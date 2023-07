Doug Scott, un architecte de la politique climatique de l’Illinois, prend le marteau de la commission de réglementation des services publics de l’État – Shaw Local

CHICAGO – Lorsque les responsables de l’Illinois ont voulu créer un secteur énergétique sans carbone, ils ont appelé Doug Scott.

Désormais, l’homme qui est devenu l’un des architectes de la politique de réforme énergétique historique de l’État – connue sous le nom de Climate and Equitable Jobs Act – sera un acteur clé dans la mise en œuvre de la loi qu’il a contribué à créer.

Scott est le nouveau président de la Commission du commerce de l’Illinois, l’agence qui supervise les services publics et les entreprises d’autres secteurs réglementés de l’Illinois. Il a officiellement pris ses fonctions le 20 juin après que le gouverneur JB Pritzker a annoncé son intention de remplacer la présidente sortante Carrie Zalewski en mars.

Pritzker avait précédemment embauché Scott en tant que conseiller pour aider son bureau à développer le CEJA dans la perspective de l’adoption de la loi en 2021. À l’époque, Scott travaillait au Great Plains Institute, une organisation à but non lucratif basée à Minneapolis qui conseille les États sur les questions d’énergie propre. Il a depuis quitté ce poste – grâce auquel il a également aidé le Minnesota, le Michigan et le Wisconsin à développer leurs plans d’énergie propre – pour diriger l’ICC à plein temps.

Scott a auparavant été représentant de l’État démocrate, maire de Rockford et chef de l’Agence de protection de l’environnement de l’Illinois. Il a même eu un passage antérieur en tant que président de la CPI, après avoir été nommé par le gouverneur de l’époque. Pat Quinn en 2011. Il est parti quatre ans plus tard après que Quinn ait perdu sa candidature à la réélection au profit du républicain Bruce Rauner.

Scott a déclaré qu’il était poussé à revenir à la CPI en partie parce qu’il était ravi de la mise en œuvre du CEJA, qui s’est fixé pour objectif de décarboniser le réseau électrique de l’État d’ici 2045. Le projet de loi de grande envergure comprenait également d’autres réformes telles que de nouveaux régimes de réglementation des services publics et de nouveaux subventions au parc nucléaire de l’État.

« Pouvoir aider à mettre en œuvre et faire notre part sur le CEJA était vraiment attrayant pour moi car il y avait beaucoup à faire pour la commission au CEJA et la capacité d’aider à mener à bien cela est très attrayante », a déclaré Scott dans une interview.

Peu de gens connaissent aussi bien la loi que Scott. En tant que conseiller, il a travaillé avec le vice-gouverneur Christian Mitchell, qui était à l’époque l’un des plus hauts responsables de Pritzker sur les questions de politique climatique.

« Il n’est pas exagéré de dire que le CEJA n’aurait pas eu lieu sans Doug Scott », a déclaré Mitchell dans une interview avec Capitol News Illinois, notant que Scott était « là depuis le début ».

Mitchell, qui a depuis quitté l’administration de Pritzker pour un poste à l’Université de Chicago, a déclaré que Scott prend en charge une CPI qui a vu son autorité élargie grâce au CEJA.

« Nous avons développé un système de tarification au CEJA qui donne à nouveau à l’ICC plus d’outils qu’il n’en a jamais eu pour comprendre les dépenses des services publics, pour intervenir si nécessaire et pour pouvoir faire avancer les objectifs d’énergie propre tout en donnant la priorité aux consommateurs », dit Mitchell.

Selon le récit de Scott, Pritzker l’a engagé en tant que conseiller pour donner suite à une promesse de 2020 selon laquelle les politiques énergétiques de l’Illinois ne seraient pas, selon les mots de Pritzker, « écrites par les entreprises de services publics ».

« Les anciennes méthodes de négociation de la législation sur l’énergie sont révolues », a déclaré Pritzker dans son discours sur l’état de l’État de 2020. « Il est temps de donner la priorité aux consommateurs et au climat. »

Scott a déclaré qu’il avait poursuivi cela en offrant sa connaissance des politiques énergétiques d’autres États et en facilitant des groupes de travail de parties prenantes concernées par la politique énergétique – des personnes du secteur des transports, des services publics, des grands groupes industriels et des défenseurs de l’équité, pour n’en nommer que quelques-uns.

« L’idée derrière tout cela était que cela n’allait pas être huit personnes dans une arrière-salle, n’est-ce pas? » a déclaré Scott dans une interview. « Quand le projet de loi sortira, vous aurez vu cette idée quelque part. »

Scott a déclaré que sa connaissance approfondie de la loi et du paysage politique de l’Illinois serait « vraiment utile » dans son nouveau rôle – bien qu’il ait également déclaré qu’il ne laisserait pas cela biaiser ses décisions réglementaires.

« Cela aide à comprendre non seulement les éléments que nous devons faire à la CPI, mais aussi comment ces éléments s’intègrent dans l’ensemble de la législation et ce qu’elle essaie d’accomplir », a déclaré Scott. « Je pense que cela m’a donné, évidemment, beaucoup plus de recul que vous n’en avez presque jamais dans une situation similaire. »

Scott a déclaré que les impacts sur les clients et la résilience du réseau faisaient partie de ses considérations lors de la prise de décisions administratives sur les cas.

« Il y a des tempêtes majeures et il y en aura d’autres », a-t-il déclaré. « Si vous croyez au changement climatique, comme moi, nous allons voir de plus en plus de tempêtes. À quelle vitesse le système peut-il rebondir ? »

Questions controversées devant la CPI

La commission examine actuellement six augmentations de tarifs proposées par les services publics de gaz et d’électricité desservant les résidents de Chicago et de la plupart des banlieues et du sud de l’Illinois.

Bien qu’il ait refusé de commenter les affaires en cours devant la CPI, Scott a déclaré que le volume de travail devant lui était attrayant.

« Le fait qu’il se passe tant de choses à la fois, j’aime ce rythme », a déclaré Scott. « Je pense que c’est assez excitant de faire ça. »

La commission examine actuellement deux cas de tarification de l’électricité – l’un d’Ameren dans le sud de l’Illinois et l’autre de Commonwealth Edison dans la région de Chicago. C’est la première fois que chacun des services publics dépose un plan de tarification pluriannuel autorisé par le CEJA, remplaçant le statu quo des services publics d’électricité demandant des augmentations uniques. Ces plans sont plus complexes que les affaires tarifaires traditionnelles et offrent à la CPI la possibilité d’examiner les marges bénéficiaires des entreprises, ce qui n’a pas été fait dans le cadre de l’ancien système de tarification basé sur une formule de l’État.

La commission examine également actuellement la proposition de Navigator CO2 de construire un pipeline de dioxyde de carbone qui traverserait le centre de l’Illinois, allant du comté de Hancock au comté de Christian, avec des branches allant au nord jusqu’au comté de Henry et au sud jusqu’au comté de Montgomery.

Le projet a attiré les critiques de certains habitants de la région et du personnel de la CPI.

Dans un témoignage écrit déposé auprès de la CPI le 15 juin, le personnel de la CPI a fait part de ses inquiétudes quant au fait que les directives de construction actuelles du projet « ne tiennent pas suffisamment compte de la sécurité publique » et a recommandé à la commission de rejeter la demande de Navigator de construire un pipeline.

Navigator n’a pas déposé de réponse officielle, mais dans des documents antérieurs, la société a déclaré qu’elle avait de « solides antécédents en matière de sécurité » et a indiqué qu’elle travaillait avec l’Administration fédérale de la sécurité des pipelines et des matières dangereuses pour répondre aux exigences de sécurité.

Au-delà de ces cas, Scott et d’autres commissaires récemment nommés superviseront probablement d’autres éléments clés du déploiement continu du CEJA, selon Sarah Moskowitz, directrice du Citizens Utility Board, une organisation à but non lucratif créée par la législature de l’État qui représente les intérêts des consommateurs devant la CPI.

« La mise en œuvre de la politique énergétique de l’État va encore être importante », a déclaré Moskowitz. « Il y a eu beaucoup de travail immédiatement après l’adoption du CEJA, mais une grande partie de ce travail est en cours alors que les programmes continuent de se déployer. »

Moskowitz, qui a pris ses fonctions actuelles le même jour que Scott, a également noté qu’elle s’attend à des « développements à Springfield » autour de l’avenir du gaz naturel qui pourraient affecter la façon dont la commission fait son travail.

Autres nouveaux commissaires

Alors que Scott est le président de la CPI, il minimise le leadership de sa position par rapport aux quatre autres membres de la commission.

« Je suis l’un des cinq. À part, vous savez, le travail lors des réunions, la présidence des réunions, il n’y a pas de pouvoirs ou d’autorité supplémentaires que j’ai par rapport aux autres », a déclaré Scott, alors qu’il était assis dans un coin bureau réservé au président de la CPI.

En 2022, le président de la CPI recevait un salaire annuel de 144 000 dollars, contre 125 790 dollars pour les quatre autres commissaires, selon un rapport de décembre 2022 de la Commission on Government Forecasting and Accountability.

Deux autres nouveaux commissaires ont également été nommés ce printemps, marquant la première fois que la commission est entièrement composée de personnes nommées par Pritzker.

Conrad Reddick, un avocat démocrate et régulateur de longue date qui a plaidé avec succès devant la CPI, a succédé en mars à D. Ethan Kimbrel, une personne nommée par Rauner dont le mandat a expiré.

« Au cours de ma carrière, j’ai représenté tout le monde, des services publics aux gouvernements locaux en passant par les consommateurs (grands et petits), donc je comprends comment les décisions de la commission peuvent affecter chacun de ces groupes », a déclaré Reddick dans un communiqué par e-mail.

Reddick a déclaré que son processus décisionnel n’était pas motivé par des problèmes spécifiques, mais que ses objectifs étaient « axés sur le processus et basés en grande partie sur mon expérience dans les cas de commission ».

« J’espère que la commission pourra devenir un peu plus efficace, ajouter encore plus d’experts en la matière à notre personnel et être plus claire dans les « pourquoi » analytiques et politiques de ses décisions », a déclaré Reddick. « Quand je suis arrivé, j’ai constaté que tous nos commissaires actuels partageaient ces objectifs – dont nous aurons tous besoin pour traverser la vague à venir d’affaires majeures du CEJA. »

Quelques semaines après que Pritzker a nommé Reddick, il a également nommé Stacey Paradis pour combler un poste vacant depuis plusieurs mois après la démission de Maria Bocanegra.

Paradis vient de terminer une course de 15 ans en tant que directeur exécutif de la Midwest Energy Efficiency Alliance, une organisation à but non lucratif basée à Chicago qui promeut l’efficacité énergétique à la fois dans la production et la consommation. Elle est l’une des deux commissaires républicaines, remplissant une exigence selon laquelle pas plus de trois commissaires peuvent appartenir au même parti politique.

« La réglementation des services publics est extrêmement obscure et parfois trop compliquée », a déclaré Paradis dans un communiqué par e-mail. « Mon expérience technique de la gestion de la demande et d’autres programmes énergétiques facilite la navigation dans les dossiers techniques et la compréhension de l’intention législative. »

Moskowitz, qui travaille au CUB depuis 18 ans, a déclaré qu’elle était impatiente de travailler avec les nouveaux commissaires.

« Avec cette commission, je vois beaucoup d’expertise et cela me fait plaisir », a déclaré Moskowitz, qui a noté qu’elle avait travaillé avec Paradis alors que ce dernier était à la Midwest Energy Efficiency Alliance.

Paradis et Reddick attendent la confirmation du Sénat de l’Illinois mais ont commencé à travailler à titre « intérimaire ». Scott a été nommé pour remplir le reste du mandat de cinq ans de Zalewski, qui devait se terminer en janvier. Il serait soumis à la confirmation du Sénat si Pritzker le reconduit pour un mandat complet.

Les deux autres commissaires sont Michael Carrigan, un démocrate et ancien président de l’Illinois AFL-CIO, et Ann McCabe, une républicaine qui a commencé sa carrière en travaillant sur des questions réglementaires pour les compagnies pétrolières BP et Amoco avant de se lancer dans le conseil. Il s’agit du deuxième mandat de McCabe en tant que commissaire de la CPI, après avoir été nommé par Pat Quinn pour un mandat commençant en 2012.

Capitol News Illinois est un service d’information non partisan à but non lucratif couvrant le gouvernement de l’État et distribué à plus de 400 journaux dans tout l’État. Il est financé principalement par l’Illinois Press Foundation et la Robert R. McCormick Foundation.