Doug McCallum ne témoigne pas alors que la défense conclut l’affaire dans le procès pour méfait public de Surrey

L’ancienne conseillère de la Safe Surrey Coalition, Laurie Guerra, a témoigné mardi lors du procès pour méfait public de l’ancien maire de Surrey, Doug McCallum, que sa première rencontre avec Deborah Johnstone – la femme que McCallum prétend avoir conduite sur son pied – impliquait Johnstone de crier et de jurer après eux lors d’un événement.

« Le maire n’a pas réagi. Nous avons juste pensé que c’était un comportement étrange.

Guerra a fait partie de l’équipe de McCallum au conseil pendant quatre ans avant sa défaite électorale le 15 octobre. “Jusqu’à hier, j’étais conseillère.”

Elle a témoigné que lors d’une réunion du conseil, Johnstone faisait des expressions faciales “bizarres” – “un peu maladroites”.

“Debi Johnstone m’a dit d’aller F moi-même.”

“C’était une démonstration choquante que nous n’avions jamais connue auparavant”, a déclaré Guerra. Elle a déclaré au tribunal que Johnstone s’était présenté chez elle avec un appareil photo à la main, en compagnie de Merle Scott, épouse de l’organisateur de la campagne Gardez la GRC à Surrey, Ivan Scott. « À mon avis, la ligne a été franchie », a déclaré Guerra, ajoutant qu’elle se sentait « terrifiée.

« Je n’ai pas signé pour ça. C’est honteux.

Sur ce, la défense a clos son dossier. Il devrait présenter ses observations finales mardi après-midi et la Couronne présentera ses observations finales mercredi. McCallum n’a pas témoigné.

Le premier témoin de la défense de McCallum mardi, le chirurgien orthopédiste Dr Kevin Wing, a déclaré devant une salle d’audience bondée que les dossiers médicaux de l’ancien maire de Surrey de l’hôpital Peace Arch concordaient avec une blessure aux tissus mous au pied. McCallum affirme que son pied a été écrasé lors d’une dispute sur un parking à South Surrey.

“Le pied est complexe”, a déclaré Wing, notant qu’il a 26 os. Il enseigne à l’UBC, se spécialise dans les blessures au pied et à la cheville et exerce au St. Paul’s Hospital.

L’avocat de la défense Eric Gottardi a demandé quel rôle joue l’adrénaline pour reconnaître si vous êtes blessé ou non. Wing a répondu qu’il était “bien reconnu” que dans les situations de combat ou de fuite, l’adrénaline est un facteur. Une cheville tordue, a-t-il noté, pourrait devenir de plus en plus douloureuse après coup.

Gottardi a demandé si des blessures similaires à celles de McCallum pouvaient résulter de “stimuli soudains”, comme réagir au passage d’une voiture, en pivotant ou en déplaçant le poids.

“La réponse est oui”, a répondu le médecin.

“Quelque chose s’est produit en conjonction avec cette brève interaction avec ce véhicule.”

Au cours du contre-interrogatoire, le procureur spécial Richard Fowler a noté que McCallum avait affirmé que sa jambe et son pied avaient été écrasés et avait demandé à Wing si le dossier médical de McCallum contenait quelque chose sur sa jambe.

Wing a déclaré au tribunal que McCallum avait subi un «examen du pied-coupe-cheville». Lorsqu’on lui a demandé si l’enflure pouvait être causée par le vieillissement ou l’hypertension artérielle, Fowler a déclaré qu’un antécédent d’hypertension ne le “déclencherait” pas pour s’attendre à voir un gonflement du pied.

Fowler a demandé s’il y avait quelque chose dans le dossier médical de McCallum indiquant une incohérence entre son pied gauche et son pied droit.

“Correct,” répondit Wing. Il a dit que si le pied gauche était la source de la plainte, il ne s’attendrait pas à ce que le pied droit soit examiné.

Le juge Reginald Harris préside le procès dans la salle d’audience 101, la plus grande salle d’audience de la cour provinciale de Surrey.

L’ancien maire de Surrey est accusé d’un chef de méfait public résultant d’une rencontre le 4 septembre 2021 entre lui-même et un groupe de volontaires qui rassemblaient des signatures de pétition devant le magasin South Point Save-On-Foods à South Surrey pour un référendum. sur la transition policière.

La semaine dernière, le tribunal a entendu McCallum dire que Deborah Johnstone, résidente de la police, lui avait couru sur la jambe et le pied avec sa Mustang dans le parking, puis était partie de manière «très dangereuse». “Je veux vraiment la poursuivre”, a déclaré McCallum à la police.

Le procureur spécial Richard Fowler a déclaré que “la question sera” de savoir si McCallum avait l’intention d’induire la police en erreur en lui faisant croire qu’elle avait fait quelque chose d’illégal “en faisant de fausses déclarations à la police dans l’intention de faire soupçonner Mme Johnstone d’avoir commis une infraction”.

Le tribunal a examiné des images de vidéosurveillance de l’entrée de l’épicerie donnant sur le parking où Johnstone a confronté McCallum, ils ont eu un échange, elle est partie et il s’est ensuite dirigé vers le magasin. “C’est devenu des désagréments entre nous deux, dans les deux sens”, a déclaré Johnstone. “C’était un débat houleux. Je lui ai dit qu’il était le pire maire que Surrey ait jamais eu. Je lui ai dit qu’il était méchant et menteur.

“Je l’ai insulté”, a-t-elle témoigné. “J’ai fait référence à son visage écailleux. Je l’ai appelé une mère au visage écailleux – euh.

Johnstone a déclaré au tribunal qu’elle s’était éloignée lentement parce qu’elle se trouvait dans un parking. Elle a dit que son intention était de trouver un parking.

Johnstone a déclaré qu’elle n’avait rien entendu, senti ou vu quoi que ce soit d’inattendu et ne se souvient pas que McCallum lui ait dit quoi que ce soit alors qu’elle partait. Plus tard dans l’après-midi, la police lui a dit qu’elle faisait l’objet d’une enquête pour agression armée et harcèlement criminel.

La Couronne procède sommairement au procès de McCallum. Une infraction sommaire en Colombie-Britannique est considérée comme relevant du domaine des crimes mineurs et, en vertu du Code criminel du Canada, est le type d’infraction le moins grave.

Après une pause de 13 ans du fauteuil du maire, qu’il a occupé de 1996 à 2005, McCallum a été assermenté par un juge le 5 novembre 2018 pour son quatrième mandat en tant que maire de Surrey. Brenda Locke, de Surrey Connect, l’a battu pour le siège de maire lors des élections du 15 octobre par 973 voix. Locke et le nouveau conseil ont prêté serment lundi soir (7 novembre). L’une de ses promesses électorales était de faire en sorte que McCallum paie ses propres frais de justice dans cette affaire, plutôt que les contribuables de Surrey n’aient à payer la facture. Locke a dit au Maintenant-Leader la semaine dernière, elle a demandé au personnel de la ville “de demander à un avocat extérieur un avis concernant l’obligation de la ville”.

Entre-temps, le tribunal a appris la semaine dernière que la GRC de Surrey avait une équipe de sept membres enquêtant sur la plainte de McCallum.

« Assez extraordinaire, n’est-ce pas ? » L’avocat de la défense Richard Peck, KC, a demandé au témoin de la Couronne, le Sgt. Andre Johnny, l’enquêteur principal, auquel l’officier a répondu: «Non». Johnny a déclaré au tribunal qu’il ne pouvait pas dire de manière concluante si le pied de McCallum avait été écrasé.

L’appel au 911 de McCallum signalant le prétendu délit de fuite a été diffusé au tribunal, il a dit au répartiteur Johnstone “en fait, il m’a presque frappé” et “elle m’a couru sur la jambe et le pied”.

“Elle m’a déjà harcelé”, a déclaré McCallum au répartiteur. “Elle m’a traité de merde.”

Lorsqu’on lui a demandé s’il avait besoin d’une ambulance, McCallum a dit au répartiteur qu’il pouvait conduire avec son pied droit à l’hôpital mais que son pied gauche était “très engourdi”. McCallum a dit plus tard à la GRC de Surrey lors d’une entrevue de 58 minutes au poste qu ‘«elle l’a juste terrassé. Je pensais qu’elle allait peler du caoutchouc.

“On aurait dit qu’elle voulait juste me couper à dessein”, a-t-il déclaré.

McCallum a dit au policier qu’il s’était rendu à l’hôpital Peace Arch et avait subi sept radiographies qui, a-t-il dit, ont révélé des lésions des tissus mous mais pas d’os cassés.

La défense de McCallum a commencé sa plaidoirie par une déclaration selon laquelle la preuve présentée par la Couronne est “nettement en deçà” de la norme de preuve pénale à l’appui d’une condamnation.

Gottardi a appelé comme témoin Dennis Chimich, ingénieur biomécanique et expert en causalité des blessures. Chimich a déterminé qu’il y avait une masse de 413 kilogrammes sur la roue arrière droite de Johnstone, que le véhicule “roulait” sur le pied de McCallum alors qu’il était “relativement” immobile et que les pieds pouvaient être écrasés, ce qui n’entraînait aucune fracture.

“Les blessures osseuses ne sont pas à prévoir à basse vitesse”, a-t-il déclaré. L’absence de fractures dans le cas de McCallum “ne signifie pas que son pied n’a pas été écrasé”.

Il a sorti un modèle de pied squelette au tribunal comme aide visuelle. Ils ont également discuté d’un journal appelé “Foot and Ankle International”, qui a attiré quelques rires de la galerie.

Au cours du contre-interrogatoire, Chimich a dit à Fowler qu’il n’avait pas calculé l’accélération horizontale, mais « utilisé la masse comme guide » pour la force verticale. Il ne connaissait pas l’état du gonflage du pneu, a-t-il dit, et il n’a pas non plus examiné physiquement les chaussures de McCallum, mais a vu des photos. Fowler lui a demandé quelle force minimale était nécessaire pour causer des blessures visibles sur un pied à l’intérieur d’une chaussette et d’une chaussure. “Je ne sais pas,” répondit Chimich.

Le témoin expert suivant de la défense était Bradley Heinrichs, un ingénieur en mécanique et expert en reconstruction d’accidents et en analyse vidéo. Il a dit qu’il s’était rendu sur les lieux et avait utilisé un scanner laser pour créer un scan 3D du parking, qui a été montré au tribunal. Heinrichs a déclaré que la vidéo n’était pas capable de lui dire s’il y avait une boiterie ou un changement dans la démarche de McCallum après l’incident. “Je ne pourrais pas dire,” dit-il.

Un troisième témoin de la défense, le radiologue Dr Hamed Basseri, travaille à l’hôpital Peace Arch à White Rock. Il a témoigné qu’il n’avait trouvé aucune preuve radiographique d’une fracture du pied gauche de McCallum, mais un gonflement “modéré” des tissus mous à l’extérieur du pied “vers le petit orteil”. Au cours du contre-interrogatoire, Basseri a déclaré à Fowler qu’il n’avait jamais observé physiquement le pied de McCallum et n’avait observé aucune radiographie du pied droit. Il a déclaré au tribunal qu’il n’était pas en mesure de dire s’il y avait eu un gonflement la veille du 4 septembre ou avant.

