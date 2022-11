Doug White, avocat salish de la côte, rejoint le bureau du premier ministre de la Colombie-Britannique pour accélérer la réconciliation

Le premier ministre David Eby a créé un nouveau poste au sein de son bureau personnel, qui sera consacré à la promotion des intérêts des peuples autochtones.

L’avocat des Salish du littoral, Doug White, occupera désormais le poste de conseiller spécial du premier ministre sur la réconciliation autochtone. Son rôle sera d’aider à accélérer les problèmes entre plusieurs ministères, a déclaré Eby mardi 29 novembre, lors du rassemblement des dirigeants des Premières Nations de 2022 à Vancouver.

Eby a déclaré que l’un des principaux défis qu’il a rencontrés pour créer des changements pour les communautés autochtones tout en travaillant au gouvernement est que les problèmes impliquent souvent le travail de nombreux ministères provinciaux et du gouvernement fédéral. Cela peut signifier de longs retards sur les changements dont les communautés ont désespérément besoin.

“Doug les identifiera et les aidera à se déplacer dans le système”, a déclaré Eby.

White est un avocat en exercice et président du BC First Nations Justice Council. Il est également directeur de l’Administration portuaire de Nanaimo et ancien chef et conseiller de la Première Nation Snuneymuxw.

Lui et Eby ont travaillé main dans la main à la création de la stratégie de justice des Premières nations de la Colombie-Britannique.

@janeskrypnek

jane.skrypnek@blackpress.ca

Aimez-nous sur Facebook et suivez-nous sur Twitter.