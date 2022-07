Doug Mastriano nettoie les vidéos extrêmes de sa page Facebook

Facebook



Twitter



Pinterest



Reddit



Flipboard



Imprimer



E-mail



Copier le lien



Comme





Suite





De tous les candidats MAGA approuvés par Trump qui se présentent cet automne, aucun n’est peut-être plus extrême dans ses opinions conspiratrices et sa loyauté envers Trump que Doug Mastriano, le candidat du GOP de Pennsylvanie au poste de gouverneur de Pennsylvanie. Mastriano est si extrême qu’il a rapidement arraché certaines de ses vidéos les plus embarrassantes de Facebook après avoir remporté l’investiture républicaine, des vidéos qui démontrent largement le danger d’élire cet homme à un poste qui pourrait jouer un rôle dans l’élection présidentielle de 2024. En effet, après avoir remporté l’investiture du GOP, Mastriano a été entendu s’exclamer “20 votes électoraux” viennent d’être remis au candidat républicain de 2024.

Bien sûr, ce genre de cynisme extrême et de vision du monde proto-fasciste a tendance à laisser une trace, et Mastriano a été surpris en train de nettoyer son passé. Selon le Philadelphia Inquirer, Mastriano a dû retirer une vidéo embarrassante sur un voyage de louveteaux à Washington DC en 1970 lorsque, comme il l’a raconté, on craignait qu’ils ne soient confrontés à une catastrophe mondiale alors que la population mondiale atteignait un milliard de personnes. Il a comparé le non-événement au changement climatique.

« Zut, le météorologue ne peut pas obtenir le bon temps 24 heures sur 24.

“C’était l’indignation et la peur à l’époque”, a déclaré Mastriano. « Il n’y a pas eu de catastrophe mondiale lorsque nous avons atteint le milliard. … Ils en ont parlé comme si c’était un fait, comme avec le changement climatique.

La population mondiale était de près de quatre milliards au moment du voyage de Mastriano en 1970, s’il en a pris un du tout. Il livrait clairement une histoire fictive, tout comme c’est une fiction que le météorologue (une science différente de la climatologie) soit sacrément doué pour faire des prévisions sur 24 heures. La vidéo est partie.

Suite? Bien sûr:

Les vidéos supprimées incluent des discussions en roue libre dans lesquelles Mastriano prédit que les élections de novembre seront entachées de fraude électorale démocrate ; accuse les républicains qui ne le soutiennent pas de mépriser les anciens combattants ; et appelle la lutte contre l’avortement “le problème le plus important de notre vie”.

Étant donné que même maintenant, certains républicains qui ont perdu leurs primaires ont affirmé que l’élection avait été truquée, il semblerait que ce soit aujourd’hui une exigence MAGA d’entrée de gamme pour nier toute perte. Mastriano a dû vouloir prendre une longueur d’avance. La vidéo est partie.

Les vidéos ne sont pas seulement plus anciennes et embarrassantes, mais des événements encore plus récents ont été effacés :

Mais le fait que Mastriano ou sa campagne suppriment maintenant de manière préventive les nouveaux messages – une vidéo Facebook Live enregistrée il y a trois semaines a déjà disparu – est déroutant même pour ceux qui l’ont suivi de près. Pourquoi certaines vidéos sont-elles supprimées mais pas d’autres ? “Honnêtement, je ne sais pas”, a déclaré Gallagher.

Nouveau sondage ? Montrer qu’il a dit quelque chose ou donné une réponse qui ne cadre pas bien avec ce que pensent les électeurs ?

Mastriano doit être surveillé de près car il est aussi MAGA qu’ils viennent, et cela signifie qu’il n’y a presque aucune limite quant à ce qu’il fera pour livrer la Pennsylvanie au candidat du GOP, que ce soit Trump, DeSantis, Tucker ou tout autre candidat cauchemardesque. Les MAGA se retrouvent sous un rocher en 2024. La prochaine élection présidentielle sera déjà assez difficile (c’est le moins qu’on puisse dire) pour les démocrates. Un barrage routier en Pennsylvanie pourrait rendre une victoire presque impossible.