Doug Jensen, accusé de l’émeute du Capitole, libéré de prison en attendant son procès

Sept mois après que Doug Jensen de Des Moines soit devenu l’une des figures de proue de l’attaque du 6 janvier contre le Capitole des États-Unis, un juge de Washington, DC, a ordonné sa libération de prison et sa détention à domicile.

Jensen fait face à sept chefs d'accusation liés à l'émeute.

Il est en détention depuis son arrestation le 9 janvier. En juin, ses avocats ont déposé une requête en libération provisoire pendant que son affaire progresse dans le système judiciaire.

Le juge Timothy Kelly a entendu les arguments lors d’une audience du 24 juin et a annoncé mardi que Jensen serait remis à la garde de sa femme dans des conditions que Kelly a qualifiées d' »incarcération à domicile ». Une loi fédérale exige que les défendeurs ne soient détenus que si aucune combinaison de conditions ne peut raisonnablement assurer la sécurité du public.

« Bien qu’il s’agisse d’un cas proche, je pense que… cette norme ultime n’est pas respectée lorsque je considère toutes les circonstances ici », a déclaré Kelly.

Kelly a cité des facteurs dans d’autres cas d’émeutes du Capitole, notamment la gravité des infractions présumées, si l’accusé avait un rôle de leadership ou de coordination et si la personne était armée pendant l’attaque.

« La conduite de M. Jensen se situe quelque part au milieu de l’éventail des infractions dont les accusés du 6 janvier sont accusés », a déclaré Kelly.

Il a déclaré que le poids de la preuve et la gravité de la conduite présumée de Jensen pourraient justifier la détention, mais moins que dans de nombreux autres cas dans lesquels les accusés se sont battus avec la police, ont endommagé des biens ou ont fait des menaces claires.

Bien que Jensen ait eu un couteau dans sa poche pendant l’émeute, Kelly a déclaré qu’il n’y avait aucune preuve vidéo qu’il ait jamais essayé de le dégainer ou de menacer qui que ce soit avec. Et lors de sa confrontation dramatique avec Goodman, Kelly a déclaré que Jensen ne s’était pas arrêté lorsqu’il était dirigé mais n’avait pas non plus levé la main, même pour se défendre, lorsque Goodman avait brandi son bâton.

Dans la vidéo avec Goodman, Jensen portait une chemise arborant le logo de QAnon, où le président Donald Trump combattait une cabale diabolique dirigée par des démocrates et d’autres personnalités libérales du monde. Il a depuis désavoué la théorie du complot sur Internet. Kelly a déclaré que cela ne pesait pas lourd pour lui, arrivant en retard comme cela a été le cas, mais que cela sépare Jensen de certains des autres accusés qui n’ont montré aucun signe de regret ou d’acceptation de la réalité.

En ce qui concerne le leadership ou la coordination, Kelly a déclaré que les preuves du gouvernement pesaient à certains égards contre cela. Il a noté que Jensen avait été enregistré à plusieurs reprises en disant que la foule était là pour prendre d’assaut la Maison Blanche – ne réalisant apparemment pas que la cible était un bâtiment différent.

« Il est difficile d’imaginer que M. Jensen a planifié ou coordonné les événements du 6 janvier alors qu’il n’avait aucune compréhension de base où il se trouvait même ce jour-là », a déclaré Kelly, notant plus tard que « bien que M. Jensen ait dit vaguement au FBI qu’il était ‘ tout sur la révolution », il n’y a aucune preuve qu’il ait la capacité d’aider à planifier un autre type d’événement du 6 janvier. »

Conditions de libération

Les conditions imposées par Kelly pour la libération de Jensen sont conçues pour qu’il en soit ainsi. Jensen doit rester à la maison sous surveillance GPS, ne partant que pour les audiences au tribunal, pour des raisons médicales ou à d’autres fins que le juge approuve spécifiquement. Il lui est interdit d’accéder à Internet et tous les appareils compatibles avec Internet dans la maison doivent être protégés par un mot de passe pour s’assurer qu’il ne peut pas les utiliser.

Il doit également se conformer à tout dépistage ou traitement de drogue ou de santé mentale organisé par les agents de probation, et Kelly a noté que Jensen a admis être un utilisateur quotidien de marijuana. Le juge ne lui a pas ordonné de chercher un emploi, préférant plutôt qu’il reste à la maison.

Bien que Kelly accorde la libération de Jensen, il a averti les procureurs et les avocats de la défense de ne pas interpréter sa décision comme une indication de sa position sur les accusations.

« Rien de ce que je dis ne doit être compris pour dire que je ne pense pas que la conduite de M. Jensen ce jour-là était très grave, que je ne pense pas que ce qui s’est passé le 6 janvier était très grave. Et cela ne devrait donner un indice à personne de la peine que je pourrais juger appropriée (si Jensen est condamné) », a déclaré Kelly. « Je l’ai dit à plusieurs reprises, je considère ce qui s’est passé ce jour-là comme l’équivalent d’essayer de voler l’un des joyaux de la couronne de notre pays, le transfert pacifique du pouvoir. »

Jensen a prêté serment à l’audience mais n’a pas témoigné. Les avocats ont déclaré que sa femme avait l’intention de venir le chercher mercredi à la prison de Washington, DC, où il est détenu et de le ramener directement dans l’Iowa.

Les dossiers du tribunal n’indiquent pas de date de procès prévue pour Jensen, bien qu’il ait une audience de statut fixée au 27 juillet. Les avocats avaient précédemment dit au juge qu’ils étaient en négociations de plaidoyer et que la question de la libération avant le procès avait été un point de friction.

Jensen fait partie des plus de 500 accusés, dont au moins six habitants de l’Iowa, faisant face à des accusations lors de l’attaque du 6 janvier. Dans un récent mémorandum déposé dans une autre affaire, les procureurs ont écrit que « l’enquête et les poursuites concernant la violation du Capitole seront les plus importantes de l’histoire américaine », à la fois en nombre d’accusés et en volume de preuves. D’autres accusations sont attendues, les enquêtes étant toujours ouvertes dans 55 des 56 bureaux extérieurs du FBI à l’échelle nationale.

