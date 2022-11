Doug Leone de la société de capital-risque Sequoia Capital sur les retombées de l’effondrement de FTX

Doug Leone, associé directeur chez Sequoia Capital LLC, prend la parole lors de la conférence Bridge Forum à San Francisco, Californie, États-Unis, le mercredi 17 avril 2019. L’événement rassemble des leaders de la finance et de la technologie d’Asie et de la Silicon Valley pour se connecter et partager connaissances.

David Paul Morris | Bloomberg | Getty Images