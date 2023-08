Doug Pederson: Jaguars QB Trevor Lawrence déjà l’un des plus grands

Les Jaguars de Jacksonville ont sélectionné Trevor Lawrence avec le choix n ° 1 lors du repêchage de la NFL 2021 avec des visions de lui devenant un quart-arrière d’élite de la NFL. Après une première saison difficile, Lawrence a commencé à montrer ce potentiel l’année dernière.

Mais l’entraîneur-chef de Lawrence le place déjà parmi les meilleurs quarts actuels ainsi que les grands QB qui l’ont précédé.

Après avoir mentionné à quel point la confiance de Lawrence est « incroyable » et que sa « capacité de leadership » s’est démarquée cet été, l’entraîneur des Jaguars, Doug Pederson, a expliqué pourquoi le produit Clemson est déjà dans l’échelon supérieur des quarts actuels et passés.

« Les grands quarts-arrière avec lesquels j’ai joué ou que nous avons vus dans la NFL ont tous eu cette grande capacité à rendre les autres meilleurs et à vraiment s’élever et à faire monter le talent autour de lui », Pederson a dit lundi sur le site officiel de l’équipe des Jaguars. « C’est un de ces gars-là. Il n’exige pas ou ne tape pas du poing sur la table, rien de tout ça. Juste des conversations que vous voyez avec des gars et comment il est prêt à apprendre. Il n’a pas toutes les réponses, mais en même temps, ils travaillent à travers les choses.

« Lui et Calvin [Ridley], vous le voyez tout le temps, ils travaillent à travers les choses. Lui et Evan [Engram], ils travaillent à travers les choses. Vous pouvez descendre directement dans la liste. C’est la partie leadership qui m’encourage et le dialogue qu’il a. Il ne cesse de se renforcer chaque semaine. »

Lawrence a connu une saison recrue décevante, ne lançant que 12 touchés et 17 interceptions, un sommet dans la ligue, tout en complétant 59,6% de ses passes. Il a commencé à montrer des étoiles à l’envers lorsque Jacksonville a embauché Pederson après la saison 2021. Le quart-arrière alors en deuxième année a totalisé 4113 verges par la passe, 25 touchés par la passe, huit interceptions et une cote de passeur de 95,2 (un bond de 23,3 points par rapport à 2021), tout en complétant 66,3% de ses passes (un bond de 6,7% par rapport à 2021).

La saison dernière, les Jaguars sont allés 9-8 (ils étaient 3-14 en 2021), ont remporté l’AFC Sud et se sont qualifiés pour la ronde divisionnaire de l’AFC après avoir effectué un retour de 27 points contre les Chargers de Los Angeles lors de la ronde des jokers.

Lawrence a commencé les 36 matchs (saison régulière et séries éliminatoires) au cours de ses deux saisons avec l’équipe.

Pederson sur Trevor Lawrence: « Vous pouvez mettre l’équipe sur son dos. »

Pederson, qui a joué le quart-arrière dans la NFL de 1993 à 2004, était coéquipier avec les QB du Temple de la renommée Dan Marino et Brett Favre, ainsi que le sextuple Pro Bowler Donovan McNabb. Avant d’être embauché par les Jaguars, Pederson a entraîné les Eagles de Philadelphie de 2016 à 2020, un mandat mis en évidence par la victoire du Super Bowl LII.

