Doug Ingle, le chanteur fondateur d’Iron Butterfly, est décédé à 78 ans

Doug Ingle, chanteur, organiste et compositeur principal du groupe Iron Butterfly, est décédé à l’âge de 78 ans.

Le décès du rockeur a été confirmé par son fils, Doug Ingle Jr., via réseaux sociaux.

« C’est avec le cœur lourd et une grande tristesse d’annoncer le décès de mon père Doug Ingle. Papa est décédé paisiblement [Friday] soirée [May 24] en présence de la famille », a-t-il écrit. « Merci papa d’être un père, un professeur et un ami. Des souvenirs affectueux que je porterai le reste de mes jours à avancer dans ce voyage de la vie. Je t’aime papa ».

Ingle est né à Omaha, Nebraska, mais a déménagé très jeune à San Diego. Son père, Lloyd, était organiste d’église, exposant la future rock star à la musique très tôt dans sa vie.

Ingle a cofondé Iron Butterfly en 1966, en commençant à San Diego avant de déménager à Los Angeles un an plus tard. Le groupe de rock psychédélique a sorti son premier album, Lourden janvier 1968. Six mois plus tard, ils deviendraient célèbres grâce à leur deuxième album.

Sorti en juin 1968, Dans-A-Gadda-Da-Vida est devenu un triomphe multi-platine, passant 81 semaines dans le Top 10 américain. On se souvient surtout de l’album pour sa chanson titre, une explosion tentaculaire de rock psychédélique – écrite par Ingle – qui durait à l’origine plus de 17 minutes. La version radiophonique de la chanson, réduite à trois bonnes minutes, est devenue un hit du Top 40 et reste l’un des morceaux les plus influents de son époque. Au cours des décennies qui ont suivi sa sortie, « In-A-Gadda-Da-Vida » a été repris par tout le monde, de Slayer à Les Simpsons.

Regardez Iron Butterfly interpréter « In-A-Gadda-Da-Vida »

Iron Butterfly s’est rapidement retrouvé en tournée avec certains des plus grands groupes des années 60, notamment les Doors, Cream, the Who, Buffalo Springfield et Janis Joplin. Le groupe d’Ingle devait jouer au légendaire festival de Woodstock en 1969, mais s’est retrouvé bloqué à l’aéroport LaGuardia de New York.

Iron Butterfly a sorti deux autres albums studio pendant le mandat d’Ingle, dans les années 1969. Balle et les années 1970 Métamorphose. Ils n’ont jamais pu égaler le succès commercial de Dans-A-Gadda-Da-Vida ou sa chanson titre.

Doug Ingle fait face à une dette massive après Iron Butterfly

Iron Butterfly s’est séparé en 1971, mais s’est réuni trois ans plus tard. Ingle n’a pas participé et n’a pas été impliqué dans leurs deux albums ultérieurs.

Peu de temps après son passage à Iron Butterfly, Ingle découvre qu’une mauvaise gestion et des impôts impayés l’ont laissé gravement endetté.

«J’étais un enfant parmi les hommes», se souvient plus tard Ingle au Los Angeles Times. « J’avais affaire à des gens compétents mais qui ne travaillaient pas nécessairement dans mon intérêt. J’ai pris le luxe de jouer à l’autruche. Je ne me suis pas du tout impliqué au niveau commercial. Je suis juste sorti et j’ai joué. C’était : « La vie n’est-elle pas belle ? Puis tout s’est effondré. Je maintiens toujours que la vie est belle, mais maintenant je la base sur quelque chose de (réel) plutôt que sur un vœu pieux.

Ingle a été contraint de vendre sa maison et la plupart de ses biens pour rembourser ses dettes. Il a passé plusieurs années à gérer un parc de véhicules récréatifs dans la forêt nationale de Los Angeles.

En 1978, Ingle rejoint Iron Butterfly et part en tournée avec le groupe. Il continuera à le faire tout au long des années 80 et 90. Ingle a officiellement pris sa retraite du spectacle en 1999.