Doug Mastriano : négateur des élections, nationaliste chrétien et possible prochain gouverneur de l’État de Pennsylvanie

La primaire très regardée du Sénat républicain de Pennsylvanie reste non résolue, avec la course entre le célèbre conseiller en santé Mehmet Oz et l’homme d’affaires David McCormick sont encore trop proches pour être appelés et se dirigent probablement vers un recomptage.

La course pour le candidat du GOP au poste de gouverneur de Pennsylvanie, cependant, est fixée. Son résultat a donné aux républicains de l’establishment – ​​et à peu près tous ceux qui craignent que quelqu’un qui a embrassé l’élection de Donald Trump se trouve en charge d’un état tournant crucial – de graves brûlures d’estomac.

Doug Mastriano, candidat au poste de gouverneur des républicains, est extrême même selon les normes modernes du GOP. Le sénateur de l’État pour le premier mandat a défendu les efforts visant à renverser la victoire du président Joe Biden en Pennsylvanie en 2020 et a été assigné à comparaître par le comité d’enquête de la Chambre le 6 janvier pour sa participation aux événements qui ont conduit à l’insurrection ce jour-là. Il affrontera le démocrate Josh Shapiro, l’actuel procureur général de l’État, lors des élections générales.

Andrew Seidman est un écrivain du Philadelphia Inquirer qui a couvert la primaire du gouverneur du GOP et a suivi la candidature de Mastriano. Je lui ai parlé jeudi après la victoire de Mastriano pour comprendre comment une telle personnalité a réussi à gagner le clin d’œil du parti à la plus haute fonction de l’État, et à quoi pourrait ressembler sa candidature d’ici.

Notre conversation a été modifiée pour plus de longueur et de clarté.

Nathalie Jennings

Qu’est-ce qui vous a surpris dans les résultats de mardi soir ?

Andrew Seidman

J’ai été surpris par la qualité de Doug Mastriano. Beaucoup de gens dans la campagne et les cercles républicains pensaient qu’il avait un plafond d’environ 25 % des voix. Certains sondages en fin de course montraient peut-être 30 %. Il a obtenu près de 45 %.

Il a bien fait à peu près partout. Il a gagné même dans quelques comtés du col en dehors de Philadelphie, bien que son soutien n’y ait pas été aussi fort que dans certaines des régions les plus rurales de l’État.

Je pense que le fait que Trump soit arrivé samedi [three days before the election] et approuvé Mastriano lui a donné un coup de pouce à la fin, mais il était déjà aux commandes de la course à ce moment-là.

Nathalie Jennings

Quand avez-vous remarqué le changement d’élan pour Mastriano ?

Andrew Seidman

Vraiment dès le départ, Mastriano était en tête de la plupart des sondages. Parfois [early Trump backer and former Rep.] Lou Barletta monterait en eux. Ils étaient les deux candidats les plus connus.

Mastriano a attiré beaucoup d’attention sur ses efforts pour annuler les élections de 2020 et sa poursuite des enquêtes sur les élections. Avant cela, il était connu pour son opposition vocale aux restrictions du gouverneur Tom Wolf sur les coronavirus – il a dirigé des rassemblements à l’extérieur de la capitale de l’État. En mai, l’avance de Mastriano a commencé à croître un peu. Certains républicains gardaient l’espoir que Trump approuverait quelqu’un d’autre – n’importe qui d’autre – pour essayer de changer cette dynamique.

Au moment où Trump est venu faire un rassemblement dans l’ouest de la Pennsylvanie il y a quelques semaines, avec Oz, il n’y avait aucune approbation. C’était en quelque sorte considéré comme la dernière chance pour Trump de mettre son pouce sur la balance et de soutenir quelqu’un d’autre. Il ne l’a pas fait. Ensuite, nous avons eu ce genre de dernier effort pour arrêter Mastriano, qui n’a pas fonctionné.

Trump, craignant peut-être qu’Oz ne perde sa primaire, semble vouloir choisir un gagnant. Et il se place derrière Doug, à la dernière minute samedi avant l’élection. Je ne pense pas que quiconque pense que cela a été un facteur décisif dans la course, mais cela aurait certainement pu l’aider sur les marges.

Nathalie Jennings

Qu’est-ce que les électeurs à qui vous avez parlé ont dit qu’ils aimaient Mastriano ?

Andrew Seidman

Certaines personnes à qui nous avons parlé diraient que leur principal problème était l’intégrité des élections. Il y avait certainement des gens attirés par Mastriano sur cette question. Mais le principe organisateur de sa campagne concernait davantage la liberté personnelle, qui, selon lui, est fondée sur la Bible. On ne peut pas l’écouter plus de cinq minutes sans avoir cette impression. Cela fait partie de tout ce qu’il fait. Son slogan est “marcher comme des gens libres”. C’est même sur son plan de 100 jours au pouvoir.

Il y a donc un élément du truc électoral, mais aussi sa foi, qui en parle très directement d’une manière que la plupart des candidats ne font pas. En outre, la colère persistante face à la pandémie et la façon dont le gouvernement l’a gérée. Les électeurs ont également évoqué son passé militaire – il a servi dans l’armée pendant plusieurs décennies et a pris sa retraite en tant que colonel il y a quelques années.

Nathalie Jennings

Je veux parler davantage du rôle de la religion dans sa campagne. Je sais qu’il a joué un grand rôle, même par rapport aux autres campagnes du GOP. Pouvez-vous me donner une idée de l’influence que cela peut avoir en Pennsylvanie et dans la base républicaine ?

Andrew Seidman

C’est quelque chose que j’ai essayé de cerner. Il y a eu une enquête AP VoteCast sur l’électorat de mi-mandat en 2018 qui a montré que 17% de l’électorat de Pennsylvanie s’identifie comme chrétien évangélique blanc. C’est une tranche influente dans une primaire républicaine. Tous les chrétiens évangéliques blancs ne vont pas soutenir quelqu’un comme Mastriano, mais c’est un chiffre de base.

Lorsque vous regardez ses rassemblements, ils prennent l’ambiance d’un événement méga-église. Il y a la prière, il y a les cérémonies rituelles. C’est une grande partie de son discours. Il est difficile de distinguer combien de gens l’aiment parce qu’ils sont d’accord avec lui sur l’élection, et ils en ont marre de Harrisburg, de combien sont avec lui à cause de ses idées sur la religion. Mais c’est certainement un élément.

Nathalie Jennings

Étant donné que Mastriano vous a interdit, ainsi que de nombreux autres journalistes, de ses rassemblements, comment couvrez-vous quelqu’un qui ne vous laisse pas le regarder ou assister à ses événements de campagne ?

Andrew Seidman

C’est un défi assurément. Vous allez à ces choses non seulement pour voir le candidat, mais pour parler à ses partisans pour avoir une idée de ce qui se passe. Il diffuse en direct la plupart de ses événements, il y a donc une fenêtre, mais ce n’est pas la meilleure image. N’etaient pas là. Je serai intéressé de voir si la campagne change de direction lors des élections générales. Ils ont autorisé certains journalistes à participer à leur soirée électorale à Chambersburg. Mais nous n’allons pas le couvrir différemment – nous allons juste nous occuper de ce que nous avons.

Il n’y a pas que les médias traditionnels. Il a affronté Breitbart – ils ont défié Mastriano, et il est allé à la radio fustiger leurs journalistes. Il a eu une altercation verbale avec un animateur de podcast conservateur dans la région de Philadelphie qui lui a posé des questions sur le 6 janvier et un événement auquel il s’est rendu qui a promu QAnon, et il a brusquement mis fin à l’interview. C’est une question ouverte de savoir s’il va maintenant s’engager même avec les médias conservateurs. Je pense qu’il apprécie le fait qu’il a quelque chose comme 100 000 personnes qui le suivent sur Facebook et qu’il peut communiquer directement avec ses partisans de cette façon.

Nathalie Jennings

Qu’entendez-vous des républicains de l’État, y compris des agents qui se sont opposés à lui, depuis qu’il a gagné ?

Andrew Seidman

Certains des consultants et conseillers de campagne républicains les plus traditionnels ont clairement indiqué au cours des deux dernières semaines qu’ils le considéraient comme une sorte de personne inéligible en Pennsylvanie. C’est pourquoi ils ont essayé de l’arrêter, même s’il était trop tard. Mais j’ai parlé à quelques personnes depuis les élections qui, même il y a quelques semaines, disaient que Mastriano n’avait aucune chance. Maintenant, ils disent, regardez, l’environnement politique pour les démocrates est si mauvais avec les faibles cotes d’approbation et l’inflation de Biden et même la crise des préparations pour nourrissons – tout s’accumule – peut-être que même Mastriano pourrait surfer sur une vague rouge et gagner. Nous savons également que les républicains de l’establishment plus traditionnels se sont trompés auparavant sur qui pourrait gagner une élection. Donald Trump l’a montré.

Je m’attends à ce que la majeure partie du Parti républicain officiel de Pennsylvanie se rallie derrière Mastriano. Ils pourraient déplacer des ressources. Ils pourraient ne pas investir autant d’argent dans la course au gouverneur qu’ils l’avaient prévu, l’Association des gouverneurs républicains, dans leur déclaration [after his win], était assez tiède à propos de Mastriano. Ils ne sont pas nécessairement déterminés à investir non plus, mais ils ne l’ont pas exclu.

Nathalie Jennings

Passant à la course au Sénat, comment pensez-vous que cela se déroulera à partir d’ici ?

Andrew Seidman

Nous sommes toujours en territoire de recomptage, dans cette marge d’un demi pour cent [which triggers an automatic recount in Pennsylvania]. Mes collègues se sont concentrés là-dessus et disent que cela pourrait prendre quelques semaines. Je sais que nous ne nous attendons pas à une résolution d’ici la fin de cette semaine, c’est sûr.

Nathalie Jennings

Qu’attendez-vous de la façon dont ce match des élections générales avec le démocrate John Fetterman va se dérouler, si c’est McCormick ou Oz ?

Andrew Seidman

D’un côté, Oz et McCormick sont assez différents, n’est-ce pas ? McCormick est le PDG du fonds spéculatif, ancien responsable de Bush. Comme l’a dit l’un de mes collègues, il semblait avoir le bon CV pour le Parti républicain en 2012, pas en 2022. Mais il a essayé de se réinventer en tant que MAGA, “Allons-y Brandon” – il avait une publicité de campagne avec cette phrase dedans. Oz, bien sûr, s’est également présenté comme le gars de Trump.

Il est juste de s’attendre à ce qu’Oz soit plus Trumpy, c’est-à-dire plus lui-même, en tant que star de la télé-réalité / médecin célèbre qui s’engage auprès des électeurs. Si vous allez dans ses mairies et que vous le voyez opérer, il est vraiment le maître de cérémonie, l’animateur, vérifiant la tension artérielle des gens et tout. McCormick est juste plus de ce politicien républicain traditionnel. Vous êtes plus susceptible de voir McCormick faire un pivot plus fort loin de Trump qu’Oz.

Nathalie Jennings

Ouais, je suppose que ce serait assez difficile à réaliser pour Oz. Qu’ont dit les démocrates à qui vous avez parlé depuis la primaire, alors qu’ils évaluent les résultats du GOP et les confrontations générales?

Andrew Seidman

Les démocrates à qui j’ai parlé n’étaient pas surpris, mais eux aussi pensaient qu’il était remarquable que Mastriano ait gagné par la marge qu’il avait remportée lors de la primaire. Pour certains démocrates, il existe désormais un élément “faites attention à ce que vous souhaitez” pour [Mastriano’s win].

La campagne du candidat démocrate Josh Shapiro a commencé à diffuser des publicités télévisées il y a quelques semaines, liant Mastriano à Trump et le décrivant comme profondément conservateur, soulignant qu’il veut soutenir un “projet de loi sur les battements de coeur” interdisant l’avortement après environ six semaines. Ils espéraient un double effet, qui est d’augmenter les chances de Mastriano de remporter la primaire, [and] en même temps, ils espéraient que cela définirait Mastriano à l’électorat plus large comme quelqu’un qui est déconnecté, pensent-ils, de l’électeur moyen.

Mais il y avait des démocrates qui ont dit : « Hé, ne cherchez pas à ce que ce type gagne. Il pourrait restreindre le droit à l’avortement. Il pourrait restreindre les droits de vote. Le gouverneur de Pennsylvanie a le pouvoir de nommer le secrétaire d’État, qui certifie les élections, y compris l’élection présidentielle de 2024. Certains démocrates sont heureux que Mastriano soit le vainqueur, et il y a certainement des démocrates qui préféreraient que quelqu’un d’autre ait gagné.