrière le plus titré de l’histoire de la NFL, a un pourcentage de victoires en séries éliminatoires de 0,729 (étonnamment, l’illustre Brady a débuté 48 matchs en séries éliminatoires – de loin le plus – au cours de son incroyable carrière). La note de passeur de 105,7 de Mahomes en séries éliminatoires est également sans égal.

“Le problème avec Pat, c’est qu’il ne pense à rien d’autre qu’à ce qu’il doit faire pour gagner”, a déclaré Williams. « La foule ne dérange pas Pat. Peu importe où il se trouve, il se battra jusqu’à la dernière minute, la dernière seconde, quel que soit le temps dont il dispose.

« Et Pat va jouer de la même manière tout le temps. Que Pat soit vainqueur, Pat perde ou que le match soit à égalité, vous ne verrez rien de différent de sa part. Vous ne pouvez pas dire ce qui lui arrive. À la maison ou sur la route, on ne peut pas dire à quoi il pense.

Mais ne vous y trompez pas, a déclaré Williams, les Chiefs, qui ont remporté huit titres consécutifs de l’AFC Ouest, font face à un formidable défi contre les Bills, champions de l’AFC Est.

Le quart-arrière des Chiefs de Kansas City Patrick Mahomes (à gauche) serre la main du quart-arrière des Buffalo Bills Josh Allen (à droite) après le match au Arrowhead Stadium le 16 octobre 2022, à Kansas City, Missouri. David Eulitt/Getty Images

Les Bills ont remporté cinq victoires consécutives pour clôturer la saison régulière et dépasser les Dolphins de Miami pour la première place de leur division. Après que son match de wild-card contre Pittsburgh ait été retardé d’une journée en raison du mauvais temps, Buffalo a augmenté sa séquence de victoires à six avec une victoire de 31-17.

Tout au long du parcours impressionnant des Bills, le quart-arrière du Pro Bowl Josh Allen a été sur une lancée. Le 10 décembre, Allen a mené les Bills en visite à une victoire de 20-17 contre les Chiefs. Une rare pénalité de hors-jeu imposée au large des Chiefs Kadarius Toney a annulé son touché potentiel gagnant sur une passe en arrière de l’ailier rapproché Travis Kelce.

Ensuite, il y a ceci : apparemment, compte tenu de l’historique récent des équipes en séries éliminatoires, les Bills devraient être incités davantage à mettre fin à la saison des Chiefs.

Assez facilement, les Chiefs ont éliminé les Bills lors du match de championnat de l’AFC 2020 avec une victoire de 38-24. Les Chiefs ont stupéfié les Bills la saison suivante lors de la ronde de division, gagnant 42-36 en prolongation après que les Bills aient pris une avance de 36-33 avec 13 secondes à jouer au chronomètre de jeu en jeu réglementaire.

Cette saison, les Chiefs ont atteint la ronde de division après avoir dominé les Dolphins en visite dans un match wild-card 26-7. Au coup d’envoi, les températures au stade Arrowhead étaient de moins 4 degrés F avec un refroidissement éolien de moins 27 degrés, ce qui en fait l’un des matchs les plus froids joués dans l’histoire de la NFL, selon les recherches des Chiefs.

De toute évidence, les Bills et les Chiefs sont tous deux construits pour le temps froid.

Cependant, en raison de la foule, les Bills auront un net avantage sur le terrain. Rappelez-vous : les fans des Bills sont réputés pour avoir cogné leur corps contre des tables pliantes dans le parking du stade Highmark, y compris certaines qui ont été incendiées. C’est un groupe différent.

Mais ils aiment leur équipe, et les Chiefs s’attendent à ce que les fans des Bills soient encore plus excités que d’habitude dans l’espoir que la défense des Chiefs pour leur championnat du Super Bowl se terminera dans l’ouest de New York.

Mahomes sera prêt, estime Williams.

“Maintenant, ne vous méprenez pas, Buffalo est vraiment bon, donc ça va être un défi”, a déclaré Williams. “Mais une chose que nous savons à propos de Pat : il adore les défis.”

Bien sûr. Et pour le meilleur joueur de la NFL, ce sera une nouveauté.