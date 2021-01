Les Jaguars de Jacksonville ont limogé l’entraîneur Doug Marrone lundi, un peu plus de 12 heures après avoir terminé la saison avec une 15e défaite consécutive.

C’était une décision que beaucoup pensaient que le propriétaire Shad Khan aurait dû faire à la fin de la saison 2019. Mais Khan a donné à Marrone une autre chance de faire de Jacksonville un prétendant aux séries éliminatoires pour la deuxième fois en quatre ans.

Marrone a été bien en deçà des attentes des propriétaires, rendant la décision de Khan facile et attendue. C’était la première fois que Marrone était licenciée en trois décennies de coaching.

Je suis déterminé et déterminé à offrir un football gagnant à la ville de Jacksonville, a déclaré Khan dans un communiqué. «Réaliser cet objectif nécessite un nouveau départ tout au long de nos opérations de football, et dans cet esprit, j’ai parlé ce matin avec Doug Marrone pour exprimer ma gratitude pour son travail acharné au cours des quatre dernières saisons en tant qu’entraîneur-chef des Jaguars de Jacksonville.

J’apprécierai toujours la passion, le courage et la classe de Dougs, et je suis convaincu qu’il connaîtra le succès dans le prochain chapitre de sa carrière. Alors que la recherche de notre nouveau directeur général se poursuit, la quête commence maintenant pour trouver un entraîneur-chef qui partage mon ambition pour les Jaguars de Jacksonville et nos fans, dont la fidélité et la foi sont en retard pour être récompensées.

Les Jaguars (1-15) ont annulé la conférence de presse de fin de saison de Marrone prévue lundi et prévoyaient de rendre Khan disponible lors d’une conférence téléphonique.

Marrone est allé 24-43 en quatre saisons à Jacksonville, perdant quelques jeux de moins que les franchises du premier Super Bowl en 2017, puis se situant près du bas de la ligue depuis. Les Jaguars ont perdu 21 des 24 derniers matchs des Marrones, dont 15 à deux chiffres.

Une des raisons pour lesquelles Khan a maintenu Marrone en place après avoir congédié le directeur général Dave Caldwell à la fin du mois de novembre était qu’il ne voulait pas qu’un entraîneur par intérim gagne des matchs et gagne le soutien comme Marrone l’a fait en 2016 et reste avec une grande partie du même personnel. Khan a essentiellement estimé qu’un balayage net était nécessaire.

On ne sait pas si Khan engagera d’abord un directeur général ou un entraîneur. Il a déjà interviewé l’ancien dirigeant de Houston, Rick Smith, l’actuel analyste d’ESPN Louis Riddick et l’ancien directeur général des New York Giants Jerry Reese pour le poste de directeur général. Urban Meyer, triple champion national, est considéré comme l’un des principaux candidats entraîneurs s’il décide de quitter Fox Sports et de revenir sur la touche. Meyer a remporté des titres de football universitaire en Floride (2006, ’08) et dans l’état de l’Ohio (2014).

Malgré les récentes difficultés de Jacksonvilles, les deux emplois sont généralement considérés comme les plus attractifs. Les Jaguars ont cinq des 65 premiers choix du repêchage de la NFL 2021, y compris la sélection n ° 1 globale, et près de 100 millions de dollars en espace de plafond salarial pour aider à reconstruire.

Le quart-arrière vedette de Clemson, Trevor Lawrence, est considéré comme un slam dunk pour atterrir à Jacksonville et servir de pièce maîtresse de la dernière reconstruction de l’équipe.

À vrai dire, Marrone n’avait pas assez de talent pour changer les choses en 2020. Bien sûr, c’était en partie de sa faute.

Khan a limogé le chef du personnel Tom Coughlin en décembre dernier, rejetant essentiellement la responsabilité des difficultés des équipes en 2018 et 19 sur son entraîneur inaugural qui n’a pas réussi à effectuer une transition en douceur vers le front office.

Marrone et Caldwell ont eu la chance de réparer tout ce que Coughlin a ruiné lors de son deuxième mandat dans le petit marché de Jacksonville. Mais ils ont en quelque sorte aggravé certains aspects de l’opération.

Ils se sont séparés de plusieurs partants clés, dont le quintuple joueur de ligne défensive du Pro Bowl Calais Campbell, le quart Nick Foles, le demi de coin AJ Bouye, le passeur de passes Yannick Ngakoue, le demi offensif Leonard Fournette et le gardien Ronnie Harrison. Ils sont devenus jeunes à de nombreux endroits de sauvegarde, et beaucoup de ces gars avaient l’air dépassés lorsqu’ils ont été poussés sur le terrain.

Cela n’a pas aidé que le quart Gardner Minshew n’ait pas réussi à masquer les déficiences des équipes. Après avoir été 6-6 en tant que recrue en 2019, Minshew a eu la chance d’être le partant incontesté. Marrone et Caldwell sentaient qu’il avait eu l’occasion de prouver qu’il pouvait être une solution à long terme pour le trou de longue date des équipes à la position très importante.

Minshew, cependant, a été exposé alors que les adversaires ont essentiellement osé le choix de sixième ronde pour les battre de la poche. Il ne pouvait pas, montrant essentiellement pourquoi il était le 10e QB sélectionné cette année-là.

Alors maintenant, Jacksonville est de retour là où il était pendant la majeure partie des deux dernières décennies: dans le besoin désespéré d’un quart-arrière de la franchise et de recommencer.

