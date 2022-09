Doug Ramsey, directeur de l’exploitation de Beyond Meat vegan food, accusé de batterie après avoir prétendument mordu le nez d’un homme | Nouvelles américaines

Un dirigeant d’une entreprise alimentaire végétalienne a été accusé de coups et blessures au troisième degré et d’avoir proféré une menace terroriste après avoir prétendument mordu le nez d’un homme.

Le directeur des opérations de Beyond Meat, Doug Ramsey, aurait été impliqué dans une altercation devant un match de football américain dans l’Arkansas samedi, selon la chaîne de télévision locale KNWA.

L’homme de 53 ans est accusé d’avoir attaqué un autre homme après que sa voiture aurait été en contact avec Ramsey dans une file d’attente de parking à la suite de l’affrontement Arkansas Razorbacks contre Missouri State Bears à Fayetteville.

Selon un rapport de police, la victime présumée de Ramsey avait tenté de se placer devant lui et était entrée en contact avec une roue du SUV de Ramsey.

Ramsey, qui travaillait pour Tyson Foods et McDonald’s avant de rejoindre Beyond Meat en décembre de l’année dernière, serait sorti de son véhicule et aurait “frappé le pare-brise de l’autre voiture” avant de “le rapprocher et de lui donner des coups de poing”. .

Le rapport de police du comté de Washington affirme également que Ramsey, de Fayetteville, “a mordu le nez du propriétaire en déchirant la chair sur le bout du nez” et “a menacé de le tuer”.

Il a été accusé de coups et blessures au troisième degré et de menaces terroristes, avec une caution totale de 11 085 $ (9 700 £).

Il a été libéré dimanche.

Beyond Meat n’a pas répondu aux demandes de commentaires.