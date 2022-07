Doug Mastriano fait face à des critiques sur son soutien d’un allié antisémite

Doug Mastriano, le candidat républicain au poste de gouverneur de Pennsylvanie, est de plus en plus surveillé pour ses liens avec la plateforme de médias sociaux d’extrême droite Gab et son fondateur, qui a fait à plusieurs reprises des remarques antisémites pour défendre leurs liens.

Au début de ce mois, la nouvelle est apparue que la campagne de M. Mastriano avait payé Gab, un refuge pour les nationalistes blancs et les utilisateurs bannis d’autres plateformes, 5 000 $ pour “consultation”. selon un dossier d’état qui a été découvert pour la première fois par Media Matters for America, un groupe de surveillance libéral.

Depuis lors, M. Mastriano, un sénateur d’État d’extrême droite qui a faussement affirmé que l’élection présidentielle de 2020 avait été volée et qui parle rarement aux médias traditionnels, a ignoré les critiques concernant son association avec Gab.