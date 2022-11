Doug Leone de Sequoia dit que la récession d’aujourd’hui est pire qu’en 2000 et 2008

HELSINKI, Finlande – Le capital-risqueur américain Doug Leone ne pense pas que l’épave technologique va disparaître de si tôt.

Le partenaire de Sequoia Capital a présenté une perspective sombre pour l’économie mondiale, avertissant que le ralentissement actuel était pire que les récessions de 2000 et 2008.

“La situation aujourd’hui, je pense, est plus difficile et plus difficile que celle de 2008, qui était vraiment une crise des services financiers protégés, ou de 2000, qui était une crise technologique protégée”, a déclaré Leone, s’exprimant sur scène lors de la conférence de démarrage Slush à Helsinki.

“Ici, nous avons une crise mondiale. Nous avons des taux d’intérêt dans le monde entier qui augmentent, les consommateurs du monde entier commencent à manquer d’argent, nous avons une crise énergétique, et puis nous avons tous les problèmes de défis géopolitiques.”

Les leaders technologiques et les investisseurs ont été contraints de compter avec des taux d’intérêt plus élevés et une détérioration des conditions macroéconomiques.

Alors que les banques centrales augmentent les taux et inversent l’assouplissement monétaire de l’ère de la pandémie, les actions technologiques à forte croissance sont en baisse.

Le Nasdaq Composite est en baisse de près de 30 % depuis le début de l’année, faisant face à une baisse plus prononcée que celle du Dow Jones Industrial Average ou du S&P 500.

Cela a eu un effet d’entraînement sur les sociétés privées, des sociétés comme Stripe et Klarna voyant leurs valorisations chuter.

En conséquence, les fondateurs de startups avertissent leurs pairs qu’il est temps de maîtriser les coûts et de se concentrer sur les fondamentaux.