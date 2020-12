LONDRES – Doug Scott, un alpiniste britannique qui faisait partie de la première équipe à atteindre le sommet du mont Everest via sa face sud-ouest et qui a ensuite fondé une organisation caritative pour collecter des fonds pour les écoles, les centres de santé et l’eau potable pour les habitants du Népal, est décédé à son domicile en Cumbrie. , Angleterre, lundi. Il avait 79 ans. La cause était un lymphome cérébral, selon une déclaration de son organisation caritative, Community Action Nepal. Le premier sommet du mont Everest remonte à 1953, via la crête sud-est de la montagne et la route du col sud. Mais personne n’avait escaladé le sommet de 29 031,7 pieds via la face sud-ouest, l’une des approches les plus techniquement difficiles, jusqu’à une expédition en septembre 1975 par une équipe britannique de 18 hommes, dirigée par Chris Bonington. M. Bonington, l’un des alpinistes les plus connus de Grande-Bretagne, a déclaré qu’il avait choisi M. Scott, 33 ans à l’époque, et Dougal Haston, qui avait 32 ans, pour être les deux premiers grimpeurs du groupe à se rendre au sommet en raison de leur endurance, leur ambition et leur capacité à prendre des décisions rapides sous pression – une compétence dont ils ont fini par avoir besoin. Lorsque les deux hommes ont atteint le sommet de l’Everest, ils ne se sont pas beaucoup parlé, à part signaler des montagnes lointaines et regarder l’un des plus beaux couchers de soleil qu’il ait jamais vu, a rappelé M. Scott dans son livre. «Up and About: The Hard Road to Everest.»

Après environ une heure au sommet, M. Scott et M. Haston ont commencé leur descente. À peine à 300 pieds du sommet, cependant, leurs phares sont tombés en panne et le vent soufflait de la neige sur leur chemin. Même s’ils n’avaient pas de sacs de couchage pour les protéger du froid, ils ont creusé un banc de neige et se sont assis sur leur sac à dos pendant environ neuf heures, attendant que le soleil se lève. «Puisque personne n’avait passé une nuit à ce point sans oxygène, nous n’étions pas certains de ce qui se passerait réellement», a écrit M. Scott dans son livre, décrivant comment il avait mis ses orteils dans l’aisselle de M. Haston pour les garder au chaud. «Nous avons été agréablement surpris de survivre sans oxygène, sans sac de couchage ou, en fin de compte, sans engelures.» Né le 29 mai 1941 à Nottingham, en Angleterre, M. Scott, dont le père était champion de boxe et la mère surveillante dans une fabrique de cigarettes, a commencé à grimper en tant qu’écolier. Il a passé deux ans à l’Université de Loughborough, où il a étudié la géographie et l’éducation physique. Il a travaillé comme enseignant à Nottingham dans les années 1960 et 1970, tout en passant autant de temps à escalader les montagnes que possible, à explorer le Peak District d’Angleterre, l’Écosse, les Alpes et, finalement, l’Himalaya.

M. Scott a atteint les sommets des plus hautes montagnes de chacun des sept continents. Il a fait 45 expéditions dans les hautes montagnes d’Asie, dont une montagne nommée Baintha Brakk, ou l’Ogre, au Pakistan, où M. Scott s’est cassé les deux jambes en descendant du sommet en rappel.

M. Bonington, qui était avec M. Scott et s’était brisé les côtes pendant la descente, a déclaré dans une interview qu’il ne pensait pas que quiconque, à l’exception de M. Scott, aurait eu la force physique et mentale de descendre avec deux cassés. jambes. «Dans ce processus, non seulement il ne s’est jamais plaint, mais plus important encore, il était toujours une partie importante et dynamique, si vous voulez, de notre petite équipe et des décisions très difficiles que nous avons dû prendre en descendant», a déclaré M. Dit Bonington. Bien dans ses dernières années, et alors même que son cancer progressait, M. Scott a continué à grimper. Au cours de l’été, même affaibli par les cycles de chimiothérapie, il a grimpé 12 fois l’escalier de sa maison, vêtu du même costume bleu qu’il portait lorsqu’il a atteint le sommet de l’Everest dans le cadre d’un défi visant à collecter des fonds pour la médecine, l’équipement et les masques. pour l’effort de coronavirus du Népal. «Il faisait une différence même au plus fort de sa maladie», a déclaré Jon Maguire, administrateur de Community Action Nepal. M. Maguire a déclaré que M. Scott avait fondé l’organisme de bienfaisance après avoir vu combien de porteurs au Népal vivaient dans la pauvreté. le Ambassade britannique au Népal a déclaré sur Twitter que M. Scott resterait dans les mémoires « non seulement pour ses exploits d’alpinisme, mais comme un véritable ami de #Nepal dont le soutien a aidé à construire des postes de santé dans les villages ruraux. » M. Scott a fondé Community Action Nepal pour soutenir des écoles, des centres de santé et d’autres projets communautaires au Népal, l’un des pays les plus pauvres d’Asie et le site de la plupart des ascensions de l’Everest. Ses survivants comprennent sa troisième épouse, Trish, qu’il a épousée en 2007; trois enfants, Michael, Martha et Rosie, de son premier mariage; deux fils, Arran et Euan, issus de son second mariage; et plusieurs petits-enfants, neveux et nièces, qui ont également participé au défi de grimper les escaliers pour le Népal lors du verrouillage du coronavirus en Grande-Bretagne.