Doug Ingle, chanteur et organiste d’Iron Butterfly, décédé à 78 ans

Doug Ingle, chanteur fondateur et organiste du groupe de hard rock Iron Butterfly de la fin des années 60 et co-auteur du tube « In-A-Gadda-Da-Vida », est décédé à l’âge de 78 ans.

Le fils du chanteur, Doug Ingle Jr., a confirmé la mort de son père sur les réseaux sociaux (via Blabbermouth), «C’est avec le cœur lourd et une grande tristesse d’annoncer le décès de mon père Doug Ingle. Papa est décédé paisiblement [Friday] soirée [May 24] en présence de la famille. Aucune cause du décès n’a été fournie.

Ingle était le dernier membre survivant du « classique » d’Iron Butterfly. Dans-A-Gadda-Da-Vida-era lineup : le guitariste Erik Brann est décédé en 2003 à l’âge de 52 ans, le bassiste Lee Dornan est décédé en 2012 à l’âge de 70 ans et le batteur Ron Bushy est décédé en 2021 à l’âge de 79 ans.

Des quatre musiciens du Dans-A-Gadda-Da-Vida formation, Ingle était le seul à être membre fondateur, ayant formé Iron Butterfly à San Diego en 1966. Après une poignée de changements de formation, un Iron Butterfly de cinq musiciens comprenant Ingle et Bushy a sorti le premier album du groupe. Lourd en 1968 ; peu de temps après leur libération, les trois autres membres sont partis et ont été remplacés par Brann et Dornan, ce qui a donné naissance à la formation qui allait créer l’épopée psych-rock de 17 minutes « In-A-Gadda-Da-Vida ».

Libéré moins de six mois après Lourd et le mélange de la programmation, Dans-A-Gadda-Da-Vida se vendrait à 30 millions d’exemplaires dans le monde, et une version de trois minutes de la chanson titre – dont le titre était basé sur la mauvaise compréhension par Bushy de « In the Garden of Eden » – est devenue un hit du Top 5 du Hot 100 et un incontournable du rock classique. .

« ‘In-A-Gadda-Da-Vida’ a été écrit comme une ballade country lente, d’une durée d’environ une minute et demie », a déclaré Bushy. C’est le magazine Psychedelic Baby en 2020. «Je suis rentré tard un soir et Doug [Ingle] avait bu un gallon entier de vin Red Mountain. Je lui ai demandé ce qu’il avait fait, pendant qu’il jouait une ballade lente sur son clavier Vox. C’était difficile de le comprendre parce qu’il était tellement ivre… alors j’ai écrit sur une serviette exactement ce que cela me paraissait phonétiquement : « In-A-Gadda-Da-Vida ». C’était censé être « Dans le jardin d’Eden ».

La gamme classique a rapidement tenté de capitaliser sur le succès des années 1969. Balle, qui a été principalement écrit par Ingle, mais l’album n’a produit aucun single à succès. Le chanteur est resté avec Iron Butterfly pour un autre album studio, dans les années 1970. Métamorphoseavant que le groupe ne se sépare en 1971, en partie à cause des dettes contractées par le groupe en raison d’une mauvaise gestion.

Lorsque Bushy et Brann ont réuni Iron Butterfly en 1975, Ingle n’y a pas participé, bien qu’il ait joué avec certaines des innombrables itérations d’Iron Butterfly qui ont tourné au cours des décennies suivantes, y compris la plus récente en 1999.