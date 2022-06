Doug Gray du Marshall Tucker Band réfléchit au 50e anniversaire: les gens “ne savaient pas où nous mettre”

NOUVEAUVous pouvez désormais écouter les articles de Fox News !

Le Marshall Tucker Band joue au plus haut niveau de la scène musicale depuis sa formation en 1972 et 50 ans après sa formation, Doug Gray – un membre fondateur du groupe de rock sudiste original – se « sent bien » alors que le groupe continue de jouer à guichets fermés spectacles.

“J’ai travaillé d’arrache-pied pendant cette 50e année, en allant à United Talent Artists (UTA) et j’ai pensé [it] Ça allait être difficile d’être un groupe plus âgé”, a déclaré Gray, 74 ans, à Fox News Digital. “Habituellement, vous êtes un peu éliminé, et vous jouez quelques dates ici et là et des trucs comme ça. Lors de notre dernière conversation, nous avons parlé de la capacité de Groupe Marshall Tucker pour écrire des chansons et les foules aiment les chansons et les souvenirs que nous avons créés ces huit premières années qui incitent les gens de tous âges à revenir parce qu’ils amènent leurs enfants et leurs petits-enfants.”

“C’est incroyable parce que toutes ces chansons étaient en quelque sorte destinées aux gens”, a ajouté Gray à propos de l’infusion de blues, de country et de jazz du groupe. “Ils ont été réfléchis. Et Toy (Caldwell) et Tommy (Caldwell) et moi-même, nous écrivions des chansons qui signifiaient quelque chose pour les gens. Nous avons des chansons sur deux films Netflix en ce moment, puis nous en avons environ trois à venir sur Amazon et sur leurs trucs parce qu’ils aiment toujours nos chansons.”

Les membres originaux du Marshall Tucker Band comprenaient Gray, les frères Toy et Tommy Caldwell, George McCorkle, Paul T. Riddle et Jerry Eubanks. Tommy est décédé en 1980 à la suite d’un accident de voiture dans la ville natale du groupe de Spartanburg, en Caroline du Sud, et Toy en 1993 d’une insuffisance respiratoire. McCorkle est décédé en 2007 et Riddle et Eubanks ont tous deux quitté le groupe dans les années 80 et 90, respectivement.

Avec Gray comme dernier membre survivant faisant partie du groupe d’origine, le groupe entame actuellement sa tournée anniversaire, qui, selon Gray, a des dates de réservation de groupe jusqu’en 2023.

Pour Gray, il a dit qu’il jouerait aussi longtemps que la vie le lui permettrait, surtout après avoir surmonté un combat contre le coronavirus. Son bail sur la vie est entouré d’appréciation pour ce qu’il est encore capable de faire chaque jour.

Gray a expliqué une époque où beaucoup ne savaient pas dans quel genre placer le groupe. Bien qu’il puisse être difficile pour un groupe de trouver son son et sa voie lorsqu’il a la capacité de jouer différents types de musique, Gray a déclaré qu’il est toujours étonné de recevoir tant d’éloges de la part des gros bonnets de la musique country à l’époque, mais encore plus maintenant compte tenu de la vitesse à laquelle l’industrie a changé au cours des 50 dernières années.

“Je suis une marionnette et beaucoup de gens pensent que c’est une insulte, mais ce n’est pas le cas. Je suis une marionnette de ce que le public veut entendre.” — Doug Gray, Marshall Tucker Band

“Je rencontre des gens que je connais depuis des années, certains d’entre eux sont des artistes country – les gens nous regardent parfois comme si nous étions country, et ils ne savaient pas où nous mettre au début parce que nous pourrions aller et jouer avec Spyro Gyra et Thelonius Monk, puis nous serions avec Dionne Warwick, et puis je dirais: ‘C’est plutôt cool parce que c’est comme ça que j’ai grandi en chantant, c’était comme elle chantait – du fond du cœur ””, a expliqué Gray.

“En regardant ces jeunes gars me regarder, je sortais dîner avec quatre ou cinq des principaux acheteurs du pays et je me demande ce qu’ils voient vraiment en nous ? Qu’est-ce qu’ils veulent ?” Gray a poursuivi sa perplexité devant le fait que le Marshall Tucker Band est toujours un billet aussi convoité qu’il l’était lorsque le groupe voyageait aux côtés de Lynyrd Skynyrd et BB King.

“Ils s’assoient et ils me demandent mon avis sur la façon de faire d’autres choses à cause de mon expérience”, a ajouté Gray. “Je savais quand huit morceaux se démodaient – je sais quand le changement arrive. Et Dieu merci, les changements sont venus parce que la musique est non seulement devenue plus transparente, mais elle est devenue réelle. Plus de gens pourraient sortir des trucs et des choses pourraient arriver comme ils l’ont été pour nous maintenant.”

Au cours des 17 dernières années, le Marshall Tucker Band n’a jamais joué deux fois le même set et Gray accroche son chapeau au fait que lui et les joueurs de son groupe ont un vaste catalogue de 333 chansons parmi lesquelles choisir.

“Nous avons chanté une tonne de disques et quand nous montons sur scène et que toutes les lumières s’éteignent, je dois admettre que je suis complètement aveuglé par le public parce que c’est ce public qui me dit quoi faire”, a déclaré Gray. “Je suis une marionnette et beaucoup de gens pensent que c’est une insulte, mais ce n’est pas le cas. Je suis une marionnette de ce que le public veut entendre.”

Gray a plaisanté à propos d’un moment où un employé de la salle l’a approché pour lui dire qu’elle travaillait sur le spectacle uniquement pour expliquer que son grand-père l’avait présentée au Marshall Tucker Band quand elle était à la maternelle. “Nous commençons à recevoir beaucoup de demandes en ce moment pour être sur la route”, a-t-il déclaré.

“C’est un tout autre monde, c’est ce que c’est. Et cela m’a donné l’inspiration pour vouloir apprendre une nouvelle chanson ‘Without You’ et/ou ‘I’ll Be Loving You’, qui est une chanson que Toy a écrite, qui J’ai trouvé ça génial”, a déclaré Gray, ajoutant que, selon lui, Toy est l’un des écrivains les plus prolifiques avec lesquels il ait jamais travaillé et Gray s’est souvent inspiré de lui pour créer ses propres disques pour le groupe.

“Il y a une chanson que j’ai écrite au dos d’un sac de restauration rapide Burger King et je ne l’ai pas écrite, ma petite amie l’a fait à l’époque, et elle est devenue ma femme”, a expliqué Gray de “I Should Have Never Started Lovin “Vous”, en précisant qu’ils n’avaient pas beaucoup d’argent à l’époque.

Il a poursuivi en notant que le disque de 1977 a été écrit alors que le couple était assis dans une camionnette “vieux et battue” que Gray a achetée à un monsieur qui l’a conduite dans un verger de pêchers.

“Je lui ai dit que quelque chose m’était venu à l’esprit, et ce n’est pas à propos de toi, mais je veux que tu l’écrives”, a expliqué Gray. “Alors nous n’avons rien trouvé sur quoi écrire parce que nous étions dans cette camionnette. Et alors elle a trouvé un crayon ou un stylo, et j’ai dit: ‘Il y a quelque chose dans tes yeux qui me rappelle tous les amours que j’ai laissés derrière moi. Les regards sur ton visage alors qu’ils me disent que je n’aurais jamais dû commencer à t’aimer. Et elle a écrit ça et elle a dit : ‘Tu parles de moi, n’est-ce pas ?!’ J’ai dit: “Non! Est-ce vrai quand ils disent que j’étais méchant et cruel? Tous les amours que j’ai eus, je les ai traités d’imbéciles maintenant que le vent a tourné, et je suis seul aussi. J’aurais dû Je n’ai jamais commencé à t’aimer.'”

Gray a poursuivi en expliquant que la morale derrière son histoire est le fait que “je ne sais pas si mon travail va se terminer demain”, et a réfléchi au fait que la chanson à laquelle il pensait alors qu’il était assis dans une camionnette “devient maintenant joué en Belgique en ce moment dans des films familiaux en pleine nature.”

“Je sais que c’est bizarre en soi parce que c’était comme en 1975-76”, a déclaré Gray avec étonnement. “Mais, tu sais, la vraie chose ici à propos de moi me sentant comme je le fais et que tu apprécies le fait que je me sente comme ça et heureux pour moi me rend heureux pour toi parce que je suis capable de te parler et de t’en parler “, a déclaré Gray en réfléchissant. “Cela signifie que nous pouvons nous développer un peu, pas seulement sur la musique, pas sur le groupe – je fais une vraie différence.”

La prochaine étape du Marshall Tucker Band dans sa tournée du 50e anniversaire est prévue pour le 4 juin à Laughlin, Nevada – et les fans peuvent acheter des billets jusqu’en 2023 avec le 13 février en voyant le groupe jouer le Rock Legends Cruise X à bord du Liberty of the Seas de Royal Caribbean.