Doug Ford retombera-t-il dans son ancien mode populiste, ou continuera-t-il d’évoluer et de construire son héritage ?

Peu d’entre nous changeons nos convictions, nos croyances ou nos comportements à l’âge adulte. Moins encore, les politiciens. Mais parfois, un choc ou une crise profonde peut nous faire basculer dans un nouveau schéma et de nouvelles perspectives.

La réaction initiale de Doug Ford à la fin tragique de son jeune frère Rob semblait n’être que de la colère. Colère contre la veuve de Rob, colère contre ses collègues – conduisant au lancement de Doug en tant que succès politique populiste et en colère.

Au fil du temps, cette colère a semblé changer lentement, du moins publiquement. Il y avait moins de diatribes; sa politique était encore dure et souvent étroite d’esprit, mais son comportement semblait gagner en maturité.

Puis vint la pandémie. Le premier signal de son impact sur Doug Ford a été son aveu surprenant de partager une relation profonde et de confiance avec Chrystia Freeland. L’ancien Ford aurait été incapable d’accorder une telle confiance à un adversaire partisan, et encore moins de la révéler publiquement avec une émotion aussi franche.

La nouvelle compréhension de Ford de la valeur d’une plus grande nuance de perspective – et des limites d’un monde de certitude partisane prévisible uniquement – ​​était à double tranchant. Secoué par des voix opposées et des réalités changeantes, cela l’a conduit à faire exploser trop de décisions pandémiques. Il a trouvé ses repères au fil du temps, faisant exploser les prix, frappant les anti-vaxxers et exigeant que son caucus soit uni autour de son programme pandémique. Ford a même jeté certains de ses propres députés du bus pour leur déloyauté.

Son rapprochement avec Justin Trudeau a été le changement le plus surprenant. C’est devenu un partenariat – le plus récemment sur la garde d’enfants et les voitures électriques – dans lequel le premier ministre a jeté le Parti libéral de l’Ontario dans le fossé quelques jours avant leur campagne singulièrement inepte. Cela a aidé à couler leurs perspectives avant même que le bref ne soit abandonné.

La plupart des «adultes» qui ont aidé à orienter Ford sur une voie politique plus sûre et plus éligible – notamment Christine Elliott et Rod Phillips – sont maintenant partis. On peut espérer que les échecs perpétuellement malavisés comme le ministre de l’Éducation Stephen Lecce et l’ancien harpiste Greg Rickford ne soient pas autorisés à occuper leurs fauteuils.

Alors maintenant, Ford a quatre ans pour jeter les bases d’un héritage plus attrayant et plus durable : sur la santé, le logement et une province durable et prospère. Retombera-t-il dans son ancien canular populiste ou continuera-t-il à évoluer à la fois en tant que personne et en tant que leader ?

L’un des premiers indices sera le discours du trône. S’il revient à la vision évangéliste chrétienne de l’éducation, est une fois de plus ouvertement anti-changement climatique, ou promet de supprimer des emplois et de procéder à des coupes radicales dans les programmes, cela signifiera de très mauvaises années à venir – et la fin de tout espoir d’un héritage plus positif.

Si, toutefois, Ford continue d’équilibrer les dépenses essentielles avec la discipline budgétaire et utilise un scalpel au lieu d’une hache à viande, 2026 pourrait trouver la province plus évocatrice de l’époque de Bill Davis en tant que premier ministre que de celle de Mike Harris.

Nous pourrions avoir un gouvernement ontarien qui s’associe plus souvent à Ottawa, aux syndicats et à la société civile, plutôt que d’agir comme un chien de garde corporatif lanceur de slogans.

Une première preuve d’un « nouveau Ford » serait la nomination d’un groupe d’experts pour examiner les coûts réels de l’autoroute 413, y compris la perte de milliers d’acres de nos meilleures terres agricoles. Davis a fait preuve de sagesse et de courage en annulant l’autoroute Spadina il y a plus de 50 ans; son héritage de Toronto par la suite était à jamais doré. Ford pourrait s’opposer à ses bailleurs de fonds promoteurs et aux municipalités récalcitrantes de l’Ontario « à l’étalement des maisons unifamiliales pour toujours », et tenir ses promesses de construire 1,5 million de nouvelles maisons. S’il se joignait à d’autres premiers ministres pour faire passer une véritable réforme des soins de santé également, ce serait un héritage.

Il sera fascinant de voir quel chemin Ford prend. S’il prend la grande route, il pourrait être un acteur important pour repousser les conservateurs fédéraux du terrain dangereux dans lequel ils errent maintenant, aidant à les transformer une fois de plus en un parti éligible. S’il flirte avec l’étrange Pierre Poilievre and Co., il risque de rejoindre Mike Harris comme une autre erreur regrettable dans le jugement politique de l’Ontario.

